La vague de chaleur dans l’Illinois est le dernier de plusieurs phénomènes météorologiques extrêmes dans l’État – Shaw Local

L’Illinois connaît des températures à trois chiffres cette semaine, obligeant l’État et les écoles à annuler certaines activités de plein air et à modifier les horaires de cours.

Tous les comtés de l’Illinois étaient soumis à un avertissement de chaleur excessive jeudi matin, et certaines zones devraient continuer à l’être jusqu’à vendredi soir au moins.

L’indice de chaleur, une mesure qui combine la température de l’air et l’humidité, a atteint mercredi 128 degrés à Galesburg. L’aéroport O’Hare de Chicago a enregistré une température de l’air de 98 degrés, la température la plus élevée le 23 août depuis 1947, selon le National Weather Service. L’indice de chaleur y a culminé à 116, soit seulement deux degrés de moins que le record atteint lors de la tristement célèbre vague de chaleur de Chicago en 1995.

« L’exposition à une chaleur extrême peut entraîner de graves complications de santé, notamment un épuisement dû à la chaleur et un coup de chaleur », a déclaré mardi le directeur de l’IDPH, Sameer Vohra, dans un communiqué de presse. « Avec les prévisions de températures et d’humidité dangereusement élevées, j’exhorte tout le monde à prendre des précautions et à se protéger, ainsi que leurs familles, contre la surchauffe et les maladies liées à la chaleur. »

Vohra a ajouté que les très jeunes enfants, les personnes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques devraient être particulièrement prudents.

L’équipement de construction est vide le long de West Acres Road alors que les travailleurs limitent le travail en raison des températures élevées le jeudi 24 août 2023 à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia/Gary Middendorf)

L’IDPH a publié plusieurs lignes directrices pour se protéger contre les coups de chaleur et l’épuisement dû à la chaleur, notamment en recherchant des zones climatisées comme les centres commerciaux ou les bibliothèques pendant la journée, en portant des tissus légers et de couleur claire et en réduisant les activités intenses et de plein air, en particulier entre 10 h et 16 h.

Les personnes présentant une température corporelle supérieure à 103 degrés, des difficultés respiratoires, une fréquence cardiaque élevée, une peau chaude au toucher, des étourdissements, des nausées ou une désorientation doivent appeler le 911 immédiatement, a conseillé l’IDPH.

L’agence de gestion des urgences de l’État a également mis à jour son site Web pour indiquer une liste de « centres de refroidissement » dans tout l’État compilés par un groupe inter-agences, bien que jeudi après-midi, la page Web ne répertorie aucun centre de refroidissement au sud d’Urbana.

L’État a également annulé plusieurs événements extérieurs à venir, dont le Du Quoin Défilé de la foire d’État prévu vendredi soir.

« Avec des prévisions projetant un maximum de 100 degrés et des indices de chaleur compris entre 111 et 117 degrés, nous pensons qu’annuler le défilé est dans le meilleur intérêt de nos participants au défilé », a déclaré Jerry Costello II, directeur du ministère de l’Agriculture de l’Illinois, dans un communiqué de presse mercredi. « Il ne s’agit pas d’empêcher les gens de profiter de la foire en toute sécurité, mais d’éviter un regroupement de familles le long du parcours du défilé et des participants au défilé en costumes et uniformes en raison d’une surchauffe. »

Le ministère de l’Agriculture, qui gère la foire de Du Quoin, a également annulé jeudi le marché des produits agricoles de l’Illinois à Springfield en raison de la chaleur.

Josie Armstrong, de Streator, se rafraîchit sous une fontaine d’eau le lundi 21 août 2023, au Paul’s Pad, dans le parc municipal de Streator. (Scott Anderson)

D’autres agences d’État ont également dû s’adapter pour protéger les travailleurs de la chaleur, notamment le ministère des Transports. Un porte-parole du département a déclaré qu’en plus de surveiller le flambage de la chaussée, les équipes de l’État et certains entrepreneurs ont dû ajuster leurs horaires de travail pour éviter la partie la plus chaude de la journée.

Les communautés de l’Illinois sont également contraintes de modifier les horaires scolaires pour s’adapter à la chaleur.

Les écoles de Champaign-Urbana ont annulé les cours jeudi. Le district scolaire de Champaign a signalé des « échecs majeurs » dans deux de ses plus grands campus scolaires. Dans le nord de l’Illinois, les écoles de Maple Park ont ​​fermé leurs portes, invoquant des circonstances « extrêmement difficiles » pour les conducteurs et les élèves dans les bus.

Au-delà des universitaires, les écoles ont également annulé ou modifié leurs projets d’événements sportifs.

Alors que l’Illinois High School Association, qui fixe les règles de l’athlétisme dans les lycées, ne suit pas les changements apportés aux événements sportifs au cours de la saison régulière, le porte-parole de l’IHSA, Matt Troha, a déclaré à Capitol News Illinois que la chaleur a eu un « impact significatif » sur les sports de l’IHSA.

L’IHSA exige que les écoles déplacent les entraînements et les matchs à l’intérieur ou les annulent si la température du « globe humide » dépasse 89,9 degrés. La température du globe humide combine la température de l’air, l’exposition au soleil, l’humidité et le vent.

Bien que l’IHSA n’exige pas que les écoles les informent des changements apportés aux horaires sportifs, Troha a noté que l’association était au courant de manière anecdotique de nombreux matchs déplacés à des moments plus tardifs de la journée ou à des jours différents.

Les catastrophes naturelles apportent une aide fédérale

Avant la chaleur record de cette semaine, une grande partie de l’Illinois a connu de graves sécheresses de mai à juillet, le pic de la sécheresse étant survenu en juin.

Cela a conduit le ministère fédéral de l’Agriculture à attribuer une série de désignations de catastrophe. Les désignations, qui sont centrées sur les comtés de McDonough, McHenry et Mercer, font suite à une précédente série de désignations en cas de catastrophe du début de cette saison. Cette classification permet à l’USDA d’accorder des prêts d’urgence aux agriculteurs qui se remettent des sécheresses.

« Même si nous constatons une amélioration des conditions de sécheresse dans tout l’État, nous savons que les cultures et le bétail ont été touchés », a déclaré Jerry Costello II, directeur du ministère de l’Agriculture de l’Illinois, dans un communiqué de presse annonçant mercredi les désignations.

Jeff Kirwan, agriculteur du comté de Mercer et membre du conseil d’administration de l’Illinois Farm Bureau, a déclaré que les sécheresses ont eu un impact négatif sur les cultures dans l’Illinois.

« Surtout en juin, c’est la période la plus stressante pour les agriculteurs », a déclaré Kirwan. « Nous avons eu une bonne récolte, mais il n’a pas plu. »

Kirwan a ajouté plus tard que, dans l’ensemble, il s’attend à ce que les récoltes de maïs et de soja se situent autour de la moyenne, même si certains agriculteurs des zones les plus durement touchées par la sécheresse pourraient avoir davantage de difficultés.

« L’émotion qui en découle était extrêmement troublante, très stressante », a-t-il déclaré à propos de la récente sécheresse.

En plus de la vague de chaleur et de la sécheresse, l’Illinois a également connu plusieurs tempêtes dévastatrices et le plus grand nombre de tornades de tous les États jusqu’à présent cette année.

Une série de violentes tempêtes et d’inondations entre le 29 juin et le 2 juillet ont également attiré l’attention du gouvernement fédéral, le président Joe Biden ayant approuvé l’aide fédérale par l’intermédiaire de l’Agence fédérale de gestion des urgences. Cette aide sera versée aux particuliers et aux entreprises du comté de Cook et peut inclure des subventions pour le logement temporaire et la réparation de maisons, ainsi que des prêts à faible taux d’intérêt pour couvrir les pertes immobilières.

« Les résidents et les entreprises, en particulier ceux du côté ouest de Chicago qui ont été les plus durement touchés, peuvent désormais accéder aux ressources supplémentaires nécessaires pour reconstruire et revitaliser, et je sais que le comté de Cook reconstruira plus fort que jamais », a déclaré le gouverneur JB Pritzker. dans un communiqué de presse du 15 août.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan et à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Fondation Robert R. McCormick.