La vague de chaleur apportera des températures élevées aux États-Unis à partir de la semaine prochaine

La majeure partie du pays peut s’attendre à des températures supérieures à la moyenne dans les prochains jours, car une vague de chaleur géante devrait se propager dans une grande partie du continent américain à partir de la semaine prochaine.

La vague de chaleur apportera des températures d’au moins 5 à 10 degrés supérieures à la moyenne dans une grande partie du pays, selon les estimations de la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui prédit une forte probabilité de températures supérieures à la moyenne pour la plupart des États-Unis au cours de les jours suivants.

Ajoutez à cela une humidité croissante et de nombreuses personnes connaîtront des températures bien supérieures à 100 pendant la vague de chaleur, selon le météorologue du Capitol Weather Gang, Mike Cappucci. La chaleur croissante est le signe d’un dôme thermique venant en sens inverse, a-t-il déclaré.

Des températures de l’ordre de 100 degrés Fahrenheit sont prévues pour l’est du Montana, la vallée supérieure du Missouri et le Dakota du Sud au cours de la première moitié de la semaine. Les indices de chaleur pourraient dépasser 110 dans les zones urbaines telles que Saint-Louis, avec un léger refroidissement possible d’ici la fin de la semaine dans certaines zones. Plus tard dans la semaine, les régions de l’Oregon, de l’Idaho et de Washington verront probablement des températures avoisinant les 100.

Un dôme thermique est le résultat d’un fort changement de température de l’océan d’ouest en est dans l’océan Pacifique tropical au cours de l’hiver précédent, selon le National Ocean Service. L’air chaud provenant de la partie ouest de l’océan Pacifique est piégé dans le courant-jet à l’approche de la terre. Lorsque cet air chaud arrive au-dessus de la terre, l’atmosphère le piège. Les vents peuvent déplacer le dôme thermique.

Les conditions météorologiques extrêmes telles que les dômes thermiques prolongés sont le plus souvent le résultat de conditions météorologiques aléatoires, à court terme et naturelles, accentuées par le changement climatique à long terme causé par l’homme.

Qu’est-ce qu’un dôme chauffant ? :Le dôme chauffant apporte des températures record à l’Ouest, exacerbant la sécheresse et les incendies de forêt

La dernière vague de chaleur survient après la vague de chaleur du nord-ouest du Pacifique fin juin, qui a causé des températures record et des centaines de décès dans l’Oregon, l’État de Washington et la Colombie-Britannique, au Canada.

L’ouest des États-Unis a également déjà connu un été éprouvant qui a battu des centaines de records de température, avec une sécheresse couvrant plus de 95% de la région, selon le US Drought Monitor.

Statut « Megafire » :Le Dixie Fire en Californie explose alors que les incendies de forêt dans l’ouest continuent de faire rage

Pendant ce temps, environ 80 grands incendies de forêt brûlent à travers le pays, dont 19 dans le Montana et le plus grand du pays, le Bootleg Fire, dans l’Oregon. L’air chaud et sec sous un dôme chauffant peut favoriser la propagation des incendies de forêt.

Selon les prévisions de la NOAA, certaines régions de la région de la Nouvelle-Angleterre présentent des températures plus fraîches au cours des prochains jours, tandis que le Midwest et le nord-ouest sont susceptibles de subir le plus gros de la chaleur.

Contribution : Doyle Rice, Janet Loehrke