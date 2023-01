La US House n’a pas de membres, pas de règles alors que la course aux orateurs s’éternise

WASHINGTON (AP) – Alors que les républicains continuent de se chamailler pour savoir qui sera le prochain orateur, il n’y a pratiquement aucun membre à la Chambre des représentants des États-Unis – seulement des membres élus.

Sans orateur, aucun d’entre eux ne peut être assermenté, et le 118e Congrès ne peut se réunir ni voter sur aucune règle. La procédure parlementaire a été abandonnée au profit d’un chaos contrôlé. Les membres des deux partis ne savent pas s’ils peuvent appeler des votes ou présenter des motions parce qu’il n’y a pas d’orateur pour statuer sur leurs demandes. Les comités ne peuvent pas être formés et les lois ne peuvent pas être adoptées.

“Je ne sais pas quel est mon statut”, a déclaré le démocrate Ted Lieu de Californie. « Je ne sais pas si j’ai des soins de santé, je ne sais pas si mon personnel est payé. Nous examinons tout cela maintenant parce que cela ne s’est pas produit depuis 100 ans.

L’ancien représentant Billy Long du Missouri, qui vient de prendre sa retraite, a tweeté à propos de ce qu’il appelle “Bizaroland”. À un moment donné, il s’est ouvertement demandé dans sa biographie sur Twitter s’il était toujours membre du Congrès (il ne l’est pas).

La Chambre sans règle et sans membre ne sera peut-être qu’un coup dur dans l’histoire si les républicains sont capables de trouver une voie à suivre cette semaine et d’élire un nouveau président. Bien que cela reste une forte possibilité, une résolution de l’impasse semblait lointaine mercredi, alors que le républicain Kevin McCarthy de Californie a perdu une deuxième journée de votes par appel nominal sur le sol. Supporters et adversaires sont tous apparus retranchés.

L’incertitude a ajouté à l’atmosphère surréaliste et plus lâche que d’habitude sur le sol de la Chambre mercredi alors que les membres s’asseyaient à leur place pour voter après vote, heure après heure, négociant, bavardant et se demandant ce qui allait suivre. Certains se sont détendus avec des livres ou des journaux, ou ont fait défiler leur téléphone. Certains ont pris des photos et des selfies, une pratique généralement interdite par les règles.

D’autres avaient encore des enfants avec eux dans la chambre, un vestige de la procédure de mardi lorsque la famille accompagne souvent les membres pour les regarder prêter serment. Seulement, ils n’ont pas prêté serment le premier jour du nouveau Congrès – la première fois que cela s’était produit en un siècle.

En 1923, le processus de sélection d’un orateur a duré trois jours. En 1855, elle s’éternise pendant deux mois, avec 133 scrutins.

“C’est un vide très étrange”, a déclaré la démocrate Madeleine Dean de Pennsylvanie, qui avait espéré que ses petits-enfants en visite pourraient la voir assermentée mardi. “Nous fonctionnons par précédent.”

À l’étage de la Chambre, la greffière Cheryl Johnson tient le marteau, pas la majorité républicaine.

“Madame la présidente”, a déclaré à un moment donné le républicain Chip Roy du Texas, s’adressant à la tribune comme le font habituellement les membres, avant de se corriger. « Madame la greffière », corrigea-t-il.

Hors du sol, les membres opèrent selon les règles du dernier Congrès – pensent-ils. Personne ne semble vraiment le savoir, et on s’inquiète de ce qui se passerait si l’impasse devait durer jusqu’à la mi-janvier, lorsque les chèques de paie sont attendus. Certains membres du personnel sont dans l’incertitude – seulement provisoirement employés s’il s’agit de nouvelles recrues ou de changements d’emploi.

Le républicain Tom Cole de l’Oklahoma, le nouveau président de la commission du règlement intérieur, a déclaré que les membres élus fonctionnaient selon les règles du Congrès précédent, lorsque les démocrates étaient aux commandes. Mais il a ajouté : “Je ne sais pas si c’est écrit.”

Sans conférencier, “il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire”, a déclaré Cole. Le personnel et les membres seront payés, a-t-il dit, “mais à un moment donné, cela s’arrêtera”.

Au fil des heures, les membres ont commencé à réfléchir à des scénarios hypothétiques. Lieu a déclaré qu’il craignait que les législateurs ne soient pas en mesure de consulter des documents classifiés importants pour la sécurité nationale et ne soient pas en mesure de répondre à une crise mondiale. Les sites Web pourraient-ils être mis à jour? Les e-mails continueraient-ils à fonctionner ?

“Qui peut légalement aider n’importe lequel de nos citoyens avec des problèmes que nous traitons normalement tous les jours?” a tweeté Long, l’ancien membre du Congrès du Missouri. “Passeports, IRS, #Veteran’s issues, SBA, Post Office, Immigration issues, Corps of Engineers, etc. qui est payé?”

“Cela soulève une tonne de questions légitimes”, a écrit Long.

Mary Clare Jalonick, Associated Press