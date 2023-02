La vaccination pourrait réduire le risque de long COVID, selon une étude

15 février 2023 – Après avoir étudié des milliers de symptômes post-COVID-19, les chercheurs ont découvert que se faire vacciner pourrait potentiellement réduire le risque de COVID long.

La nouvelle étude – qui a examiné les patients 3 mois après leurs infections au COVID-19 dans les variantes pré-Delta, Delta et Omicron – a d’abord vu que les longs symptômes de COVID étaient plus fréquents dans la période pré-Delta que dans les périodes Delta et Omicron . Mais ces différences entre les variantes sont devenues moins importantes lorsque les chercheurs se sont ajustés au statut vaccinal, ce qui suggère que le vaccin pourrait jouer un rôle clé dans la réduction du risque de COVID long et dans la réduction de la gravité de ses symptômes.

Une autre découverte importante de l’étude, des chercheurs du Rush University Medical Center de Chicago et de l’Université de Californie à San Francisco et publiée dans la revue Maladies infectieuses cliniquesétait le nombre de personnes post-COVID-19 qui ont signalé une fatigue intense.

“La fatigue légère est très différente de la fatigue sévère qui a un impact sur la vie”, a déclaré l’auteur principal Michael Gottlieb, MD, lors d’une conférence de presse mercredi. « Une personne sur huit touchée par le COVID souffrait de fatigue intense et prolongée à 3 mois. … Cela témoigne de l’impact que nous constatons en tant que société.