La vague de chaleur devrait réécrire le livre des records dans le centre et le nord-est des États-Unis, alors que le changement climatique s’aggrave

Après avoir cuit l’État du Texas, une vague de chaleur de début de saison est sur le point de briser les records de température dans les sections centrale et nord-est des États-Unis dans les prochains jours.

Un temps exceptionnellement chaud, avec des températures qui devraient dépasser 100 degrés Fahrenheit dans une large partie du pays, affectera des millions d’Américains du Texas au Maine et servira de réveil supplémentaire aux preuves croissantes du changement climatique.

“La vague de chaleur produira des températures supérieures de 15 à 25 degrés à la moyenne. Dans la plupart des cas, des températures aussi élevées n’ont pas été enregistrées depuis septembre ou août de l’année dernière”, a déclaré AccuWeather sur son site Internet.

Samedi, les records de chaleur ont été renversés dans les villes texanes de Del Rio, San Angelo et Abilene, le thermomètre enregistrant 112 degrés à certains endroits. Au cours du week-end, San Antonio a enregistré ses premiers jours consécutifs à 100 degrés, a rapporté Weather Channel. La chaleur accablante a été exacerbée par une humidité étouffante.

“Non seulement une humidité élevée entraînera une augmentation de l’inconfort pendant la journée, mais des nuits inhabituellement chaudes qui sont également plus typiques pour juillet”, a déclaré Dan DePodwin, responsable des opérations de prévision d’AccuWeather.

Alors que la vague de chaleur se déplaçait vers le nord et l’est depuis les Grandes Plaines, les températures diurnes dans des villes comme Chicago étaient plus chaudes que celles enregistrées à Death Valley, en Californie.

Une vague de chaleur de début de saison devrait toucher les sections centre et nord-est du pays. (Service météorologique national)

Alors que la cause unique des vagues de chaleur individuelles peut être difficile à attribuer au changement climatique, leur fréquence croissante a été liée à l’accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

“Les journées exceptionnellement chaudes et les vagues de chaleur de plusieurs jours font naturellement partie des variations météorologiques quotidiennes. Cependant, à mesure que le climat de la Terre se réchauffe, les jours et les nuits plus chauds que d’habitude deviennent plus fréquents et les vagues de chaleur devraient deviennent plus fréquents et intenses », indique l’Agence de protection de l’environnement sur son site Internet.

Ce qui est également clair, c’est que lorsque les températures moyennes continuent d’augmenter grâce au changement climatique, elles intensifient chaque événement individuel.

“Chaque vague de chaleur dans le monde est maintenant rendue plus forte et plus susceptible de se produire à cause du changement climatique d’origine humaine”, a déclaré à l’AFP Friederike Otto, climatologue à l’Imperial College de Londres, à l’Institut Grantham.

Une étude publiée l’année dernière sur la vague de chaleur record dans le nord-ouest du Pacifique, par exemple, a conclu qu’il était “pratiquement impossible” qu’elle se soit produite sans le changement climatique d’origine humaine.

L’arrivée des températures de mai aux États-Unis, qui ne sont normalement enregistrées qu’à la fin juin ou au début juillet, est analogue à la vague de chaleur torride précoce qui s’est emparée de certaines parties du Pakistan et de l’Inde, qui a connu son mois de mars le plus chaud jamais enregistré et le mois d’avril le plus chaud en 122 ans.

La ligne de tendance des températures mondiales plus chaudes s’est poursuivie. Les sept dernières années ont été les sept plus chaudes de l’histoire, selon la National Oceanic Atmospheric Administration. Cet excès de chaleur a joué un rôle majeur dans les sécheresses à travers le monde, comme celle qui s’est aggravée dans le sud-ouest américain. Un rapport des Nations Unies publié mercredi a révélé que, grâce à la hausse des températures attribuable au changement climatique, le nombre et la fréquence des sécheresses sur la planète ont augmenté de 29 % au cours des 22 dernières années.

Le problème est que la hausse des températures accélère le taux d’évaporation et perturbe les conditions météorologiques normales. À moins que l’humanité ne puisse soit se sevrer rapidement des sources d’énergie fossiles, soit développer des moyens d’aspirer le carbone de l’atmosphère, les années à venir seront presque certainement plus chaudes que les précédentes.

Augmentation des températures de surface mondiales par an. (NOAA)

Comme le note la NASA sur son site Web, “les effets du réchauffement climatique causé par l’homme se produisent maintenant, sont irréversibles sur l’échelle de temps des personnes vivantes aujourd’hui et s’aggraveront dans les décennies à venir”.

Bien que cela ne signifie pas la fin de l’hiver ou du temps froid, cela indique que le rapport du nombre de températures record continuera de dépasser le nombre de creux par une marge croissante, comme cela a déjà été le cas.

Une étude menée en 2009 par le National Center for Atmospheric Research a révélé que les nouveaux records de températures élevées ont dépassé les nouveaux records de températures basses dans un rapport de 2: 1. Les modèles informatiques ont montré que cette disparité passera à 20:1 d’ici 2050 et à 50:1 d’ici 2100.