La vague de chaleur brûlante en Asie était beaucoup plus probable en raison du changement climatique, selon une étude

Une vague de chaleur torride dans certaines parties de l’Asie du Sud en avril de cette année a été rendue au moins 30 fois plus probable par le changement climatique, selon une étude rapide de scientifiques internationaux publiée mercredi.

Des températures grésillantes allant jusqu’à 113 degrés Fahrenheit ont été enregistrées dans des stations de surveillance dans certaines parties de l’Inde, du Bangladesh, de la Thaïlande et du Laos le mois dernier – ce qui était inhabituellement élevé pour la période de l’année.

La chaleur alimentée par le changement climatique a causé des décès, des hospitalisations généralisées, endommagé des routes, déclenché des incendies et entraîné la fermeture d’écoles dans la région.

Le groupe World Weather Attribution utilise des modèles établis pour déterminer rapidement si le changement climatique a joué un rôle dans les événements météorologiques extrêmes. Bien que les études elles-mêmes ne soient pas encore évaluées par des pairs, ce qui est l’étalon-or de la science, elles sont souvent publiées plus tard dans des revues à comité de lecture.

En Thaïlande, les températures élevées mélangées à l’humidité signifiaient que certaines parties du pays se sentaient au-dessus de 122 degrés Fahrenheit. En Inde, plusieurs régions du pays ont été touchées avec 13 personnes décédées à cause de la chaleur lors d’un événement public à l’extérieur de la capitale commerciale de l’Inde, Mumbai. L’État du Bengale occidental, dans l’est de l’Inde, a fermé toutes les écoles et collèges pendant une semaine.

L’étude a révélé que les températures étaient d’au moins 3,6 degrés Fahrenheit plus chaudes dans la région en raison du changement climatique.

Si la température moyenne mondiale atteint jusqu’à 2 degrés Celsius de plus qu’à la fin des années 1800, la canicule d’avril pourrait se produire tous les un à deux ans en Inde et au Bangladesh, selon l’étude. Actuellement, le monde est environ 2 à 2,2 degrés Fahrenheit plus chaud que l’époque préindustrielle.

« Nous voyons encore et encore que le changement climatique augmente considérablement la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur, l’un des événements météorologiques les plus meurtriers qui soient », a déclaré Friedrike Otto, climatologue senior à l’Imperial College de Londres et l’un des auteurs de l’étude.

Les plans d’action contre la chaleur – qui sont gérés et financés par le gouvernement et visent à aider les gens à faire face à la chaleur extrême grâce à des programmes de sensibilisation, à la formation des travailleurs de la santé et à des méthodes de refroidissement abordables – doivent être mis en œuvre plus rapidement en Inde et dans d’autres pays touchés par la chaleur, les auteurs de l’étude a dit.

« L’accès aux soins de santé et aux solutions de refroidissement comme les ventilateurs et les climatiseurs manque à une grande partie de la population de cette région », a déclaré Emmanuel Raju, directeur du Centre de recherche sur les catastrophes de Copenhague à l’Université de Copenhague et un autre des près de deux de l’étude. douzaine d’auteurs.

Raju a souligné que la chaleur affecte le plus les personnes les plus pauvres et les personnes dont le travail les oblige à être à l’extérieur – les agriculteurs, les vendeurs de rue et les ouvriers du bâtiment -.

« Il est important de parler de qui peut faire face et s’adapter à la chaleur », a-t-il déclaré. « Beaucoup se remettent encore de la pandémie et des vagues de chaleur et des cyclones passés, ce qui les laisse piégés dans un cercle vicieux. »

La région de l’Asie du Sud est considérée comme l’une des plus vulnérables au changement climatique au monde, selon diverses études sur le climat mondial. Mais l’Inde, le plus grand pays de la région et le plus peuplé du monde, est également actuellement le troisième plus grand émetteur de gaz qui réchauffent la planète.

Les scientifiques disent que des mesures drastiques pour réduire immédiatement les émissions de dioxyde de carbone sont la seule solution.

« Les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes, les températures augmenteront encore plus et le nombre de journées chaudes augmentera et deviendra plus fréquent » si nous continuons à pomper des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, a déclaré Chaya Vaddhanaphuti, professeur à l’Université de Chiang Mai en Thaïlande. et co-auteur de l’étude.

Vimal Mishra, professeur à l’Institut indien de technologie de Gandhinagar qui étudie le climat de la région, a reconnu l’importance des études qui aident à attribuer des événements météorologiques spécifiques au changement climatique, mais a déclaré que davantage de mesures devaient être prises.

« Nous devrions aller au-delà de l’attribution et parler de la façon dont le changement climatique affecte fondamentalement le temps et examiner comment nous pouvons développer la résilience climatique », a-t-il déclaré.