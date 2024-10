La vague automnale de COVID-19 en Alberta est arrivée et les hôpitaux le ressentent

L’Alberta connaît une nouvelle recrudescence de la COVID-19, et les experts de la santé préviennent que la situation pourrait s’aggraver avant de s’améliorer.

La province tableau de bord des virus respiratoires montre que 98 personnes sont décédées des suites de la maladie depuis fin août. À titre de comparaison, il y a eu un décès dû à la grippe.

Au cours de la même période de deux mois, 1 065 Albertains ont été hospitalisés en raison de la COVID-19 et 54 se sont retrouvés aux soins intensifs.

« Cela nous rappelle fortement que le COVID est toujours là et qu’il s’agit toujours d’une infection dangereuse », a déclaré Craig Jenne, professeur au département de microbiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses de l’Université de Calgary.

Au total, 297 lits d’hôpitaux étaient occupés par des personnes malades du COVID-19 au 19 octobre. Dix personnes étaient en soins intensifs.

C’est plus du double du nombre d’hospitalisations il y a deux mois.

Craig Jenne est professeur au département de microbiologie, d’immunologie et de maladies infectieuses de l’Université de Calgary. Il est également directeur adjoint du Snyder Institute for Chronic Diseases. (Colin Hall/CBC)

« Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une augmentation assez forte du nombre de personnes hospitalisées à cause du COVID », a déclaré la Dre Lynora Saxinger, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta.

Selon Saxinger, de nombreux patients arrivent à l’hôpital directement en raison de leur infection au COVID ou parce que la maladie a exacerbé un autre problème de santé tel qu’une maladie pulmonaire chronique.

« La majorité des patients que nous voyons ont plus de 65 ans… et beaucoup d’entre eux n’ont pas été vaccinés récemment. »

Les données publiques sur les hospitalisations de l’Alberta suivent les patients pour lesquels la COVID est considérée comme un facteur principal ou contributif.

En règle générale, de nombreux autres patients hospitalisés ont été testés positifs mais ne sont pas inclus dans les chiffres publiés car les autorités sanitaires ont classé leur hospitalisation comme sans rapport avec le virus SRAS CoV-2.

Taux de positivité élevés

La transmission communautaire est de plus en plus difficile à suivre en raison du nombre limité de tests PCR et de la difficulté d’accéder aux tests rapides dans les pharmacies. Cependant, Saxinger a déclaré que les taux de positivité (pour les tests PCR effectués) avaient tendance à augmenter et qu’il s’agit d’un autre indicateur de la prévalence communautaire.

Le dernier taux de positivité est de 13,8 pour cent.

« [It’s] a augmenté au cours du mois dernier, et je pense donc qu’il y a de nombreuses suggestions selon lesquelles le COVID a augmenté au cours du mois de septembre. [and] Octobre. Et nous en voyons une partie arriver à l’hôpital. »

La Dre Lynora Saxinger est spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de l’Alberta. Elle exhorte les Albertains à recevoir leur vaccin COVID-19 mis à jour en même temps que leur vaccin contre la grippe. (Peter Evans/CBC)

Bien que bon nombre des personnes hospitalisées soient des Albertains plus âgés, des dizaines d’enfants et d’adolescents sont également tombés gravement malades.

Cinquante-sept des hospitalisations au cours des deux derniers mois, il s’agissait de patients de moins de 19 ans, et une douzaine se sont retrouvés aux soins intensifs.

« Ce n’est pas parce que vous êtes jeune et en bonne santé que vous êtes nécessairement protégé contre ces virus, en particulier le COVID », a déclaré Jenne, qui est également directrice adjointe de l’Institut Snyder pour les maladies chroniques.

Selon Jenne, la hausse du COVID va probablement se poursuivre étant donné que la saison des virus respiratoires n’a pas encore vraiment commencé.

« Avec l’arrivée du froid, et peut-être encore plus de neige dans les semaines à venir, nous allons voir plus de monde à l’intérieur. C’est plus de possibilités pour les virus de se propager. Et je pense que nous pouvons malheureusement nous attendre à une augmentation de ces chiffres », a-t-il déclaré. dit.

Pendant ce temps, Saxinger s’inquiète du timing.

« Cela ressemble à une poussée automnale et cela se produit un peu avant la recrudescence de la grippe, qui est généralement un peu plus tard et ne s’est pas encore vraiment installée », a-t-elle déclaré.

« J’espère donc qu’ils ne se chevauchent pas beaucoup, car cela crée en réalité beaucoup de problèmes du côté hospitalier. »

Saxinger exhorte les Albertains à recevoir leur vaccin COVID-19 mis à jour en même temps que leur vaccin contre la grippe.

«Je pense qu’il faut rappeler aux gens que le COVID est toujours là», a-t-elle déclaré, ajoutant que les Albertains peuvent recevoir les deux vaccins en même temps.

Après des inquiétudes concernant le faible taux de vaccination l’année dernière – lorsque le nombre d’Albertains ayant reçu un vaccin contre le COVID-19 est tombé à 16,9 pour cent – ​​le dernier déploiement de vaccination en Alberta semble démarrer lentement.

Seulement 3,4 pour cent de tous les Albertains ont reçu leur nouveau vaccin contre la COVID-19 au cours des premières semaines de la campagne de cette année.

« Nous avons vraiment besoin de voir des efforts être déployés pour augmenter le nombre de vaccins », a déclaré Jenne.