La vague d’activités de la semaine dernière fournit des réponses – Shaw Local

Il semblait approprié que le plus gros match de saison régulière de la saison soit sans doute l’un des derniers à avoir lieu samedi dernier.

Mount Carmel a survécu à Loyola 42-37 dans une bataille d’équipes invaincues de la conférence la plus forte de l’État dans un concours que presque tout le monde aimerait voir raviver en séries éliminatoires. Nous n’aurons pas cette chance, cependant, car les écoles sont dans différentes classifications d’après-saison (Mount Carmel en classe 7A, Loyola en 8A).

Jetons un coup d’œil à certaines des plus grandes intrigues de la semaine 9 :

Le CCL/ESCC tient compte fortement de la forme des choses

La dernière candidature obtenue dans le peloton de 256 équipes en vertu d’une victoire était Saint-Viateur.

Face à un match de confrontation avec une autre équipe 4-4, St.Patrick, les Lions ont réussi à remporter une victoire 24-21 pour devenir la 255e équipe de l’État à remporter sa cinquième victoire de la saison tout en éliminant efficacement St.Patrick des séries éliminatoires. considération.

Il semblait presque destiné à deux des équipes de cette ligue de jouer un match éliminatoire juste pour entrer dans les séries éliminatoires. Treize des 22 équipes de la ligue ont réussi à se qualifier pour les séries éliminatoires, mais une seule d’entre elles a traversé le gant indemne (Mount Carmel) et une seule a terminé avec une seule défaite (Loyola). Toutes les autres équipes de la ligue ont subi au moins deux défaites, en grande partie aux mains d’autres membres de la conférence.

Quatre équipes ont raté de peu le standard des cinq victoires (Benet, St. Patrick, Marian Catholic et Marmion). Tous les quatre semblaient dignes de participer aux séries éliminatoires et y seraient probablement arrivés si leurs horaires avaient été un peu plus indulgents.

Huit des 22 écoles de la ligue ont terminé dans le top 20 des horaires les plus solides de l’État. Marist est en tête de la liste des écoles CCL / ESCC au n ° 3 derrière Buffalo Grove et Fremd sur la liste. Mount Carmel (n ° 6), Brother Rice (n ° 8) et St. Patrick (n ° 9) figuraient tous dans le Top 10.

L’expansion de la ligue est prévue alors que St. Francis, IC Catholic et Aurora Central Catholic rejoignent la mêlée et le réalignement de deux ans est également prévu pour ses divisions de jeu, et orchestrer une manière équitable de diviser ce mastodonte semble presque impossible.

Les bouleversements de la dernière semaine

Bien que cela n’ait peut-être pas été aussi mouvementé que la semaine 9 de l’année dernière, lorsqu’un grand nombre de bouleversements ont changé le paysage des séries éliminatoires, il y avait encore beaucoup de facteurs intrigants.

Vingt-huit équipes sont entrées dans la dernière semaine de la saison avec des fiches de 4-4 et face à des adversaires avec de meilleures fiches. Quatre se sont frayés un chemin sur le terrain : Chicago Christian, Lisle, Rockford Lutheran et Flora. Ce quatuor a tous revendiqué des places dans les trois plus petites classifications, ce qui a poussé les équipes de bulles de chaque classification dans l’option de classification plus large.

À l’inverse, seules deux équipes (Burlington Central et Sullivan) étaient 4-4 équipes jouant avec un adversaire avec un record inférieur à 0,500 lors de la semaine 9 et n’ont pas réussi à se qualifier.

On a beaucoup discuté de la possibilité que Sacred Heart Griffin et d’autres bastions comme Simeon, Prairie Ridge ou Morris glissent éventuellement dans une classification plus petite, mais l’introduction de ces quatre écoles plus petites dans le mélange a éliminé cela comme une option viable.

Ces participants surprises de la semaine dernière ont également presque fermé la fenêtre sur les équipes avec quatre victoires sur la saison, ce qui a valu une offre générale. En fin de compte, une seule école (Buffalo Grove) a été admise dans le peloton de 256 équipes en tant qu’équipe 4-5.

4-5 équipes se sont déjà qualifiées pour les séries éliminatoires, mais uniquement en tant qu’équipes de candidature automatique en tant que champions de la conférence. Buffalo Grove est la première équipe de l’histoire à accéder aux séries éliminatoires de l’IHSA en tant qu’équipe 4-5.

Avant les semaines consécutives de résultats surprises des petites écoles dans le tirage potentiel, il semblait que plus de 4-5 pourraient être nécessaires pour remplir le champ. En fin de compte, St. Patrick, Barrington et Oak Park-River Forest étaient les plus proches de gagner la qualification via cette voie avant de se voir finalement refuser des places.

La publication effective des appariements a été retardée pendant un certain temps en raison du résultat d’un match entre deux équipes qui n’étaient pas liées aux séries éliminatoires. Le match de Proviso West et de Proviso East a commencé très tard, puis a été lentement considérablement retardé par une blessure.

Bien qu’aucune des deux équipes ne jouerait lors de la semaine 10, le résultat importait à toutes les équipes qui avaient l’une ou l’autre d’entre elles au calendrier, les situations de points en séries éliminatoires étant si proches dans de nombreuses classifications.

Le plus notable d’entre eux était peut-être celui de Glenbard West et Loyola étant à égalité dans le tirage au sort 8A pour la tête de série n ° 5, jusqu’à ce que Proviso West remporte la victoire 34-26 pour donner aux Hilltoppers un autre point en séries éliminatoires et un moyen de se séparer de Loyola. dans la pile de graines.

Un autre match du samedi après-midi qui a provoqué un peu d’ondulation a été la victoire d’Eastland-Pearl City sur Chester, qui était déjà liée aux séries éliminatoires. EPC ne jouait pas pour une place en séries éliminatoires, terminant 3-6, mais sa victoire a offert à tous ses frères NUIC un point supplémentaire en séries éliminatoires, ce qui a mélangé le bas de la tranche nord 1A alors que plusieurs équipes étaient enfermées ou à un point les unes des autres. .

Défendre les couronnes

Sept des huit champions d’État auront la chance de défendre leur championnat d’État réalisé il y a un an.

La plupart attaqueront à partir de lignées de graines élevées familières, telles que Lena-Winslow de la tache de graines n ° 1 dans la tranche nord de 1A. Wilmington (no 3, 2A North), Byron (no 6, 3A North), Joliet Catholic (no 4, 4A North) et Wheaton North (no 6, 7A 32-team draw) sont tous opérant à partir d’endroits assez élevés.

Deux des champions en titre, Lockport et Fenwick, entrent dans leur défense du moins du point de vue du classement, en tant qu’outsiders. Lockport est la tête de série n ° 28 en 8A, ravivant un match de deuxième tour depuis sa marche pour le titre l’année dernière en jouant à Glenbard West, tandis que Fenwick est classé en tant que tête de série n ° 15 en 5A nord verrouillant les cornes avec Morgan Park au premier tour. .

Le seul champion d’État à ne pas se qualifier pour les séries éliminatoires était le champion de classe 6A de l’an dernier, Cary-Grove. Les Troyens ont terminé 3-6, échouant à se qualifier pour les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2003.