Alors que les accusations d’actes répréhensibles attrapent plus de dignitaires, la tension monte dans une région où l’indignation populaire face à la corruption et aux inégalités s’est transformée ces dernières années en manifestations rauques contre le statu quo politique. La frustration pourrait à nouveau trouver un débouché dans les rues – ou dans les bureaux de vote, influençant les décisions des électeurs lors des prochaines courses telles que les élections au Pérou en avril.

Quatre ministres au Pérou, en Argentine et en Équateur ont démissionné ce mois-ci ou font l’objet d’une enquête parce qu’ils sont soupçonnés de recevoir ou de fournir un accès préférentiel à de rares vaccins contre le coronavirus. Les procureurs de ces pays et du Brésil examinent des milliers d’autres accusations d’irrégularités dans les campagnes de vaccination, la plupart impliquant des politiciens locaux et leurs familles qui font la queue.

LIMA, Pérou – L’espoir apporté par l’arrivée des premiers vaccins en Amérique du Sud se transforme en colère alors que les campagnes de vaccination ont dégénéré en scandale, copinage et corruption, secouant les gouvernements nationaux et sapant la confiance dans l’establishment politique.

Alors que les révélations affluaient, les citoyens d’Amérique du Sud se sont tournés vers les médias sociaux pour dénoncer les abus et identifier les coupeurs de ligne présumés. Les médecins et les infirmières du Pérou ont manifesté devant les hôpitaux la semaine dernière pour exiger des vaccins alors que le scandale des greffes de vaccins dans le pays se développait.

Les ministres de la Santé ont démissionné au Pérou et en Argentine, où l’ancien fonctionnaire a été accusé d’abus de pouvoir; Le ministre équatorien de la Santé fait face à un procès en destitution et à une enquête pénale.

Les scandales des vaccins ont résonné particulièrement dur au Pérou, où la pandémie a tué plus de 45 000 personnes, selon le décompte officiel, bien que les données sur la surmortalité suggèrent que le bilan réel pourrait être plus du double de ce nombre.

Plus tôt ce mois-ci, le médecin qui a mené le premier essai de vaccin au Pérou a reconnu avoir inoculé près de 250 politiciens, notables et leurs proches. avec des doses supplémentaires non déclarées. Certains avaient reçu trois doses, selon le directeur de l’essai, le Dr Germán Málaga, dans le but de maximiser leur immunité.

Le scandale a secoué une nation déjà ébranlée par une série d’enquêtes sur la corruption qui ont éviscéré la confiance dans les institutions démocratiques et pris au piège les six anciens présidents les plus récents du pays.

Seul l’un des anciens présidents, Martín Vizcarra, a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation élevé, grâce à sa position ferme sur la corruption. Maintenant, M. Vizcarra est devenu empêtré dans le scandale des essais de vaccins après qu’il est apparu qu’il avait secrètement reçu une injection alors qu’il était en fonction avant même que le Pérou n’ait approuvé ou acheté des vaccins. Il a ensuite essayé de le cacher.