La vague de chaleur dévastatrice en Europe montre que rester calme et continuer n’est pas une option

Alors que je prenais l’avion pour l’aéroport de London City mardi soir, un coucher de soleil épais et voilé a donné au ciel bronze une lueur légèrement nucléaire. Loin en dessous, les feux brûlants laissaient des traînées poussiéreuses à travers le paysage. Le flash des lumières des pompiers et les groupes de flammes étaient visibles même à des centaines de pieds dans les airs.

Si cela semble apocalyptique, c’est parce que ça l’était.

C’était le journée la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uniavec des températures atteignant 40,3 degrés Celsius (104,5 degrés Fahrenheit) — une situation que les prévisionnistes avaient prédite pourrait être une “pire scénario” que nous n’aurions pas à gérer avant 2050. Les pompiers de Londres avaient sa journée la plus chargée depuis la Seconde Guerre mondiale. La vague de chaleur a englouti l’Europe, apportant au continent les conditions météorologiques extrêmes qui ont affligé les pays d’Asie et Afrique pendant de nombreuses années.

Les climatologues et les météorologues ont été sans équivoque dans leur analyse de la canicule. C’est l’un des nombreux événements météorologiques que nous avons vus dans le monde au cours des dernières années à être fortement exacerbés par le changement climatique induit par l’homme, qui est en grande partie causé par la combustion de combustibles fossiles pour l’énergie.

Mais même alors que l’Europe brûlait, ces personnes qui nient les faits scientifiques se sont mises au travail en promouvant un faux contre-récit tentant de normaliser les températures statistiquement anormales. Certains ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas différents des journées chaudes qu’ils vivent en vacances dans des destinations situées à de nombreuses latitudes au sud du Royaume-Uni, et ont emballé leurs partisans pour profiter au maximum de la journée à la plage. Pendant ce temps, juste de l’autre côté de la Manche en France, des dizaines de milliers de personnes étaient être évacué des zones côtières.

D’autres ont eu recours au discrédit et à l’insulte des scientifiques et des militants qui ont tiré la sonnette d’alarme. Une Homme politique conservateur ouvertement appelés ceux qui lient la chaleur à la crise climatique “lâches” et “flocons de neige”. Dan Wootton, du Daily Mail de droite, a rejeté Chloe Brimicombe, une climatologue primée de 25 ans qui a été appelée à parler aux médias en raison de son expertise dans la recherche sur les vagues de chaleur, comme “à peine à court de couches”. Si vous avez réagi à la nouvelle avec choc et inquiétude, un critique, un psychologue de la télévisionvous a qualifié d'”embarrassant”.

Toutes ces réactions sont des exemples de la marque distincte du conservatisme britannique qui se targue de sa capacité à garder la lèvre supérieure raide et à la maintenir en place à travers toute crise. “Restez calme et continuez”, dit le dicton populaire, rappelant aux Britanniques que les normes culturelles les obligent à réprimer tout ce qui ressemble à une émotion, et à le refouler pour le transmettre à leurs enfants comme un traumatisme générationnel. Ce qui pourrait ressembler à un plaidoyer pour la résilience est en fait une exigence de maintenir le statu quo à tout prix.

Dans cet environnement, quiconque tente de donner l’alerte ou exprimer toute sorte d’émotion accrue en réaction à une situation particulière est facilement décrit comme un radical hystérique, déterminé à introduire des drames inutiles et bouleversés dans la vie quotidienne des gens.

Mais c’est définitivement il est temps de se radicaliser dans notre réflexion.

Selon un rapport de Yale le mois dernier, une grande partie du Royaume-Uni pense que le changement climatique est réel et qu’il est causé par l’homme. Mais dans cet environnement, il n’est pas surprenant qu’une partie de la réponse des médias et de la population britanniques à la crise climatique – comme ce fut le cas pour COVID et pour le Brexit – soit que nous nous débrouillerons comme nous le faisons toujours. Mais cela ne suffira plus. Chaque instant que nous perdons à confondre plutôt que suivant agressivement les recommandations de la science est un moment que nous perdons pour ralentir un problème qui s’aggrave.

En tant que militante pour le climat Greta Thunberg tweeté cette semaine, les températures de plus de 40 degrés ne sont pas la nouvelle norme, car les températures vont continuer à augmenter partout.

Il est facile de sympathiser avec ceux qui pensent que la crise climatique est tout simplement trop importante et effrayante pour s’y engager. Mais ceux qui nient aveuglément la science, qui est définitive, tout en jouant au joueur de flûte encouragent les gens à devenir somnambules dans un cauchemar vivant. Se moquer de ceux qui consacrent leur vie à rechercher la vérité scientifique ou le changement de système nécessaire qui l’accompagne ne modifiera pas les faits.

“Contrairement à d’autres aléas météorologiques (sécheresse, inondations, tempêtes, incendies de forêt), les vagues de chaleur se produisent et peuvent se produire n’importe où dans le monde”, m’a dit Brimicombe par e-mail. “Le changement climatique augmente la fréquence, l’intensité et la durée des vagues de chaleur, ce qui signifie qu’elles ont des impacts plus importants. Elles constituent également le danger météorologique le plus meurtrier.”

Brimicombe et ses collègues scientifiques ne recherchent pas les clics ou l’influence lorsqu’ils vous disent que des gens meurent. (C’est l’une des tactiques les moins efficaces pour marquer l’une ou l’autre de ces choses.) Ils demandent votre solidarité, votre vote et à tout le moins votre volonté de croire que ce que la science nous dit est vrai.

Et ils demandent cela dans l’espoir que les générations futures puissent connaître les plaisirs d’une douce journée à la plage plutôt que des étés insupportablement torrides comme celui que nous avons goûté cette semaine.