La vague de chaleur à Bagdad fait grimper la température à 122, paralysant le réseau électrique

BAGDAD – Une chaleur extrême paralyse l’Irak, forçant des fermetures du réseau électrique surchargé alors que les autorités prolongent les jours fériés pour protéger les employés des températures de 125 degrés. L’Irak se classe cinquième sur la liste des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, et il se réchauffe plus rapidement que la majeure partie du globe. Près de 20 ans après l’invasion américaine de l’Irak, le pays est mal équipé pour faire face à la pression.

Dans les provinces méridionales de Bassorah, Dhi Qar et Maysan, les autorités ont déclaré samedi que le réseau électrique avait perdu de l’électricité pour la deuxième nuit consécutive, plongeant des millions de foyers dans l’obscurité à travers la nuit étouffante. Nourriture avariée dans les réfrigérateurs. Les parents ont mis leurs enfants dans la voiture et ont conduit pendant des heures – la climatisation de leurs véhicules était le seul moyen de rester au frais.

Dimanche matin, le gouverneur de la province de Dhi Qar, l’une des plus pauvres d’Irak, a déclaré qu’un jour férié pour les employés de l’État serait prolongé jusqu’à ce que la fête religieuse de Muharram commence mardi, “en raison de la hausse notable des températures”.

Dix mois après que le religieux populiste Moqtada al-Sadr a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections législatives ici, les politiciens des blocs chiite, sunnite et kurde du pays se disputent âprement la forme d’un nouveau gouvernement. En conséquence, aucun budget n’a été adopté et les principales décisions de dépenses sont en attente.

Mais comme les prévisions indiquaient que la plupart des provinces irakiennes devraient connaître des températures d’environ 120 degrés ou plus cette semaine, le réseau électrique n’est pas le seul service public défaillant.

L’agriculture et la pêche, deux piliers cruciaux dans les tentatives de l’État de s’éloigner de la dépendance aux revenus pétroliers, sont frappées par la sécheresse. Des hôpitaux débordés traitent des cas de coups de chaleur ou de difficultés respiratoires qui ont probablement été aggravés par des vapeurs toxiques emprisonnées dans l’air, selon les médecins.

Dimanche, dans les rues de Bagdad, de jeunes garçons colportaient de l’eau dans des glacières, épargnant leur visage du soleil avec des écharpes imbibées de sueur. Les vétérans de la police de la circulation ont déclaré que leur travail devenait de plus en plus difficile. “J’ai fait ça pendant 16 ans”, a déclaré Falah Nouri, 37 ans, alors qu’il se reposait sur un trottoir en mauvais état au bord du Tigre. « Il n’y a pas que le soleil. Ce sont les fumées et la façon dont le béton chauffe sous nos pieds.

Il a dit que ses semelles avaient été brûlées et qu’il portait des chaussures recommandées par son médecin en conséquence. « Il veut que je prenne un congé, mais comment puis-je obtenir un congé ? Nous devons travailler », a déclaré le policier, exaspéré.

A midi, dans de nombreux quartiers, un bruit manquait au vacarme habituel : le bruit des travaux. Bien que les journaliers continuent souvent le boom de la construction à Bagdad tout au long de l’été, cette fois il faisait tout simplement trop chaud. Dans la rue Abu Nawas, généralement verdoyante, un ouvrier du bâtiment avait l’air délirant à cause de la chaleur alors qu’il s’effondrait contre un arbre desséché. Il n’y avait pas d’ombre en vue.

Avec des systèmes d’alimentation gouvernementaux défaillants à travers l’Irak, des sites allant des ministères d’État aux maisons familiales dépendent de générateurs de secours privés et de l’armée d’opérateurs qui travaillent dans des remorques chaudes et sombres 24 heures sur 24 pour les faire fonctionner.

Mais ceux-ci présentent leurs propres risques. Alimentés au diesel, ils dégagent des fumées toxiques dans l’air, selon les experts, et les clients sont obligés de payer des prix exorbitants pour l’électricité aux hommes d’affaires irresponsables et souvent corrompus qui possèdent les machines.

Dans le quartier de Zafraniya, au sud-est de Bagdad, Habib Abdul Khadim, 49 ans, pouvait à peine faire entendre sa voix au-dessus du rugissement frissonnant de son générateur. “On fond ici !” il cria. “Moi et 40 millions d’autres Irakiens, nous fondons.”

La chaleur était accablante à l’intérieur de son petit bureau, et il a dit que les vapeurs semblaient créer une sorte de film sur ses yeux.

Tout autour, le quartier souffrait. Sur le mur de son bureau, les listes de familles désormais endettées pour leur approvisionnement en électricité s’allongeaient. À l’intérieur de sa maison, son petit-fils nouveau-né, Adam, pleurait alors qu’il luttait pour respirer.

“Chaque année, nous pensons que cela ne peut pas empirer, mais l’été nous surprend”, a déclaré Abdul Khadim. Il avait l’air épuisé.

Pendant les mois d’été, la chaleur de Bagdad ne diminue que lorsqu’une tempête de poussière arrive, recouvrant la ville de particules de sable et de terre détachées par le vent alors que la ceinture verte de Bagdad s’assèche. Cet été, des milliers de personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires. Les médecins ne peuvent pas faire grand-chose.

“Nous leur donnons juste de l’hydrocortisone et un peu de temps loin de la tempête”, a déclaré Saif Ali un jour récent, les lits de sa salle d’urgence encore sablés par les pieds de ses patients. “Cela empire chaque année, cependant.”

La combinaison en Irak de pénuries croissantes de chaleur et d’eau causées par le changement climatique, la mauvaise gestion et la diminution des flux en amont a causé des troubles dans le passé. Dans le sud, les conditions obligent les familles à quitter leurs terres agricoles et à se rendre dans les villes, où les tensions avec les résidents de longue date augmentent dans un contexte de ressources en diminution.

Dans la ville de Bassorah, où les habitants se sont préparés dimanche pour une autre nuit sans électricité, la pollution et les déchets toxiques ont contaminé l’approvisionnement en eau de toute la ville en 2018, provoquant l’hospitalisation de plus de 100 000 personnes pour douleurs abdominales, vomissements et diarrhée.

De grandes manifestations ont suivi, mais les autorités les ont écrasées avec une force meurtrière.

Partout en Irak, de petites manifestations dénonçant les services médiocres face à la chaleur extrême ont lieu chaque semaine. Dans les marais irakiens – certains d’entre eux ont maintenant fissuré des lits de terre à la place des bassins argentés où se serait dressé le jardin d’Eden – le signe d’un manifestant le mois dernier a exprimé la misère.

« Si vous me posez des questions sur l’état de ma terre, je vous le dirai », disait-il. “Sécheresse, pauvreté, migration forcée, violence.”

