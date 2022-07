La vague de chaleur en Chine menace les pénuries d’électricité et la hausse des prix du porc

Des dizaines de villes ont connu des températures record à un moment où l’économie tente toujours de se remettre des blocages meurtriers liés à Covid. La canicule survient également alors que l’inflation à la consommation atteint un sommet en 23 mois, principalement en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Pas moins de 84 villes à travers le pays ont émis mercredi leurs avertissements d’alerte rouge les plus élevés – ce qui signifie que les températures devraient atteindre plus de 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) dans les prochaines 24 heures – selon l’Administration météorologique nationale. Shanghai a signalé dimanche 40 degrés Celsius pour la première fois cette année.

la Chine La vague de chaleur a poussé la demande d’électricité à des niveaux extrêmes dans de nombreuses régions alors que les gens allument la climatisation.

Mardi, la province du Zhejiang – une grande puissance d’exportation et de fabrication sur la côte est – a exhorté ses 65 millions d’habitants et les entreprises pour économiser de l’énergie.

“Afin d’assurer l’approvisionnement en électricité des résidents et des entreprises (…) nous appelons à des actions conjointes de l’ensemble de la société pour économiser l’électricité”, ont déclaré le bureau de l’énergie de la province et le State Grid dans un communiqué conjoint.

Le bureau de l’énergie du Zhejiang a également rationné l’approvisionnement en électricité pour certaines entreprises énergivores, telles que les producteurs de polyester et les entreprises d’impression et de teinture de textiles dans les villes de Hangzhou, Shaoxing et Haining, selon des analystes de plusieurs sociétés de courtage chinoises.

Les dernières pénuries surviennent quelques mois seulement après que la Chine est sortie d’une crise énergétique qui a causé pannes d’électricité généralisées au second semestre de l’année dernière. Les pannes ont été imputées aux pénuries de charbon, que la Chine utilise pour produire environ 60% de son électricité, et à une augmentation de la demande d’électricité.

La vague de chaleur actuelle et le rationnement de l’énergie qui en résulte présentent un autre défi pour l’énorme industrie manufacturière chinoise, qui se remet encore de mois de confinements stricts de Covid.

La Chine publie vendredi les données du PIB pour le trimestre d’avril à juin et on s’attend à ce que la croissance s’effondre à autour de 1 % au deuxième trimestre contre 4,8 % au cours des trois premiers mois de l’année.

Inquiétudes liées à l’inflation

Les températures élevées frappent également la production agricole chinoise, menaçant de faire grimper l’inflation alimentaire.

L’Observatoire météorologique central a averti que des températures élevées pourraient avoir un impact négatif sur la production de maïs, de soja, de blé et de pâturages dans de nombreuses provinces du nord, telles que le Ningxia, la Mongolie intérieure et le Hebei.

La hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés nationaux et mondiaux a commencé à avoir un impact sur l’industrie de l’alimentation animale et l’élevage porcin ces dernières semaines.

Plus tôt ce mois-ci, un certain nombre de grands producteurs d’aliments pour animaux, dont New Hope Group, ont averti leurs clients qu’ils augmenteraient les prix des aliments pour porcs, volailles et poissons en raison de la hausse du coût du tourteau de soja, du maïs et du blé. La plupart des hausses de prix ont débuté la semaine dernière.

Le porc, viande de base en Chine, a été particulièrement touché, car le soja et le maïs sont les principaux ingrédients utilisés dans l’industrie porcine.

Au cours de la semaine se terminant le 1er juillet, les prix du porc avaient augmenté de 46 % depuis mars, selon les données les plus récentes de la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal planificateur économique du pays.

La commission a déclaré la semaine dernière qu’elle envisageait d’exploiter les réserves stratégiques de porc du pays pour contenir l’augmentation rapide des prix. Il s’est également engagé à réprimer tout comportement de hausse des prix par les élevages porcins.

Selon les données les plus récentes de l’IPC de la Chine, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,5 % par rapport à l’année précédente, contre 2,1 % en mai et le plus élevé en près de deux ans. Les prix du porc, qui ont augmenté de près de 3% en juin par rapport à mai, ont ajouté à la pression à la hausse, a indiqué le bureau national des statistiques dans un communiqué.

— Jessie Yeung et Shawn Deng de CNN ont contribué au reportage.