Avec les premiers vaccins Covid-19 distribués au Royaume-Uni et l’approbation en attente aux États-Unis, les responsables des deux pays se sont tapotés dans le dos. Cependant, leurs nobles promesses de vaccination de masse semblent peu probables.

Une grand-mère de 90 ans a reçu un vaccin Covid-19 tôt mardi matin, devenant le premier Britannique à recevoir un vaccin contre le coronavirus mortel. Quelque 800 000 doses devraient être délivrées d’ici la fin de la semaine, et le premier coup de feu a été célébré par le gouvernement, a déclaré le secrétaire à la Santé, Matt Hancock. «Nous considérerons aujourd’hui, V-day, un moment clé dans notre lutte contre cette terrible maladie.

Le vaccin, fabriqué par le fabricant de médicaments américain Pfizer, n’est qu’un des injections sur lesquelles le gouvernement britannique compte. Dans son effort pour vacciner la population, il a commandé 100 millions de doses d’un autre vaccin – encore à approuver – fabriqué par la société pharmaceutique britannique AstraZeneca.

Cependant, son groupe de travail sur les coronavirus a déclaré lundi que seulement quatre millions de doses du vaccin AstraZeneca seraient livrées d’ici la fin décembre – bien loin des 30 millions promis plus tôt cette année. De plus, ces vaccins ne seront pas fabriqués au Royaume-Uni, comme promis, mais seront importés des Pays-Bas et d’Allemagne.

« Il y a eu des défis, » Ian McCubbin, responsable de la fabrication du groupe de travail, a déclaré aux journalistes lundi. «C’est pourquoi il y a un peu de retard dans la livraison des doses.»

McCubbin a promis que le retard serait aplani et que toutes les doses supplémentaires seraient fabriquées au Royaume-Uni. Cependant, le revers rend improbable le plan initial du gouvernement britannique de vacciner chaque adulte volontaire d’ici avril. Lundi, un porte-parole de Downing Street a déclaré que « majorité » des personnes vulnérables seraient vaccinées en janvier et février, mais n’ont pas fourni de chiffres précis.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration se réunit jeudi et accordera probablement une autorisation d’urgence au vaccin de Pfizer. Cependant, l’administration Trump a acheté 100 millions de doses – bien moins que nécessaire pour vacciner « Cent pour cent des Américains qui veulent le vaccin » en juin, comme l’a dit à MSNBC le mois dernier Paul Ostrowski, lieutenant général à la retraite chargé de la logistique du programme de vaccination du président Operation Warp Speed.

Selon les sources du Washington Post, Pfizer ne sera pas en mesure de fournir des doses supplémentaires avant juin ou juillet car, après que l’administration Trump a refusé d’acheter 100 millions de injections supplémentaires, malgré le fait que Pfizer l’y avait exhortée, la société a vendu l’approvisionnement à des acheteurs étrangers. .

Un responsable de l’administration anonyme a défendu ce refus, déclarant au Post qu’à l’époque, le gouvernement n’allait pas payer pour des centaines de millions de doses d’un vaccin non approuvé et non testé. Ostrowski a ajouté lundi qu’il était « Pas préoccupé par notre capacité à acheter des vaccins à offrir à l’ensemble du public américain », tandis que d’autres dans l’administration ont cité d’autres vaccins à venir, tels que le vaccin développé par Moderna.

De l’autre côté de la frontière, le gouvernement canadien a pris suffisamment de doses de Pfizer et de Moderna pour vacciner sa population quatre fois plus. Bien qu’aucun des deux n’ait été approuvé par les autorités canadiennes, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré aux journalistes lundi que «Les premiers Canadiens seront vaccinés la semaine prochaine», plusieurs semaines avant la date prévue.

Les gouvernements du monde entier ont salué les vaccins comme un tournant dans la lutte contre le coronavirus. Cependant, ils doivent maintenant faire face à la tâche difficile de convaincre leurs citoyens de faire la queue pour leur coup. Près de la moitié des adultes américains disent qu’ils vont certainement ou probablement ne pas se faire vacciner, tandis que plus d’un tiers des personnes au Royaume-Uni refusent le vaccin. Face à ce défi, les entreprises de médias sociaux américaines ont réprimé le partage de contenu anti-vaxx, tandis que les anciens présidents Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama se sont portés volontaires pour recevoir l’injection à la télévision en direct.

Au Royaume-Uni, Hancock a également promis de se faire vacciner à la télévision, tandis que le gouvernement a déployé l’armée et l’agence d’espionnage GCHQ pour sévir contre « désinformation » en ligne. Les projets de distribution de «cartes de vaccination» dans les deux pays ont cependant suscité le scepticisme parmi les défenseurs des libertés civiles.

