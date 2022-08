La vague de chaleur de dix jours commencera aujourd’hui avec les Britanniques pour se prélasser dans la chaleur du 28 ° C, mais le ministre killjoy appelle à une interdiction complète des tuyaux d’arrosage

Une vague de chaleur de DIX jours commencera aujourd’hui avec des températures prévues pour atteindre des sommets de 28C.

On s’attend à ce que les Britanniques affluent vers les plages et allument le barbecue alors que les familles se préparent à profiter des vacances scolaires ensoleillées.

Les Britanniques devraient affluer vers les plages aujourd’hui Crédit : BNPS

Un panache africain devrait balayer la Grande-Bretagne Crédit : BNPS

Cela survient après que le ministre de l’Environnement, George Eustice, a appelé à interdire à tout le pays d’utiliser leurs tuyaux d’arrosage.

Et les experts météo ont exhorté les gens à éviter le soleil de midi et à rester à l’ombre car les températures chaudes devraient durer dix jours.

Le météorologue principal du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “L’Angleterre et le Pays de Galles seront secs avec des périodes ensoleillées.

“L’Irlande du Nord et certaines parties de l’Écosse seront plus nuageuses avec un risque de pluies éparses en grande partie dans l’ouest de l’Écosse, mais il y aura des périodes ensoleillées dans toute l’Irlande du Nord.

“Les températures maximales seront d’environ 27 et peut-être 28 ° C, ce qui se situerait dans le centre, le sud et le sud-est de l’Angleterre.

“Il sera toujours au soleil plus au nord, même à l’est de l’Ecosse, nous pourrions voir 23C.”

M. Dewhurst a ajouté qu’il est “assez inhabituel” d’avoir un temps sec prolongé en août, qui a tendance à être un mois plus humide.

Et M. Eustice a déclaré que les compagnies des eaux avaient raison d’interdire les tuyaux d’arrosage et a exhorté les autres à emboîter le pas.

Il a écrit dans le Sunday Telegraph : “Conformément à leurs plans de sécheresse, les compagnies des eaux à travers le pays ont à juste titre pris des mesures pour atténuer les effets de ce temps sec prolongé en utilisant la gamme d’outils à leur disposition.

“J’encourage fortement les autres à faire de même”.

Plus de deux millions de Britanniques du Kent et du Sussex se sont déjà vu interdire d’arroser leurs jardins, de nettoyer leurs voitures ou de remplir les piscines avec des tuyaux d’arrosage.

Et ils risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ s’ils enfreignent les règles à partir de vendredi.

South East Water a insisté sur le fait qu’elle n’avait “pas le choix” d’appliquer l’interdiction, qui, selon elle, réduira la quantité d’eau qui doit être prélevée à partir de “sources d’eau locales déjà sollicitées”.

Une carte du Met Office a également révélé quand et où les Britanniques peuvent profiter d’une chaleur de 30 ° C en milieu d’après-midi mercredi.

Les régions du sud-ouest, notamment Gillingham dans le Dorset, Oxford et Gloucester, sont les plus susceptibles de grimper aux températures les plus chaudes.

Cela survient alors qu’un panache africain devrait balayer la Grande-Bretagne la semaine prochaine.

Le prévisionniste Stephen Dixon a déclaré au Sun: «Les températures de la semaine prochaine devraient augmenter – en particulier dans les régions du sud du Royaume-Uni.

« Il est possible que les critères de canicule soient remplis à certains endroits au milieu de la semaine prochaine avec des températures dans les années 30.

“Pour une définition de vague de chaleur pour nous, cela devrait atteindre un certain seuil en fonction de la zone pendant trois jours consécutifs.”

Plus de deux millions de foyers sont confrontés à une interdiction des tuyaux d’arrosage Crédit : Getty