LONDRES – La Grande-Bretagne est sur le point de donner la première injection d’un vaccin à deux doses contre le coronavirus à toute sa population d’ici la fin juin, si elle peut éviter les problèmes d’approvisionnement et de logistique qui menacent de ralentir l’un des déploiements les plus rapides au monde.

Les plus vulnérables recevront leurs premières doses beaucoup plus tôt – probablement au cours des deux prochaines semaines – ce qui pourrait réduire considérablement le nombre de décès. Les personnes de plus de 70 ans, les résidents et les travailleurs des maisons de soins infirmiers, les travailleurs de la santé et des services sociaux et ceux dont les problèmes de santé les rendent extrêmement vulnérables sont tous à l’heure prévue pour recevoir leur premier vaccin avant le 15 février. Ensemble, ces groupes ont représentaient 88 pour cent de tous les décès de Covid-19.

Le calendrier montre la promesse de la vaccination comme moyen de sortir du stade le plus meurtrier de la pandémie dans les pays qui évoluent rapidement. Les premières données en provenance d’Israël montrent une baisse significative de l’infection après une seule injection, et une analyse récente a suggéré que le vaccin AstraZeneca-Oxford offre non seulement une bonne protection contre la maladie et la mort, mais a également le potentiel de réduire la transmission du virus. Les scientifiques ont déclaré que les résultats sont prometteurs mais doivent encore être confirmés.