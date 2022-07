La vague de chaleur en Europe attise les incendies en France et en Espagne

LA TESTE DE BUCH, France –

Une vague de chaleur qui a grillé l’Europe s’est propagée vers le nord lundi en Grande-Bretagne et a alimenté de féroces incendies de forêt en Espagne et en France, qui ont évacué des milliers de personnes et envoyé des avions bombardiers d’eau et des pompiers pour combattre les flammes qui se propagent à travers les forêts sèches.

Deux personnes ont été tuées dans les incendies en Espagne que le Premier ministre du pays a liés au réchauffement climatique, en disant : “Le changement climatique tue”.

Ces derniers jours, des températures inhabituellement élevées ont saisi des pans entiers de l’Europe, déclenchant des incendies de forêt du Portugal à la région des Balkans. Certains pays connaissent également des sécheresses prolongées. Le changement climatique rend ces extrêmes potentiellement mortels moins rares – et a entraîné des vagues de chaleur même dans des endroits comme la Grande-Bretagne, qui se sont préparés à des températures potentiellement record.

Le temps chaud au Royaume-Uni devait être si grave cette semaine que les opérateurs ferroviaires ont averti qu’il pourrait déformer les rails et certaines écoles ont installé des pataugeoires pour aider les enfants à se rafraîchir.

Les prévisionnistes français ont également mis en garde contre de possibles températures record alors que des vents chauds tourbillonnants compliquaient les efforts de lutte contre les incendies dans le sud-ouest du pays.

“Le feu explose littéralement”, a déclaré Marc Vermeulen, le chef régional des pompiers, qui a décrit des troncs d’arbres se brisant alors que les flammes les consumaient, envoyant des braises brûlantes dans les airs et propageant davantage les flammes.

“Nous sommes confrontés à des circonstances extrêmes et exceptionnelles”, a-t-il déclaré.

Les autorités ont commencé à évacuer davantage de villes, déplaçant 11 500 personnes supplémentaires des zones risquant de se retrouver sur le chemin des incendies et de leurs épais nuages ​​de fumée étouffante. Cela portera à près de 28 000 le nombre de personnes qui ont été chassées de chez elles dans la région de la Gironde depuis le début des incendies le 12 juillet.

Trois avions supplémentaires ont été envoyés pour rejoindre six autres combattant déjà les incendies, ramassant de l’eau de mer dans leurs réservoirs et effectuant des vols répétés à travers d’épais nuages ​​​​de fumée, a annoncé dimanche soir le ministère de l’Intérieur.

Plus de 200 renforts se sont dirigés vers les 1 500 pompiers qui se sont battus nuit et jour pour contenir les incendies dans la Gironde, où les flammes se sont rapprochées des vignobles prisés et du bassin maritime d’Arcachon célèbre pour ses huîtres et ses plages.

L’Espagne, quant à elle, a signalé un deuxième décès en deux jours alors qu’elle luttait contre ses propres incendies. Le corps d’un éleveur de moutons de 69 ans a été retrouvé lundi dans la même zone vallonnée où un pompier de 62 ans est décédé un jour plus tôt lorsqu’il a été piégé par les flammes dans la province de Zamora, au nord-ouest. Plus de 30 incendies de forêt autour de l’Espagne ont forcé l’évacuation de milliers de personnes et noirci 220 kilomètres carrés (85 miles carrés) de forêt et de broussailles.

Les climatologues affirment que les vagues de chaleur sont plus intenses, plus fréquentes et plus longues en raison du changement climatique – et associées aux sécheresses, elles ont rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre. Ils disent que le changement climatique continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.

“Le changement climatique tue”, a déclaré lundi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d’une visite dans la région d’Estrémadure, où les pompiers ont combattu trois incendies majeurs. “Ça tue des gens, ça tue nos écosystèmes et notre biodiversité.”

Teresa Ribera, ministre espagnole de la transition écologique, a décrit son pays comme “littéralement sous le feu” alors qu’elle assistait à des pourparlers sur le changement climatique à Berlin.

Elle a mis en garde contre “des perspectives terrifiantes encore pour les jours à venir” – après plus de 10 jours de températures supérieures à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit), ne se refroidissant que modérément la nuit.

Selon l’Institut espagnol Carlos III, qui enregistre quotidiennement les décès liés à la température, 237 décès ont été attribués aux températures élevées du 10 au 14 juillet. Cela a été comparé à 25 décès liés à la chaleur la semaine précédente.

La vague de chaleur en Espagne devrait s’atténuer mardi, mais le répit sera bref car les températures augmenteront à nouveau mercredi, en particulier dans la région sèche de l’ouest de l’Estrémadure.

En Grande-Bretagne, les autorités ont émis le tout premier avertissement de chaleur extrême, et le service météorologique prévoit que le record de 38,7 C (101,7 F), établi en 2019, pourrait être brisé.

“Quarante et un n’est pas hors de propos”, a déclaré Penelope Endersby, PDG du Met Office. “Nous avons même des 43 dans le modèle, mais nous espérons qu’il ne sera pas aussi élevé que cela.”

La région des Balkans a également connu des incendies de forêt sporadiques et s’attend au pire de la chaleur plus tard cette semaine.

Tôt lundi, les autorités slovènes ont déclaré que les pompiers avaient réussi à maîtriser un incendie. La Croatie a envoyé un avion larguant de l’eau là-bas pour aider à combattre les flammes après avoir lutté la semaine dernière avec ses propres incendies de forêt le long de la côte de la mer Adriatique. Un incendie à Sibenik a forcé certaines personnes à évacuer leurs maisons mais a ensuite été éteint.

Au Portugal, le temps beaucoup plus frais lundi a aidé les équipes de pompiers à progresser contre les incendies. Plus de 600 pompiers ont assisté à quatre incendies majeurs dans le nord du Portugal.



——



Leicester a rapporté du Pecq. Les journalistes d’Associated Press Danica Kirka et Jill Lawless à Londres, Geir Moulson à Berlin, Raquel Redondo à Madrid, Barry Hatton à Lisbonne, Portugal et Jovana Gec de Belgrade, Serbie, ont contribué à ce rapport.