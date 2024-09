La vaccination contre la COVID-19 protège contre les effets néfastes du virus sur la santé mentale

La vaccination contre la COVID-19 atténue les effets indésirables du SRAS-CoV-2 sur les maladies mentales. Une recherche publiée dans JAMA Psychiatry a révélé que la vaccination contre la COVID-19 pourrait aider à protéger contre les effets néfastes du virus sur la santé mentale en prévenant une infection grave. « Des études menées en milieu hospitalier et en population générale ont montré que la COVID-19 était associée à des troubles mentaux ultérieurs. Cependant, les données sur les troubles mentaux associés à la COVID-19 en fonction du statut vaccinal sont limitées. De nos jours, la plupart des gens ont eu la COVID-19 et la majorité d’entre eux ont été vaccinés. Il est donc important que nous comprenions les conséquences de la COVID-19 sur la santé mentale en fonction du statut vaccinal. » Docteur Venexia Walkerauteur principal de l’étude et chercheur principal en épidémiologie à Faculté de médecine de Bristol : Sciences de la santé des populations (PHS) et Unité d’épidémiologie intégrative du MRC à l’Université de Bristol a déclaré à Theravive. Les chercheurs de la faculté de médecine de l’université de Bristol, de l’université d’Oxford, de l’University College de Londres, de l’université de Cambridge et de la faculté de médecine de l’université de Swansea ont collaboré pour enquêter plus en détail sur cette question. Ils ont analysé les dossiers médicaux de 18 648 006 adultes âgés de 18 à 110 ans inscrits auprès d’un médecin généraliste en Angleterre. Parmi ceux-ci, avant que la vaccination ne soit disponible, 1 012 335 avaient un diagnostic confirmé de COVID-19. Les chercheurs ont également analysé les données d’une cohorte de 14 035 268 adultes vaccinés. Parmi eux, 866 469 avaient un diagnostic confirmé de COVID-19. Une cohorte non vaccinée de 3 242 215 adultes a également été étudiée. Parmi eux, 149 745 avaient un diagnostic confirmé de COVID-19. En examinant ces données, les chercheurs ont ensuite comparé l’incidence des maladies mentales chez les personnes avant et après leur diagnostic de COVID-19. Les maladies mentales incluses dans l’étude étaient les troubles de l’alimentation, le trouble de stress post-traumatique, la dépression, les maladies mentales graves, l’anxiété généralisée, la dépendance, le suicide et l’automutilation. « Nous avons constaté que l’incidence de la plupart des maladies mentales que nous avons étudiées, notamment la dépression et les maladies mentales graves, était plus élevée une à quatre semaines après le diagnostic de COVID-19, par rapport à l’incidence avant ou sans COVID-19. Cette augmentation de l’incidence des maladies mentales a été principalement observée après une COVID-19 grave ayant conduit à une hospitalisation et est restée élevée jusqu’à un an après une COVID-19 grave chez les personnes non vaccinées. La vaccination atténue les effets néfastes de la COVID-19 sur la santé mentale », a déclaré Walker. Dans les cas de COVID-19 n’ayant pas entraîné d’hospitalisation, l’augmentation de l’incidence a été faible. L’incidence de la dépression était jusqu’à 16,3 fois plus élevée après une hospitalisation en raison de la COVID-19 qu’avant le diagnostic ou sans diagnostic de COVID-19. L’incidence de la dépression après une COVID-19 non hospitalisée était 1,22 fois plus élevée qu’avant ou sans COVID-19. Parmi les personnes vaccinées, l’incidence de la dépression après une maladie liée à la COVID-19 sans hospitalisation était similaire à l’incidence avant ou sans COVID-19. La COVID-19 a déjà été associée aux maladies cardiovasculaires, au diabète et désormais aux maladies mentales. Dans le cadre d’autres projets, les chercheurs espèrent explorer l’impact de la COVID-19 dans d’autres domaines comme les maladies rénales, auto-immunes et neurodégénératives. Walker affirme que les recherches actuelles constituent un rappel important des nombreux avantages de la vaccination contre la COVID-19. « Le principal avantage de la vaccination contre la COVID-19 est qu’elle offre une protection substantielle contre les formes graves de la COVID-19. La vaccination atténue probablement les effets néfastes de la COVID-19 sur la santé mentale en prévenant les formes graves de la COVID-19 qui conduisent à une hospitalisation. Il est important de prendre en compte les avantages potentiels de la vaccination contre la COVID-19 pour la santé physique et mentale, car ils ont chacun des implications importantes pour la santé publique et la prestation des soins de santé », a déclaré M. Walker. « Notre étude s’ajoute à un nombre croissant de preuves soulignant le risque accru de maladies mentales après un diagnostic de COVID-19, avec des associations plus fortes trouvées entre la non-vaccination et une forme plus grave de la maladie COVID-19. Nos résultats soulignent l’importance de la vaccination contre la COVID-19, en particulier dans les groupes les plus à risque de COVID-19 grave. »

