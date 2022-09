La vaccination Covid liée à une légère augmentation de la durée du cycle menstruel, selon une étude du NIH

La vaccination contre le Covid-19 est liée à une légère augmentation de la durée du cycle menstruel des femmes, retardant le début des saignements de quelques heures, selon une vaste étude internationale financée par les National Institutes of Health.

Le Dr Diana Bianchi, chef de l’institut de santé infantile et de développement humain des NIH, a déclaré que les changements après la vaccination semblent faibles, temporaires et dans la fourchette normale. Cependant, le cycle menstruel plus long, généralement d’environ un mois, n’augmente pas nécessairement le nombre de jours de saignement, selon le NIH.

Selon le NIH, un changement de la durée du cycle menstruel de huit jours ou moins est considéré dans la plage normale de variation. Les cycles menstruels des participants ont augmenté en moyenne de 0,71 jours, soit moins de 24 heures, après la première dose de vaccin et d’un peu plus d’une demi-journée après la deuxième dose, selon les résultats de l’étude. Les femmes qui ont reçu les deux doses de vaccin au cours d’une même période menstruelle ont vu leur cycle augmenter de 3,91 jours.

Mais plus de 1 300 femmes ont vu leur cycle augmenter de huit jours ou plus, ce qui représente 6,2 % des personnes vaccinées et 5 % des personnes non vaccinées dans l’étude. Les femmes plus jeunes qui avaient un cycle plus long avant la vaccination étaient plus susceptibles de voir un plus grand retard dans le début de leurs règles.

Une fois la série de vaccinations terminée, la durée du cycle était largement revenue à la normale pour les femmes qui avaient reçu une dose par cycle menstruel et d’environ 20 heures pour celles qui avaient reçu les deux doses en un seul cycle.

Près de 20 000 personnes ont participé à l’étude au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde. Les participants à l’étude ont reçu l’un des neuf vaccins différents : Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Spoutnik, Covaxin, Sinopharm et Sinovac.

Les changements dans la durée du cycle menstruel ne différaient pas entre les vaccins.

Les chercheurs ont utilisé les données d’une application de suivi de la fertilité appelée Natural Cycles. Les femmes ont fourni des informations sur leur température et la durée de leur cycle menstruel à l’application. Les utilisateurs de l’application peuvent sélectionner une option pour fournir leurs données à des fins de recherche sans aucune information d’identification personnelle.

Les chercheurs avaient publié des résultats préliminaires en janvier suggérant une association entre la vaccination Covid et l’augmentation de la durée du cycle menstruel, mais l’étude publiée cette semaine a confirmé le lien. Le NIH a fourni 1,67 million de dollars à cinq instituts de recherche pour enquêter sur la question.