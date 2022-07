La vague de chaleur au Royaume-Uni pourrait apporter une température record de 40 ° C

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – A-t-il jamais, dans l’histoire de l’humanité, été aussi chaud dans les îles britanniques ? Peut être pas. Si vous voulez marquer un point de données non naturel, effrayant et réel sur le changement climatique, c’est ici en Grande-Bretagne, en ce moment, où les températures devraient grimper jusqu’à 40 degrés Celsius – 104 degrés Fahrenheit – mardi, un épisode météorologique extrême , un pic de chaleur anormal, jamais vu depuis le début de la tenue de registres moderne il y a un siècle et demi.

Et probablement pas depuis que l’observation météorologique est devenue sérieuse ici en 1659. Et peut-être bien plus longtemps.

Frapper 40C, pour les climatologues britanniques, est une sorte d’événement licorne qui était apparu dans leurs modèles mais qui jusqu’à récemment semblait presque incroyable et inaccessible aussi tôt.

Houston ? Islamabad ? New Delhi? Pas étonnant quand ils sont chauds comme une fournaise.

Mais Londres ? La ville de haute latitude – avec son histoire enregistrée remontant aux Romains – n’a probablement jamais connu de températures telles que celles prévues aujourd’hui.

Le Royaume-Uni se prépare à des températures record alors que «l’apocalypse thermique» frappe l’Europe

Sûrement aucun Britannique vivant maintenant – ou ses arrière-arrière-arrière-grands-parents – n’a ressenti 40 ° C sans voyager à l’étranger. Reine Victoria, Charles Darwin, William Shakespeare, Henri VIII ? Ils n’ont jamais affronté une journée à 40°C.

Cette nation n’a pas été construite pour résister à une telle chaleur. Ses maisons, ses lieux de travail, ses routes, ses voies ferrées, ses hôpitaux et ses infrastructures ont été construits pour un climat tempéré – “l’autre Eden, le demi-paradis” de Shakespeare – pas cet enfer.

La Grande-Bretagne possède certains des enregistrements météorologiques les plus complets au monde, enregistrés via des journaux, des observations et des instruments remontant au siècle des Lumières, y compris des enregistrements quotidiens archivés depuis les années 1770 et des maximums et minimums mensuels remontant aux années 1660.

Actuellement, la température officielle la plus élevée est de 38,7 ° C (101,7 ° F), enregistrée au Jardin botanique de Cambridge le 25 juillet 2019. Presque toutes les températures les plus élevées enregistrées se produisent ces dernières années.

“Nous sommes absolument convaincus que nous n’avons pas enregistré de journée à 40 ° C remontant au milieu des années 1850”, a déclaré Mark McCarthy, directeur du Centre national d’information sur le climat pour le Met Office, au Washington Post, faisant référence au début de la mesure par instrument du service météorologique. relevés de température.

Alexander Farnsworth, paléoclimatologue à l’Université de Bristol, était prêt à voyager plus loin dans le temps. “Il n’y a aucune preuve directe que le Royaume-Uni ait dépassé 40 ° C au cours des 6 000 dernières années environ”, a-t-il déclaré au Post.

Cela reviendrait à l’Holocène moyen.

Avec des mises en garde, Farnsworth a averti.

Pour approfondir la préhistoire, avant les données des instruments, les scientifiques doivent s’appuyer sur des proxys qui leur indiquent les températures moyennes sur de longues périodes de temps – en regardant les sédiments lacustres et marins, les carottes de glace, les coraux, la glaciation, les insectes dans les tourbières, les cernes des arbres, etc. pour estimer le climat passé.

Au cours des 2 000 dernières années, il s’est réchauffé en Grande-Bretagne pendant la période chaude médiévale – entre 750 et 1350 – mais probablement pas aussi chaud qu’à la fin du 20e et au début du 21e siècle, selon la plupart des scientifiques.

Le Domesday Book médiéval, achevé en 1086 comme une sorte de recensement, dénombrait 45 vignobles en Grande-Bretagne, aussi loin au nord que York – il faisait donc assez chaud pour faire pousser des vignes, une tradition apportée à l’île par les anciens Romains.

Puis il y a eu le petit âge glaciaire, de 1300 à 1850, lorsque l’hémisphère nord est redevenu plus froid. Ce réchauffement et ce refroidissement n’ont pas été causés par les émissions humaines de gaz à effet de serre, comme aujourd’hui, mais par l’inclinaison et l’oscillation subtiles de la planète face au soleil.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, représentant le consensus faisant autorité des scientifiques mondiaux, a rapporté en 2021 que, dans l’ensemble et en moyenne, la Terre est maintenant plus chaude qu’elle ne l’a été en 125 000 ans.

Certains experts en études paléoclimatiques disent qu’il est possible que pour dépasser la chaleur du 21e siècle en Grande-Bretagne, il faille revenir à l’optimum climatique du Miocène, il y a environ 15 millions d’années, lorsque le monde était assez différent d’aujourd’hui. À l’époque, les continents se bousculaient. Il y avait différentes mers et chaînes de montagnes. Il y avait des mammifères, mais pas d’humains.

Myles Allen, professeur de géosciences à l’Université d’Oxford, a suggéré la prudence. Il a dit qu’il était clair qu’à partir des années 1850, il n’y a jamais eu un seul jour avec 40C. Mais plus on remonte dans le temps, plus l’image peut être floue.

Une chose remarquable, a déclaré Allen, est la précision des modèles climatiques – à la fois pour prévoir l’avenir et pour regarder en arrière dans le temps.

Des chercheurs du Met Office ont rapporté que dans le «climat naturel» du monde préindustriel, il pourrait y avoir un jour tous les 7 000 ans où la Grande-Bretagne pourrait faire face à 40C.

Aujourd’hui, la probabilité est d’une fois tous les 100 à 300 ans – et de plus en plus. Selon les modèles, une journée à 40 °C pourrait se produire une fois tous les 15 ans d’ici 2100 si les pays respectent leurs promesses d’émissions de carbone – ou une fois tous les 3 ou 4 ans s’ils continuent à émettre autant de pollution qu’aujourd’hui.

Le plan américain pour éviter un changement climatique extrême manque de temps

Simon Lee, un scientifique de l’atmosphère à l’Université de Columbia, qui est né et a grandi dans le North Yorkshire, en Angleterre, a écrit sur son blog que l’idée de 40 ° C était une «température apparemment impensable pour un pays avec une population vieillissante qui n’a pas de résidence répandue. climatisation.”

Mais «tout a changé» le 30 juin, a-t-il écrit, avec la publication d’une prévision du modèle Global Ensemble Forecast System parsemée de 40 ° C dans le sud-est de l’Angleterre. “Étant donné que les jours les plus chauds du Royaume-Uni n’avaient vu que 38 ° C dépassés très localement, cela ne ressemblait à rien de ce que personne n’avait jamais vu auparavant.” Les scientifiques étaient initialement sceptiques. Pas plus.

Hannah Cloke, chercheuse sur les risques naturels à l’Université de Reading, a déclaré au Post : « Nous pensions que les modèles étaient erronés », mais aujourd’hui, nous sommes « assis au milieu d’un changement climatique ».