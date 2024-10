La vaccination contre le VPH à dose unique évite un nombre similaire de cancers par rapport à deux doses

HealthDay News — Selon une étude publiée en ligne le 7 octobre dans JAMCle journal de l’Association médicale canadienne.

Mélanie Drolet, Ph.D., de l’Université Laval à Québec, et ses collègues ont utilisé un modèle dynamique de transmission individuel des infections et des maladies au VPH pour modéliser mathématiquement les programmes de vaccination dans deux provinces : le Québec, avec une couverture vaccinale d’environ 85 pour cent, et l’Ontario, avec une couverture d’environ 65 pour cent. Les auteurs ont cherché à projeter l’impact et l’efficacité au niveau de la population du passage d’une vaccination systématique contre le VPH à deux doses à une dose, sans distinction de sexe.

Les chercheurs ont prévu que, selon divers scénarios, une dose unique de vaccination contre le VPH permettrait d’éviter un nombre similaire de cancers du col de l’utérus que deux doses au Canada. Dans le scénario le plus pessimiste (durée du vaccin, 25 ans), une dose permettrait d’éviter moins de cas de cancer du col de l’utérus que deux doses, avec une différence d’environ 3 points de pourcentage sur 100 ans. L’élimination du cancer du col de l’utérus a été projetée avec tous les scénarios à dose unique (moins de quatre cancers du col de l’utérus/100 000 années-femmes), et une dose a été considérée comme une utilisation des doses de vaccin nettement plus efficace que deux doses.

« La vaccination à dose unique représente une utilisation plus efficace des doses de vaccin et devrait conduire à l’élimination du cancer du col de l’utérus au Canada », écrivent les auteurs. « Une surveillance continue de la protection à dose unique au fil du temps est nécessaire pour détecter rapidement tout signe de diminution de l’efficacité d’une dose unique. »

