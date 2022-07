La vague de chaleur complique la crise énergétique mondiale et la lutte contre le changement climatique

Au contraire, disent les analystes, la crise actuelle attire l’attention sur le fait de ne pas faire plus tôt. “Nous avons constaté des progrès, mais si nous regardons la situation dans son ensemble, ce n’est pas suffisant”, a déclaré Hanna Fekete, analyste des politiques climatiques au NewClimate Institute, une organisation de Cologne qui promeut les efforts pour lutter contre le changement climatique. “Nous avons raté tant d’opportunités d’efficacité énergétique.”

Le plus grand effet de la crise énergétique mondiale est sur la capacité du monde à ralentir le changement climatique. La combustion de combustibles fossiles est la principale cause du réchauffement climatique, car les gaz à effet de serre libérés dans l’atmosphère emprisonnent la chaleur du soleil, augmentant les températures moyennes mondiales et alimentant des phénomènes météorologiques extrêmes, y compris une chaleur record.

Avec des pays industrialisés riches comme les États-Unis et ceux d’Europe qui ne veulent pas s’éloigner des combustibles fossiles, les économies émergentes résistent à la pression pour le faire. Après tout, affirment-ils, ce sont les nations les plus riches du monde – et non les plus pauvres – qui sont principalement responsables des générations d’émissions de gaz à effet de serre qui détruisent aujourd’hui le climat et nuisent de manière disproportionnée aux plus pauvres.