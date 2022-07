La US House adopte un projet de loi pour protéger le mariage homosexuel

La Chambre des représentants des États-Unis a adopté mardi un projet de loi qui fournirait une protection fédérale au mariage homosexuel, craignant que la Cour suprême ne annule la reconnaissance de ces unions.

La loi sur le respect du mariage a été approuvée dans la chambre contrôlée par les démocrates par un vote de 267 contre 157, mais ses perspectives sont incertaines au Sénat.

Quarante-sept législateurs républicains se sont joints aux démocrates pour voter pour le projet de loi, qui a été accueilli par des applaudissements dispersés à la Chambre lors de son adoption.

Les démocrates ont 50 sièges au Sénat de 100 membres et 10 votes républicains seraient nécessaires pour faire adopter la mesure.

La loi sur le respect du mariage obligerait les États américains à reconnaître un mariage valide célébré dans un autre État, protégeant non seulement les unions homosexuelles mais aussi les mariages interraciaux.

Le projet de loi abroge la loi de 1996 sur la défense du mariage qui définissait un mariage comme une union entre un homme et une femme.

La Cour suprême, dans une décision 5-4, a invalidé une partie de la loi sur la défense du mariage, qui refusait les avantages fédéraux aux couples mariés de même sexe, en 2013, mais la loi était restée en vigueur.

La sénatrice Tammy Baldwin du Wisconsin a déclaré :

La loi bipartite sur le respect du mariage consacrera et protégera l’égalité du mariage et veillera à ce que les mariages légaux, homosexuels et interraciaux soient reconnus.