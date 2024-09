La vague de chaleur dans l’ouest des États-Unis bat des records de températures les plus élevées

Une vague de chaleur intense dans l’ouest des États-Unis a entraîné des températures inhabituellement chaudes dans la région – parmi les plus élevées de la saison – et battu des records de chaleur.

Des millions d’Américains, de Phoenix à Los Angeles en passant par Seattle, sont sous alerte de chaleur. Même avant cette dernière vague de conditions météorologiques extrêmes, qui a débuté mercredi et devrait durer jusqu’au week-end, l’été 2024 était déjà considéré comme le l’été le plus chaud enregistré.

En Californie, la ville désertique de Indien Palm Springs a enregistré son record de chaleur le plus élevé du 5 septembre avec 49,4 °C (121 °F), battant ainsi un record précédent de 120 °F datant de 2020, tandis que Palm Springs a égalé son record de chaleur pour la journée avec 121 °F. Palm Springs a enregistré son record historique de 124 °F en juillet.

La région de Los Angeles n’a pas encore battu de record, même si Burbank, à quelques kilomètres au nord du centre-ville de Los Angeles, a égalé son record historique de 45 °C. Mais la région se prépare à une série de températures à trois chiffres pendant plusieurs jours. La température à Los Angeles a atteint jeudi 38,9 °C et vendredi, on s’attendait à des températures similaires à trois chiffres.

Cette semaine, Phoenix marqué 100 jours consécutifs à 100 ° F ou plus et le 5 septembre, le plus chaud à 116 ° F. Cet été a été le le plus chaud à Phoenix depuis 1896, date à laquelle les enregistrements ont commencé.

Dans le nord-ouest du Pacifique, écoles autour de Portland fermé tôt en raison de la chaleur et de la fraîcheur typique Seattle Le record de température journalière a été battu jeudi à 89°F. Les températures anormalement élevées dans l’ouest de l’État de Washington ont également entraîné une diminution de la qualité de l’air, et les autorités ont conseillé aux personnes appartenant à des groupes sensibles de limiter le temps qu’elles passent à l’extérieur.

La côte centrale de la Californie a également connu des températures supérieures à 38°C vendredi. Le service météorologique national a déclaré que la température à l’aéroport de San Luis Obispo tôt vendredi après-midi était de 42°C.

Cet été a été le plus chaud jamais enregistré à travers le monde. La Terre a vu ses journée la plus chaude dans l’histoire enregistrée le 22 juillet, battant ainsi un record établi la veille.

Le parc national de la Vallée de la Mort, dans le sud-ouest de la Californie, l’un des endroits les plus chauds de la planète, a connu l’été le plus chaud de son histoire. La température moyenne de juin à août était de 104,5 °F, battant les records précédents de 104,2 °F, établis en 2021 et 2018, selon le Service des parcs nationaux.

Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, plus extrêmes et plus longues dans l’ouest des États-Unis et dans le monde entier, alors que la crise climatique entraîne des conditions météorologiques de plus en plus graves et dangereuses. Les vagues de chaleur sont l’événement météorologique le plus directement affecté par la crise climatique, a déclaré un expert au Guardian en juillet.

Les personnes sans abri, les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies chroniques présentent un risque plus élevé de maladies liées à la chaleur.