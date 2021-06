La vague de chaleur de Seattle et Portland dans le nord-ouest du Pacifique est «dangereuse»

Certains magasins du nord-ouest du Pacifique vendent des climatiseurs portables et des ventilateurs alors que les résidents habitués à des étés doux se préparent à une vague de chaleur qui pourrait apporter des températures à trois chiffres dans les grandes villes.

Seattle et Portland sont prêts pour des températures proches ou supérieures à 100 degrés, et les villes de la région devraient également ressentir les brûlures de cette chaleur torride, a écrit le météorologue principal d’AccuWeather, Alex Sosnowski.

Le Dalles, dans l’Oregon, qui compte environ 16 000 habitants, pourrait approcher son record absolu de 112 degrés dimanche et Spokane, dans l’État de Washington, pourrait également entrer dans l’histoire avec ses températures prévues de 100 degrés.

« Une dangereuse vague de chaleur affecte le nord-ouest du Pacifique et le sud de la Californie », le National Weather Service a tweeté. « Plus d’une centaine de températures record sont prévues ce week-end jusqu’à jeudi. »

Regarder:Le nord-ouest américain du Pacifique se prépare à une vague de chaleur record

Une telle chaleur record n’est pas seulement inhabituelle, elle peut être dangereuse.

L’accès limité à la climatisation soulève des problèmes de santé

De nombreux habitants du nord-ouest du Pacifique n’ont pas un accès constant à la climatisation : moins des deux tiers des ménages de l’Oregon disposent de la climatisation, selon Kaiser Permanente Northwest.

Selon les chiffres de 2019 du US Census Bureau, Seattle a le taux le plus bas de maisons climatisées de toutes les grandes villes américaines. Seulement 44 % des maisons de la région métropolitaine sont climatisées. Dans la région métropolitaine de Portland, ce chiffre était de 79 %.

Cela ne fait que compliquer les efforts pour rester au frais, et les températures caniculaires peuvent rendre les gens physiquement malades.

Les températures élevées peuvent provoquer « de graves maladies liées à la santé, notamment un épuisement dû à la chaleur et un coup de chaleur », selon la société de soins de santé Kaiser Permanente.

L’épuisement par la chaleur, une condition qui « survient lorsque vous ne pouvez pas transpirer suffisamment pour refroidir votre corps », rend la peau pâle, fraîche et humide et peut être indiquée par des symptômes tels que « fatigue, faiblesse, maux de tête, vertiges et nausées », selon au Kaiser Permanente. Les cas modérés à graves d’épuisement par la chaleur peuvent entraîner un coup de chaleur, qui peut être mortel.

La chaleur extrême peut également mettre à rude épreuve l’infrastructure électrique, compromettant potentiellement l’accès déjà exceptionnellement faible de la région au soulagement de refroidissement de la climatisation.

« Avec le temps étouffant vient une demande plus élevée d’électricité pour alimenter la climatisation et les ventilateurs », a rapporté le Statesman Journal.

Une hausse des températures suscite également des inquiétudes concernant la qualité de l’air et les incendies de forêt.

Kristie Ebi, professeur à l’Université de Washington qui étudie le réchauffement climatique et ses effets sur la santé publique, a déclaré que l’air chaud aspire l’humidité du sol et de la végétation plus efficacement que l’air plus frais, ce qui rend tout plus sujet aux incendies.

L’Oregon en particulier a été dévasté par une saison d’incendies de forêt inhabituellement intense l’automne dernier qui a incendié environ 1 million d’acres, brûlé plus de 4 000 maisons et tué neuf personnes. Plusieurs incendies brûlent déjà autour du nord-ouest du Pacifique, et une grande partie de la région est déjà en situation de sécheresse extrême ou exceptionnelle, selon le US Drought Monitor.

Comment rester au frais au milieu de la chaleur du nord-ouest du Pacifique

Il existe de nombreuses mesures que les individus peuvent prendre pour rester au frais et réduire les effets d’une vague de chaleur sur la santé.

Pour les personnes qui n’ont pas accès à la climatisation, il existe quelques alternatives pour aider à rafraîchir la maison, selon le service météorologique national de Seattle.

Ouvrir les fenêtres de la maison la nuit, garder les stores fermés, utiliser les courants d’air des ventilateurs, cuisiner à l’extérieur et dormir à basse altitude peuvent atténuer la gravité de la chaleur.

Les équipements publics des communautés locales peuvent également servir d’oasis lorsque les températures commencent à monter en flèche. Des lieux comme les bibliothèques, les centres communautaires et les églises se transforment en stations de refroidissement en ouvrant leurs portes climatisées au public. La ville de Salem, dans l’Oregon, a établi un certain nombre de ces stations de refroidissement pour ce week-end, selon le Statesman Journal.

Dans les cas où une personne souffre d’épuisement par la chaleur, il existe quelques interventions auto-administrées qui peuvent être prises pour soulager les symptômes, selon la Mayo Clinic.

Trouver un endroit frais pour se reposer, rester hydraté avec de l’eau ou des boissons pour sportifs, tremper le corps dans de l’eau fraîche et enlever les lourdes couches de vêtements peuvent tous aider à soulager l’inconfort physique de l’épuisement par la chaleur. Cependant, une attention médicale doit être recherchée si l’épuisement persiste pendant plus d’une heure.

Combien de temps la chaleur va-t-elle durer ?

Les habitants du nord-ouest du Pacifique peuvent s’attendre à ce que cette vague de chaleur se prolonge jusqu’au milieu de la semaine prochaine, avec le tweet du service météorologique national que des températures record devraient se poursuivre jusqu’à jeudi. Cependant, la chaleur étouffante pourrait devenir de plus en plus normale dans les années à venir.

Ebi a déclaré que ce « dôme thermique » étendu est un avant-goût de l’avenir pour le nord-ouest du Pacifique alors que le changement climatique remodèle les conditions météorologiques dans le monde entier.

« Nous savons, grâce à des preuves à travers le monde, que le changement climatique augmente la fréquence, l’intensité et la durée des vagues de chaleur », a déclaré Ebi. « Nous allons devoir nous y habituer à l’avenir. Les températures augmentent et les températures extrêmes augmentent encore plus rapidement.

« Je dis à mes élèves qu’ils seront aussi vieux que moi, qu’ils regarderont en arrière et penseront à quel point les étés étaient agréables. »

Contribution : The Associated Press