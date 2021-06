La vague de chaleur du week-end apportera des températures de 90 degrés pour le nord-est et le milieu de l’Atlantique

Ce week-end sera totalement différent par rapport au week-end dernier.

Les niveaux d’humidité seront plus élevés que ceux que la plupart des habitants de la région ont connus jusqu’à présent cette année.

La chaleur cuit également certaines parties du centre-nord des États-Unis

Une semaine après un week-end cru et froid du Memorial Day, les températures dans le nord-est et le milieu de l’Atlantique devraient monter en flèche jusqu’aux niveaux du milieu de l’été au cours des prochains jours.

Pour Boston, New York, Philadelphie, Baltimore et Washington, DC, au moins trois jours consécutifs de températures élevées dans les années 90 sont prévus de la fin du week-end au milieu de la semaine prochaine, ce qui constitue une vague de chaleur officielle, a déclaré AccuWeather. .

« Ce week-end sera totalement différent du week-end dernier », a déclaré Bernie Rayno, météorologue d’AccuWeather. « Nous nous attendons à ce que les températures grimpent de 30, 35 et même 40 degrés de plus ce samedi et dimanche par rapport à samedi et dimanche derniers », a-t-il déclaré.

Selon AccuWeather, les niveaux d’humidité seront plus élevés que ceux que la plupart des habitants de la région ont connus jusqu’à présent cette année, mais ils seront un peu inférieurs aux niveaux souvent rencontrés pendant les « jours caniculaires » de juillet et août.

La saison des ouragans est arrivée :La NOAA prédit une autre saison des ouragans dans l’Atlantique avec jusqu’à 20 tempêtes nommées possibles

La chaleur cuit également des parties du centre-nord des États-Unis, où les températures augmentent dans les années 90 pour atteindre près de 100 degrés vendredi, ce qui se poursuivra jusqu’à samedi dans de nombreuses régions. Des portions des Dakotas pourraient dépasser les 100 degrés samedi, a déclaré Weather.com.

Minneapolis et Green Bay seront dans les années 90 samedi. La mauvaise qualité de l’air était un problème dans la région de Minneapolis-St. La région métropolitaine de Paul vendredi en raison de la chaleur, a rapporté le National Weather Service.

« Nous aurons au moins des températures record », a déclaré le météorologue de Weather.com, Ari Sarsalari. Il a également déclaré que la chaleur persisterait la semaine prochaine dans de nombreux domaines. « Il semble que les températures seront bien au-dessus de la moyenne dans tout le nord des États-Unis », a-t-il déclaré.

Un autre élément faisant les gros titres de la météo sera les fortes pluies supplémentaires qui devraient tomber sur la région centrale et occidentale de la côte du golfe, en particulier le long du couloir de l’Interstate 10 entre Houston et la Nouvelle-Orléans, a déclaré le National Weather Service. Jusqu’à 4 pouces de pluie sont possibles jusqu’à samedi, ce qui pourrait entraîner des inondations.

Une surveillance des inondations est en vigueur dans la majeure partie du sud de la Louisiane.