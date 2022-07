La vaccination contre la COVID-19 n’est plus requise pour les services de santé de l’Alberta pour les nouvelles recrues et les étudiants

Alberta Health Services annonce qu’il annule sa politique de vaccination contre la COVID-19 pour ses travailleurs.

L’agence indique que tous les travailleurs, y compris les nouveaux employés et les étudiants, ne seront plus tenus d’avoir au moins deux doses de vaccin. AHS avait précédemment levé son mandat pour le personnel, mais a maintenu une politique exigeant la vaccination pour les nouvelles recrues.

Il indique que les vaccins continuent de fournir une forte protection contre les effets graves du COVID-19, mais il existe de nouvelles preuves que les vaccins sont devenus moins protecteurs contre l’infection.

AHS indique que les vaccins COVID-19 disponibles à ce jour ciblent la souche originale du virus.

Il indique que les preuves montrent que la vaccination sans rappel a une efficacité limitée pour réduire la transmission des variantes d’Omicron actuellement en circulation.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi AHS n’avait pas choisi de modifier la définition de “entièrement vacciné” et d’exiger toutes les doses de rappel disponibles, Kerry Williamson, directrice exécutive de la gestion des problèmes chez AHS, a déclaré dans un e-mail que l’agence avait besoin de preuves plus solides sur l’efficacité de des doses de rappel avec des sous-variants d’Omicron hautement infectieux circulant.

Williamson a déclaré qu’AHS “ne pensait pas qu’il y avait suffisamment de preuves scientifiques pour démontrer une transmission réduite avec une seule dose de rappel”.

L’agence affirme que son personnel continue d’être tenu de rester à la maison en cas de maladie, de porter l’équipement de protection individuelle requis et de pratiquer l’hygiène des mains.

“La politique de vaccination a été mise en œuvre pour protéger les patients, les travailleurs de la santé et le public à un moment de la pandémie où la vaccination requise par la politique était encore efficace pour prévenir la transmission et où elle était le plus nécessaire pour aider à contenir la propagation du COVID- 19”, a déclaré Mauro Chies, président et chef de la direction par intérim d’AHS, dans un communiqué lundi.

“Les politiques et les procédures ont dû évoluer constamment pendant la pandémie pour refléter les changements importants dans le virus lui-même et la base de preuves en constante évolution alors que nous continuons à protéger nos personnes et nos patients.”

AHS dit qu’il continuera de surveiller les preuves scientifiques pour évaluer la nécessité de mesures supplémentaires.

Dans un communiqué de presse, le porte-parole du NPD de l’Alberta en matière de santé, David Shepherd, a déclaré que la décision d’abandonner le vaccin n’avait aucun sens.

“Quiconque est soigné dans un établissement de santé devrait avoir l’assurance que le personnel est vacciné contre le COVID-19, parmi de nombreuses autres maladies”, a-t-il déclaré. « Il est absurde que la protection contre la COVID-19 soit retirée de la liste des vaccins requis pour le nouveau personnel de l’AHS. Ce virus a tué plus de 4 600 Albertains, et les patients dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée sont les plus à risque.