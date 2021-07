La vache naine du Bangladesh devient une célébrité après que son propriétaire ait revendiqué la « plus petite du monde »

Des milliers de personnes défient un verrouillage national des coronavirus au Bangladesh pour voir Rani, une vache de 51 centimètres (20 pouces) de haut dont les propriétaires prétendent qu’elle est la plus petite du monde. La vache naine de 23 mois est devenue une star des médias avec des dizaines de journaux et de chaînes de télévision braquant les projecteurs sur le minuscule bovin d’une ferme près de Dhaka. Les photos de Rani sur les plateformes de médias sociaux ont déclenché une frénésie touristique. Malgré un arrêt des transports à l’échelle nationale en raison d’infections et de décès record de coronavirus, les gens affluent en pousse-pousse vers la ferme de Charigram, à 30 kilomètres (19 miles) au sud-ouest de Dhaka.

« Je n’ai jamais rien vu de tel de ma vie. Jamais », a déclaré Rina Begum, 30 ans, originaire d’une ville voisine.

Rani mesure 66 centimètres (26 pouces) de long et ne pèse que 26 kilogrammes (57 livres), mais les propriétaires disent qu’elle est 10 centimètres plus courte que la plus petite vache du Guinness World Records.

MA Hasan Howlader, directeur de la ferme Shikor Agro, a utilisé un ruban à mesurer pour montrer à des dizaines de spectateurs comment Rani éclipse son plus proche rival Manikyam, une vache de l’État indien du Kerala qui détient actuellement le record du monde.

« Les gens parcourent de longues distances malgré le verrouillage du coronavirus. La plupart veulent prendre des selfies avec Rani », a déclaré Howlader à l’AFP, ajoutant que Guinness World Records avait promis une décision dans trois mois.

« Plus de 15 000 personnes sont venues voir Rani au cours des trois derniers jours seulement », a-t-il déclaré.

« Honnêtement, nous sommes fatigués. »

Guinness World Records a déclaré que Manikyam, de la race Vechur, mesurait 61 centimètres de haut en juin 2014.

Rani est une vache bhutti, ou bhoutanaise, appréciée pour sa viande au Bangladesh. Les autres Bhutti de la ferme font deux fois la taille de Rani.

« Nous ne nous attendions pas à un tel intérêt. Nous ne pensions pas que les gens quitteraient leur domicile à cause de l’aggravation de la situation du virus. Mais ils sont venus ici en masse », a déclaré le directeur.

Sajedul Islam, le vétérinaire en chef du gouvernement pour la région, a déclaré que Rani était le produit d’une « consanguinité génétique » et qu’il était peu probable qu’il devienne plus gros.

Islam a déclaré qu’il avait dit à la ferme de restreindre l’afflux de touristes.

« Je leur ai dit qu’ils ne devraient pas permettre à autant de monde de se presser dans la ferme. Ils peuvent être porteurs de maladies qui menacent la santé de Rani », a-t-il déclaré.

