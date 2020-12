«Je me sens tellement privilégiée d’être la première», a déclaré Keenan, ajoutant que cela signifiait qu’elle «pouvait enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année, après avoir été seule la plupart de l’année. Vous connaissez. »

C’était un coup rapide pour Maggie, un pas de géant pour l’humanité.

«Mon conseil à quiconque se voit proposer le vaccin est de le prendre – si je peux l’avoir à 90 ans, vous le pouvez aussi», a-t-elle déclaré. Alors qu’elle roulait dans le couloir de l’hôpital, des employés portant des masques et des visières l’ont applaudie.

L’ancienne assistante de bijouterie – connue de ses amis sous le nom de Maggie – a pris sa retraite il y a seulement quatre ans. Elle a deux enfants et quatre petits-enfants et a elle-même passé une grande partie de 2020 en quarantaine. Originaire d’Irlande du Nord, elle vit à Coventry depuis plus de six décennies.

Les autorités sanitaires britanniques ont qualifié les premières injections de tournant dans la lutte contre un virus qui a infecté 67 millions de personnes dans le monde et tué plus de 1,54 million de personnes. Le vaccin a été développé conjointement par le géant pharmaceutique Pfizer et la société de biotechnologie allemande BioNTech.

« Je me sens vraiment ému en regardant ces photos », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, à Sky News, qui a diffusé des images de Keenan en train de filmer en direct. « Cela a été une année si difficile pour tant de gens, et finalement nous avons notre chemin à travers elle, notre lumière au bout du tunnel. »

Et le monde regarde pour voir le pays où les vaccins ont été inventés il y a trois siècles déployer sa campagne de santé la plus grande et la plus rapide, déployant un nouveau vaccin révolutionnaire qui nécessite des soins et des traitements extraordinairement spéciaux.

Des milliers d’infirmières, de pharmaciens et de techniciens médicaux, soutenus par des légions de volontaires et de membres de l’armée britannique, vont sécuriser, transporter, déballer et percer le haut des bras de millions de doses d’un pays fatigué de l’enfermement et de la solitude, de la peur et de la maladie.

D’autres pays devraient suivre très prochainement. Les États-Unis pourraient délivrer un permis d’urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech d’ici la fin de la semaine. Europe, d’ici la fin du mois.

Le but ultime est d’inoculer suffisamment de personnes pour conférer une immunité individuelle et finalement arrêter la propagation du virus. Mais jusqu’à ce que davantage de doses de vaccins soient disponibles et que d’autres vaccins soient approuvés, les responsables d’ici et d’ailleurs cherchent un équilibre entre la nécessité de protéger les plus vulnérables contre la nécessité de ralentir la transmission.

Parsons, l’infirmière qui a administré le vaccin, est originaire des Philippines et travaille depuis 24 ans pour le National Health Service, financé par les contribuables. Elle a dit que c’était un « grand honneur » de « jouer un rôle dans cette journée historique ».

«Les derniers mois ont été difficiles pour nous tous dans le NHS», dit-elle. Les agents de santé primaires comme Parsons ont dû combattre un nouveau virus mystérieux et mortel, parfois sans équipement de protection approprié pendant les premiers mois.

La deuxième personne à se faire vacciner à l’hôpital était William Shakespeare, 81 ans, dont le nom évoquait une inévitable rafale de jeux de mots. Le journal Metro a tweeté une photo de lui avec la légende « Apprivoiser la grippe. Une personne sur les réseaux sociaux a demandé si Keenan était le patient 1A, mais Shakespeare était «le patient 2B ou pas 2B?» Un autre a accepté «Les deux messieurs de Corona».

Simon Stevens, PDG du NHS England, a déclaré que ce serait « le plus grand programme de vaccination que ce pays ait jamais vu ». Il a averti que c’était un marathon, pas un sprint.

« Mais si nous restons tous vigilants au cours des semaines et des mois à venir, nous pouvons considérer cela comme un tournant décisif dans la lutte contre le virus », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Boris Johnson l’a qualifié de « coup de feu dans le bras pour toute une nation ». Il a visité un hôpital de Londres mardi matin et s’est entretenu avec des patients qui faisaient la queue. Il a dit qu’une façon de calmer les nerfs des aiguilles était de réciter de la poésie.

«J’essaie toujours de penser à autre chose. Récitez de la poésie », lui dit-il.

Les responsables britanniques disent espérer vacciner « la majorité » des personnes particulièrement vulnérables d’ici la fin du mois de février. Cependant, la priorité ira aux personnes de plus de 80 ans et aux soignants des maisons de retraite.

Il faudra un certain temps avant que les injections atteignent les résidents des foyers de soins, car le gouvernement n’a pas encore la capacité ou l’approbation d’offrir des injections de Pfizer dans ces établissements.

La plupart des employés des hôpitaux de soins primaires seront également exclus du premier tour. Cela va à l’encontre de ce que prévoient les États-Unis et la plupart des autres pays. Bien que Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, ait déclaré que les travailleurs hospitaliers à haut risque en Grande-Bretagne recevront « toutes les doses de réserve restantes » à la fin de chaque journée.

Même pour les groupes les plus prioritaires en Grande-Bretagne, la demande pourrait rapidement dépasser l’offre dans les premiers mois, ont averti les responsables de la santé publique.

Le pays a pré-commandé 40 millions de doses du produit Pfizer, suffisamment pour immuniser 20 millions de personnes, car il nécessite deux doses, à trois semaines d’intervalle. Il a également couvert ses paris et a réservé 300 millions de doses supplémentaires de cinq vaccins en développement.

Mais le vaccin Pfizer est le seul approuvé à ce jour et les 800 000 doses initiales que la Grande-Bretagne recevra « pourraient être le seul lot que nous ayons reçu pendant un certain temps », a averti Hopson la semaine dernière.

Le gouvernement affirme qu’il y aura bientôt jusqu’à 4 millions de doses du vaccin Pfizer, mais combien et quand dépendra exactement de la capacité de l’entreprise à produire une capacité de production dans son usine en Belgique.

Le vaccin, développé avec Pfizer par une équipe mari et femme de la petite société allemande BioNTech, ne ressemble pas à un vaccin traditionnel qui injecte une version paralysée d’un virus. Au lieu de cela, il utilise de l’ARN messager, qui encourage le corps à produire des anticorps pour repousser la protéine de pointe à la surface du coronavirus.

Le vaccin s’est révélé prometteur, affichant une protection de 95% dans les essais humains à grande échelle. C’est aussi un défi majeur. Il doit être stocké et expédié à des températures subantarctiques très froides de moins 167 degrés Fahrenheit.

Les régulateurs britanniques ont déclaré en accordant des autorisations d’urgence que le vaccin ne pouvait pas être déplacé plus de quatre fois et que les plateaux contenant 975 doses emballées dans de la glace sèche ne pouvaient pas être démontés.

Hopson a déclaré que les premiers plateaux seraient livrés à partir de congélateurs dans les entrepôts du National Health Service à 50 hôpitaux en Angleterre. Des efforts similaires sont en cours au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

Les responsables du NHS ont déclaré que les médecins de soins primaires fournissent des listes de personnes de plus de 80 ans qui sont suffisamment mobiles pour se rendre dans une clinique hospitalière, et que les responsables de la prise de rendez-vous dans les hôpitaux appellent ces personnes pour des créneaux horaires de 15 minutes. Certains créneaux de l’après-midi sont réservés aux travailleurs des foyers de soins, qui sont contactés par leurs employeurs.

La vaccination a lieu dans des cliniques spéciales séparées des hôpitaux afin que les personnes âgées et les autres personnes qui reçoivent une injection n’entrent pas en contact avec des patients susceptibles d’être infectés par le virus.

« Le système de prescription électronique réservera intelligemment et automatiquement le patient pour son deuxième rendez-vous trois semaines plus tard », a déclaré Hopson. « Il enverra également, tout aussi intelligemment, automatiquement une lettre au patient et à son médecin de soins primaires avec les détails de ce rendez-vous et de la première dose. »

La Chine fait également campagne pour vacciner plus d’un milliard de personnes et affirme avoir déjà injecté à un million de ses citoyens l’un de ses cinq vaccins expérimentaux.

La Russie a lancé un programme de masse pour injecter des médecins, des enseignants et des travailleurs sociaux à Moscou durement touchée Pendant la fin de semaine. On ne sait pas dans quelle mesure les vaccins expérimentaux chinois ou russes sont efficaces, car les fabricants ont rapporté peu de données sur les essais cliniques.

La Grande-Bretagne a été le premier pays occidental à approuver un vaccin contre le coronavirus.

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration pourrait délivrer un permis d’urgence au candidat Pfizer d’ici la fin de la semaine et commencer immédiatement à livrer le médicament aux États.

Au cours du week-end, Moncef Slaoui, le conseiller scientifique en chef de l’opération Warp Speed ​​à la Maison Blanche, s’est fixé un objectif ambitieux: les vaccinations pourraient atteindre 24 millions d’Américains d’ici la mi-janvier.

Les régulateurs de l’Union européenne examinent l’innocuité et l’efficacité du vaccin Pfizer et pourraient accorder son approbation d’ici la fin décembre.

Les autorités médicales britanniques ont défendu l’accusation selon laquelle leurs régulateurs ont agi trop rapidement.

Anthony S. Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a d’abord déclaré à Fox News que les régulateurs britanniques n’avaient pas agi « aussi soigneusement » que la FDA, qu’il a qualifiée d’étalon-or mondial pour l’évaluation des médicaments.

Il s’est rapidement excusé pour ses commentaires, affirmant qu’il voulait dire que les régulateurs britanniques et américains font les choses différemment, pas mieux.

June Raine, directrice générale de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, qui réglemente les vaccins en Grande-Bretagne, a déclaré qu’elle avait pleinement confiance dans le vaccin Pfizer.

«Les normes les plus élevées de contrôle, de sécurité, d’efficacité et de qualité, les normes internationales, ont été respectées», a-t-elle déclaré.

Raine a déclaré que le programme de vaccination à partir de mardi «nous aidera à tourner le coin. Il n’y a vraiment aucun de nous qui n’ait été touché par cette pandémie, et notre organisation, comme toutes les autres, est complètement concentrée sur notre travail pour aider à vaincre cette terrible maladie. «