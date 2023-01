La vaccination mondiale contre les coronavirus devrait ralentir en 2023 dans un contexte de faible demande

Commentez cette histoire Commentaire

Pendant une grande partie de la pandémie, le principal obstacle à la vaccination du monde contre le coronavirus a été le manque d’approvisionnement, car les pays riches ont acheté des doses de vaccin et les goulots d’étranglement logistiques ont entravé l’accès des pays les plus pauvres. Mais de plus en plus, les efforts mondiaux de vaccination – menés par Covax, une initiative de partage de vaccins soutenue en partie par l’Organisation mondiale de la santé – sont confrontés à un problème tout aussi complexe : un manque de demande. Les partisans de Covax disent avoir constaté une forte baisse des commandes de doses, y compris dans les pays où les taux de vaccination sont relativement faibles.

Cette baisse, alimentée en partie par la fatigue pandémique, pourrait s’avérer le plus grand obstacle aux initiatives de vaccination dans le monde au cours de l’année à venir.

En Afrique du Sud, par exemple, où le président Cyril Ramaphosa, il y a moins de deux ans, a appelé les pays riches à acheter « jusqu’à quatre fois ce dont leur population a besoin », le nombre de vaccinations quotidiennes a chuté depuis l’été et des millions de doses ont été jetées inutilisées. dans la seconde moitié de 2022. Mais seul un tiers de la population sud-africaine est entièrement vaccinée contre le coronavirus, selon les chiffres du gouvernement.

Ensemble aux pays à faible revenu, en 2021 et 2022.

Alors que les pays à faible revenu réclamaient autrefois des doses, ils ont commencé à réduire les commandes de vaccins, bon nombre des plus vulnérables étant déjà immunisés et un sentiment général dans une grande partie du monde que le pire de covid-19 est passé – la poussée continue de la Chine de côté .

Covax, qui cherchait à utiliser une combinaison de dons caritatifs et des forces du marché pour assurer un approvisionnement en doses de vaccin contre le coronavirus aux pays à revenu faible et intermédiaire, était une source clé de doses pour de nombreux pays pauvres. Mais alors que les vaccinations ralentissent dans les pays riches, les pays les plus pauvres ne rattrapent pas leur retard.

Certains pays, dont le Nigeria et le Ghana, ont décidé de mettre fin aux efforts de vaccination de masse d’urgence contre les coronavirus et d’inclure à la place la vaccination contre les coronavirus dans les programmes de vaccination de routine – même si les deux pays sont loin de l’objectif soutenu par l’OMS de 70% de leur population vaccinée, avec à peine un quart ayant reçu le schéma vaccinal initial et beaucoup moins ayant reçu un rappel.

Selon les données compilées par Our World in Data, seulement 20 % de la population des pays à faible revenu étaient entièrement vaccinés à la mi-décembre, et moins de 2 rappels pour 100 personnes avaient été administrés à la population de ces pays.

Les chiffres sont bien inférieurs dans certains pays à faible revenu.

De nombreux pays ont fait des “progrès très, très substantiels” au cours de l’année écoulée, le nombre de pays en dessous de 10% de couverture vaccinale contre les coronavirus passant de 34 en janvier 2022 à sept maintenant, selon Kate O’Brien, responsable du programme de vaccination de l’OMS. Dans certains de ces pays, dont la République démocratique du Congo et Haïti, les programmes sont entravés par des urgences humanitaires, a déclaré O’Brien.

Dépasser 10%, si c’est un exploit, reste une barre basse. Mais les experts signalent également un ralentissement plus large dans les pays hautement vaccinés, où la prise de rappels est lente.

“Je pense que nous voyons cela à l’échelle mondiale comme les gens disent, bon sang, vous savez, ce n’est plus vraiment une priorité”, a déclaré Berkley, l’un des principaux architectes de Covax, soulignant la lenteur de l’adoption des injections de rappel dans nations riches.

Au cours du mois le plus récent pour lequel il existe des chiffres complets, novembre 2022, Covax a livré moins de 29 millions de doses – moins d’un dixième de ce qu’il a envoyé le même mois l’année précédente et son plus faible nombre de livraisons depuis juin 2021.

La demande est si faible qu’en décembre, les membres du conseil d’administration de Gavi ont convenu d’examiner s’il fallait effectivement mettre fin à Covax dans son format actuel après 2023.

“Nous sommes dans une situation où c’est la demande du pays qui détermine les expéditions qui sortent”, a déclaré O’Brien. « Nous ne sommes pas dans un environnement d’approvisionnement limité.”

Pourquoi Covax, le meilleur espoir de vacciner le monde, était voué à l’échec

Lorsque les vaccins ont été déployés pour la première fois environ un an après le début de la pandémie, plusieurs d’entre eux – comme ceux fabriqués par Pfizer et Moderna – devaient être administrés selon un schéma à deux injections. Plus tard, alors que de nouvelles variantes commençaient à circuler, des pays plus riches tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis ont lancé des campagnes de rappel qui comprenaient des troisième et quatrième coups, et au-delà.

Les vaccinations contre le coronavirus ont également ralenti aux États-Unis et en Europe. Une analyse récente de Philip Schellekens, conseiller économique principal du Groupe de la Banque mondiale qui a suivi la réponse mondiale à la pandémie, a révélé que le déploiement des rappels contre le coronavirus dans le monde se déroule à environ la moitié de la vitesse de la campagne de vaccination primaire et encore plus inégalement. .

En Chine, où la plupart des 1,4 milliard de personnes n’ont pas été exposées au covid, qui se propage rapidement après l’assouplissement des restrictions, les autorités se bousculent pour vacciner les groupes à risque, y compris les personnes âgées. Mais jusqu’à présent, Pékin n’a pas accepté les offres de vaccins à ARNm de l’Occident, s’appuyant plutôt sur des vaccins inactivés moins efficaces et produits localement.

Alors que les données indiquent un ralentissement global, les taux de vaccination contre les coronavirus restent beaucoup plus faibles dans les pays les plus pauvres – un écart qui inquiète certains experts, qui notent les systèmes de santé plus faibles et les taux bien plus faibles de dépistage des coronavirus dans ces pays, ainsi que le risque que de nouvelles variantes pourrait émerger dans des populations sous-vaccinées et se propager au-delà des frontières.

“Tant que l’Afrique est loin derrière le reste du monde pour atteindre une protection généralisée, il y a un écart dangereux que le virus peut exploiter pour revenir en force”, a déclaré le directeur de l’OMS pour l’Afrique, Matshidiso Moeti, en octobre, alors que l’organisation publiait des données montrant que la couverture vaccinale contre le coronavirus stagnait dans la moitié des pays africains.

Les experts estiment qu’une perception répandue selon laquelle la variante omicron est moins grave que les versions précédentes du coronavirus a entraîné une baisse de la demande dans d’autres pays. La pandémie a également provoqué de graves perturbations économiques dans de nombreux pays, bouleversant les systèmes de santé – les Nations Unies ont averti plus tôt cette année que les programmes mondiaux de vaccination des enfants avaient connu leur pire recul en une génération pendant la pandémie.

“Nous sommes victimes de notre propre succès”, a averti Moeti de l’OMS en octobre. “Comme les vaccins ont contribué à réduire le nombre d’infections, les gens ne craignent plus le covid-19 et si peu sont prêts à se faire vacciner.”

Ayoade Alakija, coprésidente de l’Alliance africaine pour la distribution de vaccins de l’Union africaine, a déclaré que les pays riches envoyaient le mauvais message à d’autres pays qui n’étaient pas aussi vaccinés et n’avaient pas accès à des traitements efficaces comme Paxlovid, et que les affirmations concernant un manque de la demande étaient « offensives ».

« Vous nous dites que la pandémie est terminée ? dit Alakija. “C’est malhonnête.”

Les estimations de la société d’analyse Airfinity suggèrent que jusqu’à 1,4 milliard de doses dans le monde pourraient avoir expiré avant de pouvoir être utilisées depuis le début de la pandémie, en partie en raison de l’écart entre la capacité d’approvisionnement croissante et le ralentissement de la demande.

C’est aussi un problème auquel Covax est confronté. Berkley a déclaré qu’environ 3% des doses de Covax avaient été gaspillées pendant la pandémie, ce qui est inférieur à la plupart de ses autres programmes de vaccination.

Cependant, l’organisation était consciente que le ralentissement de la demande pourrait entraîner des niveaux de gaspillage plus élevés. Gavi a renégocié des contrats avec des fournisseurs pour désigner à nouveau certains bons de commande anticipés comme options.

L’organisation est également en conflit avec Novavax au sujet d’un accord d’achat de 350 millions de doses à utiliser avec Covax. Gavi a déclaré que le fabricant américain n’avait pas été en mesure de respecter son engagement en raison de retards réglementaires. Novavax a fait valoir que Gavi avait rompu son contrat.

Richard Hatchett, directeur général de la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’un des créateurs de Covax avec Berkley, a écrit dans une note de fin d’année récente qu’il était fier de Covax mais a reconnu qu’il était nécessaire de modifier plus profondément le vaccin mondial. système.

Il était compréhensible que beaucoup dans le monde veuillent abandonner le covid, a écrit Hatchett, mais il y avait un grand danger à cela.