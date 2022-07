La vague de chaleur du nord-ouest des États-Unis pourrait avoir la journée la plus chaude mardi

PORTLAND, Oregon (AP) – Les températures à Portland, Oregon, pourraient dépasser 100 degrés Fahrenheit (37,8 Celsius) mardi, ce qui en fait probablement le jour le plus chaud d’une vague de chaleur d’une semaine pour la région du nord-ouest du Pacifique qui voit rarement une telle torride Météo.

Les prévisionnistes ont émis un avertissement de chaleur excessive pour certaines parties de l’Oregon et de l’État de Washington. Les températures pourraient atteindre les années 90 (32 C) à Seattle et 110 F (37,7 Celsius) dans les parties orientales de l’Oregon et de Washington.

Alors que les parties intérieures des États connaissent souvent des températures élevées, ce type de souffle chaud ne se produit pas aussi souvent à Portland et à Seattle.

“Avoir des étirements de cinq jours ou d’une semaine au-dessus de 90 degrés est très, très rare pour le nord-ouest du Pacifique”, a déclaré Vivek Shandas, professeur d’adaptation climatique à la Portland State University.

Alors que le nord-ouest des États-Unis se réchauffe, les températures torrides dans le nord-est devraient se refroidir dans les prochains jours.

Philadelphie a atteint 99 degrés (37 degrés Celsius) dimanche avant de tenir compte de l’humidité. Newark, New Jersey, a connu sa cinquième journée consécutive de 100 degrés ou plus, la plus longue séquence de ce type depuis le début des records en 1931. Boston a également atteint 100 degrés, dépassant le précédent record quotidien de 98 degrés (36,6 Celsius) établi en 1933.

Les résidents et les responsables du Nord-Ouest ont tenté de s’adapter à la réalité probable de vagues de chaleur plus longues et plus chaudes après le phénomène météorologique mortel du «dôme de chaleur» de l’été dernier qui a provoqué des températures record et des décès.

En réponse, le Portland Housing Bureau, qui supervise la politique du logement de la ville, exigera que les logements subventionnés nouvellement construits soient climatisés à l’avenir.

Une nouvelle loi de l’Oregon exigera que tous les nouveaux logements construits après avril 2024 aient la climatisation installée dans au moins une pièce. La loi interdit déjà aux propriétaires, dans la plupart des cas, d’empêcher les locataires d’installer des dispositifs de refroidissement dans leurs logements locatifs.

Les mesures étaient en réponse à la vague de chaleur de fin juin et début juillet 2021, lorsqu’environ 800 personnes sont mortes dans l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique. La température a grimpé à 116 degrés F (46,7 C) à Portland et a battu des records de chaleur dans les villes et villages de la région. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient âgés et vivaient seuls.

Alors que les températures ne devraient pas atteindre cette semaine cette semaine, le nombre prévu de journées chaudes consécutives a suscité des inquiétudes parmi les responsables.

Portland, Oregon, pourrait dépasser 100 degrés F (37,8 C) mardi et les températures sur de larges étendues de l’ouest de l’Oregon et de Washington devraient être bien supérieures aux moyennes historiques tout au long de la semaine.

“Ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu auparavant en termes d’ampleur, mais la durée de l’événement est assez inhabituelle”, a déclaré John Bumgardner, météorologue au bureau du National Weather Service à Portland.

Le Bureau de gestion des urgences de Portland ouvre des centres de refroidissement dans les bâtiments publics et installe des stations de brumisation dans les parcs. À Seattle, les centres communautaires et les bibliothèques serviront de stations de refroidissement.

Le comté de Multnomah, qui comprend Portland, ouvrira quatre abris de refroidissement d’urgence pendant la nuit à partir de mardi où les gens pourront passer la nuit.

Les responsables espèrent que les efforts de sensibilisation aideront les personnes confrontées aux plus grands risques de chaleur – y compris les personnes âgées, les personnes vivant seules, les personnes handicapées, les membres de ménages à faible revenu sans climatisation et les personnes sans logement.

Jenny Carver, responsable des urgences du comté de Multnomah pour le département des services sociaux du comté, a déclaré que son travail s’est concentré sur «la garantie que ces sites sont aussi bas que possible».

“Nous demandons aux gens de donner simplement un nom et nous ne vérifions aucune identification”, a déclaré Carver. “Nous mettons à disposition autant de ressources que possible.”

Les températures nocturnes dans le nord-ouest du Pacifique ne peuvent pas descendre en dessous des années 70, a déclaré Treena Jenson, météorologue de coordination des alertes de Portland pour le National Weather Service.

“Dans les zones urbaines, nous avons l’effet d’îlot de chaleur urbain qui a tendance à maintenir les températures plus chaudes un peu plus longtemps et peut causer plus d’impacts thermiques”, a-t-elle déclaré.

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-la sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press