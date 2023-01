La vague chinoise de Covid suscite l’intérêt des consommateurs pour l’assurance maladie

L’hôpital Chuiyangliu, photographié en janvier 2023 à Pékin, a achevé ces dernières années des rénovations qui ont permis de multiplier par six le nombre de brevets quotidiens à 5 000 par jour, selon les estimations officielles. Yin Hon Chow | CNBC

BEIJING – En tête de la liste de courses pour toute personne dans la fin de la vingtaine ou plus en Chine se trouvent la santé, le sport et le bien-être. C’est selon une enquête d’Oliver Wyman à la fin de l’année dernière, alors que la Chine a finalement commencé à mettre fin à ses contrôles Covid. Pour les personnes prévoyant de dépenser plus pour cette catégorie de santé, 47% ont déclaré en décembre qu’elles avaient l’intention de dépenser plus pour l’assurance maladie. C’est en hausse par rapport à 32% en octobre, selon le rapport. “Il y a un problème de santé beaucoup plus élevé après cette dernière vague, mais après toute la pandémie, la conscience de la santé du consommateur chinois a beaucoup augmenté”, a déclaré Kenneth Chow, directeur chez Oliver Wyman. Même pour les personnes au début de la vingtaine, la santé n’est qu’en second lieu après leurs plans de dépenser plus pour les repas, selon l’enquête. L’étude a classé les catégories en fonction du pourcentage de répondants qui ont déclaré avoir l’intention de dépenser plus pour chaque article, moins le pourcentage de répondants prévoyant de dépenser moins. La pandémie a mis la pression sur les hôpitaux du monde entier. Mais la situation de la Chine – en particulier depuis l’augmentation des cas de Covid en décembre – a révélé l’écart entre le système de santé publique local et le poids économique mondial du pays, juste derrière les États-Unis. Les États-Unis se classent au premier rang mondial en termes de dépenses de santé par personne, à 10 921 dollars en 2019, selon la Banque mondiale. Pour la Chine, le même chiffre était de 535 dollars, similaire à celui du Mexique. Les ménages en Chine paient également une part plus élevée de leurs soins de santé – 35,2% contre 11,3% pour les Américains, selon les données de la Banque mondiale.

La pression extrême sur les hôpitaux publics – y compris le manque de capacité – a conduit de nombreux nouveaux patients pour des soins Covid et non Covid vers des établissements exploités par United Family Healthcare en Chine, a déclaré la PDG et fondatrice Roberta Lipson. Elle a déclaré que son entreprise compte 11 hôpitaux de niveau international et plus de 20 cliniques dans les grandes villes chinoises. “La prise de conscience croissante de l’importance d’un accès assuré aux soins de santé, ainsi que de l’HNF en tant que fournisseur alternatif, entraîne une demande accrue pour nos services de la part des patients qui peuvent se permettre des soins auto-payés”, a-t-elle déclaré. “Cette expérience suscite également un intérêt accru pour l’assurance maladie commerciale qui pourrait couvrir l’accès à des prestataires privés haut de gamme”, a déclaré Lipson. “Nous aidons les patients à comprendre les avantages de l’assurance commerciale. Cela aura un impact durable sur le volume de la demande de services de santé privés.” New Frontier Health a acquis United Family Healthcare auprès de TPG en 2019. Début décembre, la Chine continentale a brusquement mis fin à ses mesures strictes de recherche des contacts Covid. Les infections ont augmenté, les hospitalisations atteignant un sommet de 1,6 million dans tout le pays le 5 janvier, selon les données officielles. Entre le 8 décembre et le 12 janvier, les hôpitaux chinois ont enregistré près de 60 000 décès liés à Covid – principalement des personnes âgées, selon les autorités sanitaires chinoises. Le 23 janvier, le total dépassait 74 000, selon les estimations de CNBC à partir de données officielles. Bien que les nouveaux décès par jour aient fortement chuté par rapport au pic, les chiffres n’incluent pas les patients Covid qui pourraient être décédés à domicile. Des anecdotes dépeignent un système de santé publique débordé de monde au plus fort de la vague, et de longs temps d’attente pour les ambulances. Les médecins et les infirmières faisaient des heures supplémentaires dans les hôpitaux, parfois alors qu’ils étaient eux-mêmes malades.

Assurance santé

La plupart des 1,4 milliard de personnes en Chine ont ce qu’on appelle une assurance maladie sociale, qui donne accès aux hôpitaux publics et au remboursement des médicaments figurant sur une liste approuvée par l’État. Les employeurs et leur personnel contribuent tous deux des paiements réguliers au système géré par le gouvernement. La pénétration des autres assurances maladie – y compris les plans commerciaux – n’était que de 0,8 % au troisième trimestre 2022, selon S&P Global Ratings.

L’analyste WenWen Chen s’attend à ce que l’assurance maladie commerciale se développe rapidement cette année et la prochaine. “Après Covid, nous voyons la sensibilisation des gens au risque augmenter. Pour [health insurance] agents, il leur est plus facile d’établir des conversations avec les clients.” Certains des acteurs du secteur de l’assurance maladie en Chine comprennent Ping An , CIPC et AIA . Les autorités locales testent également un produit d’assurance à bas prix appelé Huimin Bao. L’enquête d’Oliver Wyman en décembre a révélé que 62% des non-assurés prévoyaient de souscrire une assurance maladie et que 44% des assurés existants envisageaient d’augmenter leur couverture. Au cours des 15 dernières années, le gouvernement chinois a consacré des ressources financières et politiques au développement du système de santé publique du pays. Le sujet occupait une section entière du rapport du président chinois Xi Jinping lors d’une grande réunion politique en octobre.

Financement hospitalier

Cependant, l’un des obstacles à l’amélioration du système de santé publique chinois est son système de financement fragmenté, selon Qingyue Meng, directeur exécutif du Centre chinois d’études sur le développement de la santé de l’Université de Pékin. Les prestataires de soins de santé en Chine reçoivent un financement de quatre sources – l’assurance maladie sociale, le budget de santé du gouvernement, les programmes de santé publique essentiels et les paiements directs – chacun “géré par différentes autorités sans coordination efficace dans la gestion et l’allocation du budget”, Meng écrit dans The Lancet en décembre. “Les hôpitaux et les cliniques sont réticents à fournir des soins de santé publics en raison de l’absence d’incitations financières et du nombre important de réglementations”, a-t-il déclaré, “qui séparent davantage[s] hôpitaux et [specialized public health organizations such as the Centers for Disease Prevention and Control].”

En comparaison, Santé HCA le plus grand opérateur hospitalier aux États-Unis, a déclaré plus de la moitié de son chiffre d’affaires provient des soins gérés – souvent des régimes subventionnés par les entreprises qui disposent d’un réseau de prestataires de soins de santé – et d’autres assureurs. La plupart des autres revenus de HCA proviennent des régimes d’assurance maladie Medicare et Medicaid liés au gouvernement. En Chine, Lipson de United Family Healthcare a affirmé que le fait d’être une entreprise privée lui permettait de réagir plus rapidement. “Nous finançons notre propre croissance et pouvons acquérir des talents et de l’expertise en offrant des packages de rémunération compétitifs, de sorte que nous pouvons également adapter les lits au niveau de soins requis.” “Ayant observé le cours que les poussées pandémiques ont pris dans d’autres pays, et parce que nos patients sont payés par le privé, nous avons pu commander suffisamment de médicaments, d’EPI, etc., alors que nous commencions à voir le nombre de cas de Covid augmenter en Chine”, a-t-elle déclaré. m’a dit. Son entreprise avait une capacité excédentaire au début de la pandémie depuis qu’elle a ouvert quatre hôpitaux au cours des deux dernières années, a déclaré Lipson, notant que le système public a ajouté 80 000 lits d’unités de soins intensifs au cours des trois dernières années, mais a eu du mal à répondre à la demande de la flambée. dans les cas de Covid.

Une pénurie de médecins spécialisés