La vague de chaleur en Chine crée des ravages pour les conducteurs de véhicules électriques

La record La vague de chaleur en Chine, qui a commencé en juin, a évaporé plus de la moitié de la capacité de production d’hydroélectricité du Sichuan, une province du sud-ouest qui reçoit 81 % de son électricité provenant des centrales hydroélectriques. Cette diminution de l’approvisionnement énergétique, à un moment où le besoin de refroidissement a augmenté la demande, met la production industrielle et la vie quotidienne de la région en pause.

Et comme l’alimentation électrique est devenue peu fiable, le gouvernement a institué des restrictions de recharge des VE afin de prioriser les besoins quotidiens en électricité les plus critiques.

Comme les publications chinoises ont rapporté, trouver une borne de recharge fonctionnelle dans le Sichuan et dans la région voisine de Chongqing – une tâche qui prenait quelques minutes avant la canicule – a pris jusqu’à deux heures cette semaine. La majorité des bornes de recharge publiques, y compris celles exploitées par les principales marques de véhicules électriques comme Tesla et les sociétés chinoises NIO et XPeng, sont fermées dans la région en raison des restrictions gouvernementales sur l’utilisation commerciale de l’électricité.

Une capture d’écran envoyée au MIT Technology Review par un propriétaire chinois de Tesla dans le Sichuan, qui a demandé à ne pas être nommé pour des raisons de confidentialité, montre que le 24 août, seules deux des 31 stations de superchargeur Tesla dans ou près de la capitale de la province de Chengdu fonctionnaient. comme d’habitude.

Capture d’écran de toutes les stations de superchargeurs Tesla près de Chengdu.

En plus d’être confrontés à des suspensions de service obligatoires, les propriétaires de véhicules électriques sont également encouragés ou contraints de recharger uniquement pendant les heures creuses. En effet, le premier opérateur domestique, TELD, a fermé plus de 120 bornes de recharge dans la région de 8h à minuit, les heures de pointe de consommation d’électricité. State Grid, la plus grande entreprise publique d’électricité de Chine, construit et exploite également des bornes de recharge pour véhicules électriques ; il a annoncé le 19 août que dans trois provinces qui comptent plus de 140 millions d’habitants et 800 000 véhicules électriques au total, la société offrira des coupons de réduction de 50 % si les conducteurs chargent la nuit. State Grid réduit également l’efficacité de 350 000 bornes de recharge pendant la journée, de sorte que le temps de recharge individuel des véhicules serait de cinq à six minutes plus long, mais la puissance totale consommée pendant les heures de pointe diminuerait.

L’impact est évident dans les vidéos partagées sur les réseaux sociaux chinois, qui montrent longues files de véhicules électriques attendre devant les quelques bornes de recharge en état de marche, même après minuit. Les chauffeurs de taxi électriques ont été particulièrement touchés, car leurs moyens de subsistance dépendent de leurs véhicules. “J’ai commencé à faire la queue à 20h30 hier et je n’ai commencé à recharger que vers 5h du matin”, un chauffeur de taxi de Chengdu a dit un influenceur EV. «Vous êtes essentiellement toujours en attente dans les files d’attente. Comme aujourd’hui, je n’ai même pas eu beaucoup d’affaires, mais je suis de nouveau en ligne maintenant. Et la batterie se décharge rapidement.

Les défis de la recharge poussent également certaines personnes à utiliser des combustibles fossiles. Le propriétaire de Tesla dans le Sichuan prévoit de se rendre à Chengdu pour le travail cette semaine mais a décidé de conduire son autre voiture, une à essence, de peur de ne pas trouver d’endroit pour se recharger avant de rentrer chez lui. Une autre conductrice de Chengdu, qui possède un hybride rechargeable, a déclaré au MIT Technology Review qu’elle était passée à l’essence cette semaine, même si elle s’en tient généralement à l’électricité, car c’est un peu moins cher.

La difficulté soudaine de recharger dans le Sichuan et les provinces voisines a pris l’industrie des véhicules électriques par surprise. “Une pénurie d’électricité à grande échelle comme celle-ci est encore quelque chose que nous n’avons jamais vu [in China]», déclare Lei Xing, analyste de l’industrie automobile et ancien rédacteur en chef de China Auto Review. Il dit que la catastrophe climatique rappelle à l’industrie que même si la Chine est en tête du monde sur de nombreux paramètres d’adoption des véhicules électriques, il existe encore des faiblesses d’infrastructure qui doivent être corrigées. “On dirait que la Chine a déjà une bonne infrastructure de recharge… mais une fois que quelque chose comme ces restrictions de puissance se produit, les problèmes sont exposés. Tous les propriétaires de véhicules électriques qui dépendent des bornes de recharge publiques ont maintenant des problèmes », déclare Xing.