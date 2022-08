La vague de chaleur des jours fériés sur les cartes alors que l’air tropical apporte des températures «très chaudes» et «beaucoup de soleil», selon le Met Office

Une vague de chaleur BANK Holiday est sur les cartes car l’air tropical apporte des températures très chaudes et beaucoup de soleil, selon le Met Office.

Les Britanniques ont retrouvé les précipitations cette semaine après que des averses intenses aient arrosé certaines parties du pays – mais les prévisionnistes prévoient que plus de soleil reviendra vers la fin de la semaine prochaine.

Les Britanniques peuvent s’attendre à des températures chaudes pour terminer le mois d’août pendant le week-end férié Crédit : Apex

Les gens en barque sur la rivière Cam à Cambridge profitent au maximum du soleil avant la pluie cette semaine 1 crédit

Mais avant que l’occasion de se prélasser au soleil ne revienne, des plaques de temps humide devraient persister un peu plus longtemps.

Aujourd’hui, des averses éparses sont attendues dans le sud-est de l’Angleterre, qui pourraient être assez fortes près des côtes.

Le soleil pourrait briller alors que les nuages ​​se lèvent tout au long de la journée, mais une bande de pluie se déplaçant vers l’est se déversera plus tard sur les parties nord et ouest.

Vendredi, les pluies précoces dans le sud-est de l’Angleterre se dissiperont, une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles étant sèche et pouvant anticiper quelques périodes ensoleillées.

Du soleil et des averses éparses pour le Nord et l’Ecosse qui persisteront jusqu’à samedi.

Le météorologue Aidan McGivern dit qu’une zone de basse pression s’approche de l’ouest dimanche, qui contient plus d’humidité.

Il apportera des nuages ​​et de la pluie à l’ouest à travers le Royaume-Uni jusqu’à dimanche et lundi alors qu’il devient de plus en plus humide.

La semaine prochaine, le Royaume-Uni continuera de ressentir une touche d’hiver avec une vaste bande de pluie qui pourrait devenir abondante par endroits.

Le soleil brillera plus fort au nord et à l’ouest avant de finalement atteindre le sud-ouest.

Le temps devrait être instable pour beaucoup, les précipitations devenant plus concentrées sur l’ouest.

Le Met Office prédit: “Une répartition des températures nord-ouest / sud-est peut également se développer, dans laquelle un air polaire plus frais caractérisera le nord et le sud verra des températures plus chaudes de l’air tropical.”

Des températures plus chaudes devraient voir le reste du mois d’août à partir de la fin de la semaine prochaine.

Les prévisionnistes prédisent: “Les hautes pressions tentent de se construire vers la fin de cette période et un temps beau et sec devrait prévaloir pour beaucoup pour le reste du mois d’août.

“Des vents légers sont probables avec beaucoup de soleil et des températures généralement chaudes ou localement très chaudes.”

Bien qu’il y ait une incertitude quant à la chaleur qu’il va faire, McGivern a déclaré que les températures devraient être supérieures à la moyenne d’août pendant le week-end férié.