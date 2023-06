La vague de chaleur déclenche de grosses tempêtes, des pannes de courant dans le sud-est des États-Unis et suscite des inquiétudes concernant les incendies de forêt dans le sud-ouest – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(AP) – Les prévisionnistes ont averti les personnes célébrant la fête des pères à l’extérieur de prendre des précautions car les températures à trois chiffres ont déclenché des avis de chaleur dans une grande partie du sud des États-Unis, déclenché des orages qui ont coupé l’électricité de l’Oklahoma au Mississippi et attisé des vents qui ont soulevé des menaces d’incendie de forêt en Arizona et Nouveau Mexique.

Une tornade présumée a frappé près de Scranton, dans l’Arkansas, tôt dimanche, détruisant des poulaillers et renversant des arbres sur des maisons, a annoncé le National Weather Service. Aucune blessure grave n’a été signalée dans l’immédiat.

Les météorologues ont déclaré que des températures dangereuses et potentiellement record se poursuivraient en milieu de semaine dans le sud du Texas et une grande partie de la côte du golfe. Des tempêtes produisant des vents destructeurs, de la grêle et peut-être des tornades pourraient frapper la basse vallée du Mississippi.

« Si vous avez des projets d’extérieur, cela #Fête des pères, n’oubliez pas de pratiquer la sécurité thermique ! Faites des pauses fréquentes, restez hydraté, ne laissez JAMAIS des personnes/animaux seuls dans une voiture ! le bureau du service météorologique de Houston a déclaré le Twitter.

Le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré l’état d’urgence pour le nord et le centre de son État après que des vents violents et des conditions météorologiques extrêmes ont provoqué des pannes de courant généralisées samedi. Dimanche soir, plus de 515 000 personnes étaient sans électricité au Texas, en Oklahoma, en Louisiane, en Arkansas et au Mississippi, selon PowerOutage.us.

Catherine Haley accueillait ses six petits-enfants, âgés de 7 à 13 ans, à Shreveport, en Louisiane, lorsque la tempête a coupé l’électricité de son immeuble et de nombreux quartiers environnants. Haley, qui a du mal à respirer, a déclaré qu’ils avaient drapé des serviettes humides autour de leur cou pour essayer de rester au frais, mais lorsque la chaleur est devenue insupportable, la famille s’est réfugiée dans un centre de refroidissement mis en place par la ville.

« Je suis tellement reconnaissant. Nous avons essayé le premier jour de rester à la maison et ils étaient tellement inconfortables. Et puis j’ai une MPOC, et la chaleur a vraiment eu un effet sur moi aussi », a déclaré Haley, 64 ans, dimanche.

Elle a déclaré que cinq des petits-enfants venaient d’arriver de Houston pour l’été lorsque la tempête a frappé, causant des dégâts considérables. « Bon petit accueil pour eux », a-t-elle plaisanté.

En Floride, le service météorologique a émis un autre avis de chaleur dimanche, cette fois principalement pour les Florida Keys. Les prévisionnistes ont déclaré que les lectures de l’indice de chaleur – la combinaison de températures élevées et d’une humidité oppressante – pourraient atteindre entre 108 degrés Fahrenheit (42 Celsius) et 112 degrés (45 C) dans des endroits tels que Key Largo, Marathon et Key West.

« Ces conditions entraîneront un risque accru de maladie due à la chaleur pour les personnes à l’extérieur ou dans des espaces non climatisés », a déclaré le service météorologique dans un bulletin.

Dans le sud-ouest, où les équipes de pompiers luttent contre plusieurs incendies de forêt en Arizona et au Nouveau-Mexique, les prévisionnistes ont déclaré que des températures à trois chiffres et des rafales de vent conduiraient à des incendies critiques au cours des deux prochains jours. Dimanche a promis d’être le jour le plus chaud de l’année en Arizona, avec des maximums jusqu’à 110 degrés (43,5 C) à Phoenix.

Les vents devaient souffler de 30 mph à 40 mph (48-64 km/h) dimanche à l’est de Flagstaff, en Arizona, le long du corridor de l’Interstate 40 et jusqu’à 50 mph (80 km/h) lundi, créant un temps d’incendie potentiellement critique dans une grande partie du nord-est. Nouveau Mexique.

Un grand feu de broussailles qui s’est déclaré vendredi après-midi au sud de Tucson, en Arizona, a fermé une route nationale samedi. L’Arizona 83 a rouvert dimanche et aucune maison n’était en danger immédiat, ont indiqué les autorités.

La fermeture prolongée a eu des conséquences néfastes sur les entreprises locales pendant ce qui est généralement un week-end chargé pour la fête des pères dans une zone avec des lacs et des réservoirs de loisirs.

Dena Proez a déclaré que la seule entreprise de son magasin de crème glacée Corner Scoop le long de l’autoroute à Sonoita servait quelques voyageurs qui s’arrêtaient pour obtenir des mises à jour sur l’incendie « et nourrir tous les pompiers ».

Une grande partie du Nevada était soumise à un avis de vent violent avec des rafales allant jusqu’à 88 km/h (55 mph) avec des poussières soufflantes qui pourraient entraver la visibilité sur les autoroutes, a indiqué le service météorologique.

