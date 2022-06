La vague de chaleur au Manitoba bat un record de température

Winnipeg-

Une température record établie à Winnipeg en 1888 faisait partie des 18 records précédents qui ont été battus dimanche dans toute la province.

À Winnipeg, le mercure a grimpé à 37 °C, démolissant le précédent record de 33,3 °C établi dans la ville il y a 134 ans, selon Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

D’autres communautés avec des records de longue date ont également vu de nouveaux records établis dimanche. Les 36,9 °C de Carman ont éclipsé son ancien record de 32,8 °C établi en 1911. À Sprague, les 34,8 °C enregistrés dimanche étaient légèrement supérieurs à son précédent record de 34,4 °C établi en 1933.

Parmi les autres détenteurs de records, citons Emerson à 38 ° C, battant un record de 1995 de 34,5 ° C. Altona a également réussi à atteindre 36,9 ° C dimanche, améliorant son précédent record de 34,5 ° C établi en 1988.

Winkler a atteint un sommet de 36,7 °C, bien au-dessus de son ancien record de 34 °C établi en 1986 et Morden a également atteint 36,7 °C, ce qui a battu le précédent record de 34 °C établi en 1986.

Steinbach a établi un nouveau record de 35,9 C. Son ancien record de 32 C a été établi en 1995.

Pilot Mound a atteint 35,1 C, renversant le précédent record de 31,3 C, établi en 1986.

LES AVERTISSEMENTS DE CHALEUR CONTINUENT DANS LE SUD-EST

Alors que les avertissements de chaleur que les ECCC avaient émis dimanche pour la majeure partie du sud du Manitoba sont maintenant largement expirés, la partie sud-est de la province était toujours sous avertissement de chaleur à 7 h 10 lundi.

ECCC conseille aux régions suivantes de s’attendre à ce que les températures oscillent autour de la barre des 30 degrés lundi :