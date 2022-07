La vague de chaleur au Texas et dans les plaines centrales pourrait être la plus chaude à ce jour

Dans une grande partie des États-Unis, il fait chaud. Toujours.

De nombreuses parties des plaines centrales et du Texas font l’objet d’avis et d’avertissements de chaleur ce week-end et seront bien dans la semaine dans ce qui est déjà un été historiquement – ​​et implacable – chaud, ont déclaré les prévisionnistes du National Weather Service.

Il ne fera peut-être pas aussi chaud qu’il l’était ces dernières semaines, mais des avis de chaleur seront en vigueur pour une grande partie des plaines centrales et méridionales, y compris l’Oklahoma Panhandle, à l’est vers la majeure partie de l’Oklahoma et de l’Arkansas, le sud-ouest du Missouri et le sud-est du Kansas, a déclaré Bob Oravec, prévisionniste en chef du Service météorologique. La chaleur intense contribue également aux sécheresses dans bon nombre de ces régions.

Il pourrait y avoir un léger refroidissement dans la région dimanche, mais la chaleur devrait reprendre lundi.