La vague de chaleur aux États-Unis tue 63 personnes dans l’Oregon, dont 45 à Portland seulement, alors que des températures record de 116 °C entraînent des pannes d’électricité et des incendies de forêt

Les températures de fonte du MERCURE ont fait 63 morts dans l’Oregon – dont 45 à Portland seulement – ​​alors qu’une canicule torride continue de provoquer des pannes d’électricité et des incendies de forêt dans certaines parties des États-Unis et du Canada.

L’hyperthermie a été la cause de la mort de 45 personnes vivant à Portland depuis que la chaleur est montée à 116F plus tôt cette semaine.

Des températures atteignant 116F ont causé la mort de 63 personnes dans l’Oregon, dont 45 à Portland Crédit : Reuters

Une humidité élevée combinée à des températures de plus de 90 degrés a poussé la ville de New York à subir des avis de chaleur Crédit : Getty

Le comté de Multnomah a défini l’hyperthermie comme « une température corporelle anormalement élevée causée par une incapacité du corps à gérer la chaleur provenant de l’environnement », selon KOIN, citant la confirmation du médecin légiste du comté de Multnomah.

Depuis vendredi, l’État de Beaver et une grande partie du nord-ouest du Pacifique et de vastes étendues du Canada ont subi des jours consécutifs de températures caniculaires.

La police de l’État a dénombré au moins 63 personnes, âgées de 44 à 97 ans et principalement des hommes, décédées en raison des conditions infernales.

Beaucoup ont été retrouvés seuls sans climatisation ni ventilateur pour les aider à traverser la fièvre, a rapporté Reuters.

Le tueur invisible est appelé « dôme thermique » – défini comme un phénomène météorologique qui piège la chaleur et empêche les autres conditions météorologiques de la modifier.

Les météorologues affirment que le phénomène appelé « dôme thermique » empêche la chaleur d’être remplacée par des températures plus fraîches Crédit : Getty

Des abris de refroidissement à Portland ont été mis en place pour aider à compenser les conditions de boursouflure Crédit : Reuters

Mercredi, la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré l’état d’urgence.

« Je trouve que l’État de l’Oregon est dans une situation critique de danger d’incendie », indique la déclaration.

« Une grande partie de l’État est maintenant en danger d’incendie extrême. »

D’autres avertissements de chaleur et de drapeau rouge ont également été émis pour les zones de l’État arides et sujettes au vent qui sont déjà confrontées à des orages secs.

Le dôme chauffant a constitué une cible mouvante pour les incendies de forêt qui ravagent le paysage nord-américain déjà gercé.

Lundi, Seattle a vu des températures de 108F causant deux décès et hospitalisant plus de 200 Crédit : AP

« Il est maintenant temps de vous assurer que votre kit de préparation d’urgence est prêt à partir au cas où l’on vous demanderait d’évacuer », a déclaré le US National Weather Service à Portland, selon Reuters.

Plusieurs stations de refroidissement ont ouvert des portes pour aider à compenser ceux qui souffrent des conditions extrêmes provoquées par Dame Nature.

Le jour de l’indépendance à Portland sera exempt de feux d’artifice après que le service d’incendie et de sauvetage de Portland les a interdits mardi.

« En raison des températures inhabituellement chaudes et des conditions sèches, PF&R annonce une interdiction immédiate de l’utilisation de tous les feux d’artifice légaux et illégaux », indique leur communiqué.

Les pompiers de Portland ont annulé les feux d’artifice du 4 juillet en raison de la chaleur Crédit : AP

Le temps était si intense que les fils du tramway de Portland ont annoncé un arrêt temporaire du service jusqu’à son rétablissement mardi.

⚠️ Tous les services MAX Light Rail et Portland Streetcar sont suspendus jusqu’à mardi matin en raison de la chaleur extrême. Le service de bus est toujours opérationnel. Si vous devez voyager maintenant, consultez https://t.co/ai0Fty2DDd. – TriMet (@trimet) 28 juin 2021

Les conditions météorologiques extrêmes ont entraîné une série de pannes de courant.

Mardi, quelque 4 667 des 340 000 clients desservis par Washington, Idaho et Oregon Avista Corp. ont subi des pannes pour la première fois de l’histoire, car les conditions de chaleur sans précédent ne se sont pas déclenchées, a rapporté Bloomberg.

Plus de 21 000 personnes ont été averties qu’elles pourraient également être confrontées à des perturbations, a indiqué la société.

Seattle a vu des températures de 108F lundi, causant la mort de deux personnes et hospitalisant plus de 200.

Depuis vendredi, au moins 230 Canadiens sont décédés des suites des conditions à trois chiffres Crédit : AP

Dans le nord du Canada, diverses villes et villages ont également connu des conditions de cuisson au four.

Ils font face à une catastrophe généralisée avec 230 personnes décédées à cause des conditions étouffantes.

La température la plus élevée jamais enregistrée au Canada, 121,3F (49,6C) s’est produite à Lytton.

Cela a fracassé un record de 1937 était de 113F (45C) en Saskatchewan, selon CBC.

« Dans certains de ces endroits, leurs records sont anéantis », a déclaré David Phillips, climatologue principal à Environnement et Changement climatique Canada.

« C’est vraiment spectaculaire, sans précédent pour nous. »

Des gens ont été vus se rafraîchir les pieds et se baigner tout le corps dans les fontaines du National Mall de la Seconde Guerre mondiale Crédit : Getty

Le nombre de morts a continué d’augmenter en raison de la longueur impitoyable du dôme de la tête.

« Depuis le début de la canicule à la fin de la semaine dernière, le BC Coroners Service a connu une augmentation significative du nombre de décès signalés où l’on soupçonne que la chaleur extrême y a contribué », a déclaré la coroner en chef Lisa Lapointe.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a averti : « Nous sommes au milieu de la semaine la plus chaude que les Britanno-Colombiens aient jamais connue, et cela a des conséquences désastreuses pour les familles et pour les communautés.

La police de Vancouver a confirmé 53 « morts subites » depuis mardi et 98 au total liées aux conditions du dôme thermique.

Les deux tiers des victimes ont 70 ans ou plus.

Les personnes âgées étaient particulièrement vulnérables à la dangereuse vague de chaleur qui sévissait dans une grande partie du pays Crédit : AFP

« Bien que toujours sous enquête, la chaleur est considérée comme un facteur contributif dans la majorité des décès », a déclaré Michael Kalanj, de la Gendarmerie royale du Canada.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a rendu hommage à ceux qui sont morts pendant la canicule lors de leur visite à Ottawa.

« Nous avons vu de plus en plus ce type d’événement météorologique extrême au cours des dernières années », a déclaré Trudeau, selon Reuters.

« Donc, de manière réaliste, nous savons que cette vague de chaleur ne sera pas la dernière. »

Comme l’Oregon, le Canada est en danger d’incendies de forêt généralisés en raison du dôme thermique, donc plus d’avertissements sont envoyés pour se préparer.

Mercredi, la gouverneure de l’Oregon, Kate Brown, a déclaré l’état d’urgence en raison de la chaleur et de la menace d’incendies de forêt. Crédit : Getty Images – Getty

« Tous les ingrédients sont là. C’est un baril de poudre à la recherche d’une étincelle », a déclaré à Reuters Mike Flannigan, professeur de feux de forêt à l’Université de l’Alberta.

Les conditions de chaleur torride ont fait exploser certaines parties de la côte est.

La région des trois États, composée de New York, du Connecticut et du New Jersey en particulier, a été soumise à des températures de 90 °F combinées à une humidité élevée, ce qui la rend beaucoup plus chaude.

Des gens ont été vus se rafraîchir les pieds et se baigner tout le corps dans les fontaines du National Mall de la Seconde Guerre mondiale.

Des avis de chaleur ont été émis pour une grande partie de la ville de New York, le maire incitant les gens à être prudents.

« La chose numéro un lorsque nous vous donnons ces avertissements, c’est que nous essayons de vous faire lire pour faire des ajustements dans votre journée et ne pas continuer comme d’habitude », a déclaré le maire Bill de Blasio, selon WABC.

« C’est une chaleur sérieuse, sérieuse. »

Alors que la plupart des extrémités ouest et est de l’Amérique du Nord tentent de repousser les conditions de feu à cause du dôme de chaleur, des endroits comme l’Utah sont frappés par des pluies torrentielles.

Le parc national de Zion a reçu plus d’un pouce de pluie en seulement une heure mardi.

Les orages étaient si tumultueux que la route principale de la destination touristique a été fermée après des crues soudaines et des coulées de boue massives, rapporte le Salt Lake Tribune.

Des eaux de crue rouges et déchaînées ont été observées passant devant des propriétés, déplaçant des débris et balayant le sol dans une boue en mouvement.

Le parc et ses canyons de randonnée ont été contraints de fermer tandis que des secours d’urgence ont été lancés pour récupérer les visiteurs bloqués.

Les fortes pluies tombant sur le sol sec et non saturé semblent être la principale cause de la montée des eaux.

Ce qui est plus préoccupant, c’est qu’il y a plus d’orages attendus, provoquant encore plus d’inondations dans les parcs nationaux de l’État, rapporte KSLTV.