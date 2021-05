Près d’un mois après que l’Inde a ouvert sa campagne de vaccination pour inclure les personnes âgées de 18 à 45 ans, il reste encore un long chemin à parcourir pour qu’une partie substantielle de la population puisse même se faire vacciner, en particulier pour ceux qui ne le font pas. Je n’ai pas accès à une technologie comme CoWin pour s’inscrire. Essayant de changer ce récit, une ONG basée à Hyderabad, Sakina Foundation, tente de les aider à obtenir le vaccin essentiel. Le président de la Fondation Sakina, Asif Hussain Sohail a mis au point une initiative unique: les fourgons de vaccination mobiles. Avec plus de 50 fourgons de vaccination mobiles, l’ONG tente d’aider les sans-abri, les seniors et les colporteurs en bord de route à se faire vacciner. Les 50 camionnettes mobiles sont stationnées dans les quatre zones d’Hyderabad, ainsi que dans les districts d’Adilabad, Karimnagar, Suryapet, Nalgonda et Nirmal de Telangana.

Le fonctionnement du processus est que l’équipe de la Fondation Sakina aide à faciliter le transport des personnes vers les centres de vaccination: cela est possible avec des centaines de bénévoles qui participent à cette campagne de «vaccination sur roues» pour faciliter le bon fonctionnement.

Le président de la Fondation Sakina, Asif Hussain Sohail, a déclaré à News18 qu’ils collectaient les cartes d’identité de ceux qui souhaitaient obtenir le vaccin via la ligne d’assistance, après quoi l’enregistrement est effectué dans les centres de vaccination gouvernementaux ou privés à proximité. Une fois l’enregistrement terminé, ils sont ensuite conduits au centre de vaccination le plus proche. Cette méthode garantit qu’ils n’ont pas à attendre dans de longues files d’attente. Les documents requis sont fournis à l’équipe d’enregistrement dans les centres de vaccination.

Asif Hussain Sohail ajoute qu’ils sont en train de dresser une liste des personnes qui ont besoin du jab par zone, avec l’aide des associations de bien-être et des comités Basti. Ils reçoivent également de nombreux appels de seniors résidant seuls pour participer à cette initiative de l’ONG.

Interrogé sur l’objectif de cette campagne, Asif Hussain Sohail a déclaré que le seul objectif de la Fondation Sakina était de protéger la vie des personnes âgées, des sans-abri et des personnes vulnérables qui ont du mal à administrer le vaccin pendant le verrouillage à Telangana. Il ajoute qu’en raison du verrouillage, beaucoup de gens ont peur de sortir et de se faire vacciner, d’autant plus que «le transport est un gros obstacle». C’est pourquoi la Fondation Sakina a lancé la campagne «Vaccination sur roues» pour y parvenir. plus facile pour les gens de se faire vacciner.

La Fondation Sakina souhaite atteindre le maximum de personnes pouvant bénéficier de cette installation, gratuitement. La Fondation fournit également gratuitement de l’oxygène et de la nourriture aux patients Covid-19 dans les hôpitaux. La Fondation Sakina a affirmé qu’à ce jour, plus d’une centaine de personnes ont déjà bénéficié de cette initiative.

Asif Hussain Sohail espère que cette fondation lancera bientôt une campagne de porte-à-porte pour sensibiliser le public à la campagne de vaccination et que l’Inde pourra gagner la guerre contre le COVID.

