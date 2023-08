La vague de chaleur en Corée du Sud affecte des centaines de jeunes internationaux

Neuf Canadiens font partie des centaines de participants qui sont tombés malades au 25e Jamboree scout mondial en Corée du Sud cette semaine alors que le pays connaît une vague de chaleur prolongée.

L’événement, qui a débuté le 1er août, compte plus de 40 000 participants âgés de 14 à 17 ans de plus de 170 pays, dont un contingent canadien de 235 jeunes et 143 bénévoles.

Lors de la cérémonie d’ouverture, 108 personnes ont été envoyées à l’hôpital en raison de maladies liées à la chaleur, ont annoncé jeudi des responsables. Depuis lors, plus de 400 personnes se sont plaintes de symptômes liés à la chaleur tels que maux de tête, vertiges et épuisement, selon un rapport local.

Scouts Canada a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel qu’un total de cinq bénévoles adultes et quatre jeunes de l’équipe canadienne ont subi un stress thermique et ont reçu une évaluation médicale. Vendredi matin, ils étaient retournés à leurs campings.

L’événement éducatif de 10 jours se déroule sur un paysage plat à Saemangeum, Jeollabuk-do, à environ 257 kilomètres au sud-ouest de Séoul, où les participants campent dans des tentes avec peu d’ombre naturelle ou d’accès à des installations de refroidissement.

Au cours des premiers jours de l’événement, la température a oscillé autour de 35 ° C ou plus et les autorités locales disent que c’est l’un des étés les plus chauds du pays depuis des années.

Jeff Schaffhauser, directeur exécutif de Scouting Operations Canada, a déclaré que les organisateurs du Jamboree et l’Organisation mondiale du mouvement scout mettent en place des mesures supplémentaires pour lutter contre les problèmes liés à la chaleur lors de l’événement, notamment en résolvant les problèmes d’infrastructure et en renforçant les services médicaux sur place.

« Nous espérons que ces changements nécessaires garderont nos jeunes non seulement en sécurité, mais aussi capables de retourner aux aventures amusantes et aux rassemblements que cet événement international a à offrir », a lu la déclaration de Schaffhauser envoyée à CTVNews.ca vendredi.

Scouts Canada a déclaré que les parents de tous les jeunes participants ont été informés de la situation.

De gauche à droite : une tente mauve où les jeunes Canadiens séjournent au 25e Jamboree Scout Mondial, une photo des cérémonies d’ouverture, le contingent canadien explorant la Corée du Sud (Soumis par Scouts Canada)

Vendredi, l’Association scoute du Royaume-Uni a annoncé qu’elle transférerait des jeunes et des adultes volontaires du site du Jamboree vers des hôtels à Séoul.

« Comme nous sommes le plus grand contingent, nous espérons que cela contribuera à alléger la pression sur le site dans son ensemble », lit-on dans la déclaration en ligne.

Scouts Canada a déclaré qu’il ne prévoyait pas de quitter l’événement car les membres canadiens se trouvent dans une zone de camping différente et « ne sont donc pas confrontés aux mêmes problèmes que les scouts britanniques », lit-on dans le communiqué de vendredi.

Bien qu’il n’y ait aucun plan pour récupérer des membres, Scouts Canada espère que les nouvelles solutions seront suffisantes pour que les jeunes puissent continuer à profiter des activités.

Jean-Pierre Godbout, porte-parole d’Affaires mondiales Canada, a déclaré qu’ils surveillaient également la situation.

«Les responsables consulaires sont prêts à fournir une assistance consulaire aux citoyens canadiens», a déclaré Godbout dans un courriel à CTVNews.ca jeudi soir.

Godbout a également recommandé à tous les Canadiens ayant besoin d’une aide consulaire urgente pendant la canicule de contacter l’ambassade du Canada en République de Corée à Séoul ou le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence d’Affaires mondiales Canada.

Alors que la chaleur continue, les Coréens et les parents du monde entier expriment leurs inquiétudes en ligne, beaucoup demandant que les enfants rentrent chez eux.

L’événement se déroule jusqu’au 12 août.