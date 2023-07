La « vache la plus intelligente du monde » a des limites strictes et sait ce qu’elle veut

Comme ça arrive6:29La « vache la plus intelligente du monde » a des limites strictes et sait ce qu’elle veut

Une vache du Nebraska s’est mérité un record du monde Guinness pour sa capacité à effectuer des tours rapides en échange de friandises savoureuses et de grattages vigoureux à la tête.

Ghost, une vache charolaise de quatre ans, a réalisé 10 tours en 60 secondes en mars, remportant le Titre Guinness pour la plupart des tours exécutés par une vache en une minute.

« Elle est plutôt excitée », a déclaré l’entraîneur de Ghost, Megan Reimann. Comme ça arrive hôte invité Helen Mann.

« Je pense que sa tête devient un peu grosse en ce moment, mais elle essaie de rester normale et de ne pas trop se remplir d’elle-même. »

« Juste si brillant et agréable »

Reimann entraîne généralement des chevaux sur sa propriété du comté de Sheridan, dans le Neb. Mais quand elle a rencontré Ghost pour la première fois, elle est tombée amoureuse.

« J’avais amené Ghost à un veau de quelques jours à élever au biberon, et elle était tellement brillante et gentille que j’ai pensé que ce serait amusant de faire quelque chose de spécial avec elle », a-t-elle déclaré.

Reimann dit que les vaches sont en fait assez amusantes et faciles à travailler en tant que dresseur. (Records du monde Guinness)

Alors, comment dresser une vache ?

« J’entraîne les chevaux et les vaches – et j’espère que mes enfants et mon mari – utilisent le renforcement positif. Cela signifie simplement qu’ils sont récompensés par quelque chose qu’ils aiment pour tout ce qu’ils font, c’est ce que je veux qu’ils fassent », a déclaré Reimann.

Pour Ghost, cela signifie des rayures ou des cookies.

« Cela rend l’entraînement très amusant pour elle et pour moi », a-t-elle déclaré. « En lui apprenant à faire des bisous, par exemple, quand elle rapproche son nez de mon visage, elle reçoit un cookie en retour. Cela signifie qu’elle veut donner beaucoup plus de bisous. »

Embrasser n’est qu’un tour dans le répertoire record de Ghost. Les autres comprenaient rester en place, venir quand on l’appelait, tourner, s’incliner, faire un coup de poing / lever de jambe, se tenir debout sur un piédestal, entrer dans un lasso, toucher une cloche et hocher la tête comme pour dire « oui ».

REGARDER | Ghost la vache fait 10 tours en 1 minute :

Cela aide que Reimann et Ghost aient un lien étroit.

« C’est vraiment ma vache », a déclaré l’entraîneur. « Elle prend parfois des friandises aux enfants, mais si quelqu’un d’autre s’approche d’elle, elle n’a aucun intérêt et veut partir. »

Et si elle veut partir, c’est exactement ce qu’elle fera. En fait, la vache volontaire tend à tout ce qui lui plaît.

« Elle a des opinions bien arrêtées », a déclaré Reimann. « Elle n’hésite pas à dire non, à partir ou à refuser si elle n’est pas contente. »

Non seulement elle n’a aucun mal à tracer des limites, mais elle est également douée pour se défendre.

« Elle connaît sa valeur et elle n’a pas peur de le dire à tout le monde. Elle s’assure que tout le monde sait ce qu’elle veut et qu’elle obtiendra ce qu’elle veut et qu’ils feraient mieux de s’écarter de son chemin », a déclaré Reimann.

« Elle adore se faire griffer et elle est plus qu’heureuse de mettre la partie qu’elle veut gratter directement sur votre visage et d’exiger que vous preniez soin de ses désirs. »

Reimann brandit une copie du record Guinness de Ghost. (Soumis par Megan Reimann)

Depuis que Ghost a établi le record, plusieurs gros titres l’ont surnommée la vache la plus intelligente du monde, une évaluation avec laquelle Riemann est d’accord.

Mais elle dit qu’elle a également formé d’autres vaches, et elles sont en fait plus faciles à travailler que les chevaux.

« Je trouve qu’ils sont en fait plus enthousiastes à l’entraînement que les chevaux. Peut-être parce que nous montons parfois à cheval, et c’est du travail. Et avec les vaches, tout ce que je fais, c’est jouer, et ils aiment ça et ont vraiment hâte à notre s’entraîner ensemble », a-t-elle déclaré.

Elle admet qu’elle avait initialement prévu de monter Ghost, ce qui n’est pas une pratique inconnue, mais cela n’a pas tout à fait fonctionné.

« Elle adore courir et se battre et a ses propres opinions sur où elle va aller et ce qu’elle va faire. Et je vieillis. Je n’aime pas vraiment tomber », a-t-elle déclaré.