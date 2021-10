La vache naine du Bangladesh « Rani » remporte le record Guinness du « plus court du monde »

Une vache célèbre à hauteur de genou qui est devenue une sensation au Bangladesh a été reconnue à titre posthume comme la plus petite de la planète quelques semaines seulement après sa disparition prématurée. Rani, mesurant à peine 50,8 centimètres (20 pouces) de haut, est devenue une célébrité instantanée sur Internet avec des dizaines de milliers de personnes se précipitant vers la ferme où elle vivait à l’extérieur de Dhaka pour apercevoir la vache miniature. Mais juste après que ses propriétaires se soient adressés au Guinness World Records, une tragédie a frappé le 19 août lorsque le bovin bien-aimé est décédé subitement en raison d’une soudaine accumulation interne de gaz. Le propriétaire de la vache, Kazi Mohammad Abu Sufian, a déclaré avoir reçu lundi un e-mail de Guinness World Records disant que la candidature de Rani avait été acceptée.

Une déclaration sur le site Guinness a confirmé le statut de la vache miniature record du monde Bhutti, battant le détenteur précédent, une vache indienne nommée Manikyam qui mesurait 61 centimètres du sabot au garrot.

« Nous avons envoyé plusieurs vidéos de Rani conformément aux prescriptions du Guinness World Records. Nous avons également envoyé le rapport d’autopsie aux autorités Guinness pour voir qu’il n’y avait rien d’inhabituel dans sa mort », a déclaré Sufian à l’AFP.

Sufian a déclaré qu’il avait également envoyé les dossiers médicaux de Guinness Rani après avoir demandé si elle avait reçu des injections d’hormones.

Nous avons eu des sentiments mitigés après que Rani a obtenu la reconnaissance. Nous sommes heureux qu’elle ait obtenu les honneurs qui lui sont dus. Mais nous sommes en même temps très tristes parce qu’elle n’est plus avec nous », a déclaré Sufian.

« Son soignant a éclaté en sanglots dès que nous lui avons annoncé la nouvelle. »

Les photos précédentes de Rani sur les plateformes de médias sociaux ont déclenché une frénésie touristique. Malgré un arrêt des transports à l’échelle nationale en raison d’infections et de décès record de coronavirus, les gens affluent en pousse-pousse vers la ferme de Charigram, à 30 kilomètres (19 miles) au sud-ouest de Dhaka.

« Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Jamais », a déclaré Rina Begum, 30 ans, originaire d’une ville voisine.

Rani mesure 66 centimètres (26 pouces) de long et ne pèse que 26 kilogrammes (57 livres), mais les propriétaires disent qu’elle est 10 centimètres plus courte que la plus petite vache du Guinness World Records.

MA Hasan Howlader, directeur de la ferme Shikor Agro, a utilisé un ruban à mesurer pour montrer à des dizaines de spectateurs comment Rani éclipse son plus proche rival Manikyam, une vache de l’État indien du Kerala qui détient actuellement le record du monde.

