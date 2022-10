La US Border Patrol envoie des migrants dans des bureaux sans préavis

NEW YORK (AP) – Lorsque Wilfredo Molina est arrivé aux États-Unis en provenance de son Venezuela natal, il a dit aux agents frontaliers qu’il voulait se rendre à Miami mais qu’il n’avait pas d’adresse. Ils l’ont dirigé vers ce qu’il pensait être un refuge dans le centre de Manhattan, mais qui s’est avéré être un immeuble de bureaux gris.

“C’était un faux immeuble. Je n’ai pas compris ce que c’était », a-t-il dit.

Molina faisait partie des 13 migrants récemment arrivés aux États-Unis qui ont accepté de partager avec l’Associated Press les documents qu’ils ont reçus lorsqu’ils ont été libérés alors qu’ils demandaient l’asile après avoir traversé la frontière avec le Mexique. L’AP a constaté que la plupart n’avaient aucune idée de l’endroit où ils allaient – ​​pas plus que les personnes aux adresses indiquées sur leurs documents.

La douane et la protection des frontières, qui supervise la patrouille frontalière, n’ont pas répondu aux questions répétées sur les familles et les personnes interrogées et les adresses qui leur ont été attribuées.

Mais le snafus suggère un modèle d’agents de la patrouille frontalière, en particulier au Texas, envoyant des migrants sans amis ni famille aux États-Unis dans des bureaux qui ne reçoivent aucun préavis. Les lieux manquent souvent d’espace pour héberger les migrants. Pourtant, comme ces adresses figurent sur les papiers des migrants, des avis importants peuvent y être envoyés ultérieurement.

“Nous pensons que Border Patrol tente de démontrer le chaos qu’ils connaissent à la frontière avec les villes de l’intérieur”, a déclaré Denise Chang, directrice exécutive du Colorado Housing Asylum Network. “Nous avons juste besoin de nous coordonner pour pouvoir recevoir les gens correctement.”

Les adresses sur les documents montrés à AP comprenaient les bureaux administratifs des Catholic Charities à New York et à San Antonio ; une église d’El Paso, au Texas; une maison privée à West Bridgewater, Massachusetts ; et un groupe exploitant des refuges pour sans-abri à Salt Lake City.

Une famille vénézuélienne qui s’est rendue dans les bureaux administratifs de la Croix-Rouge américaine à Denver a été dirigée vers plusieurs refuges avant que quelqu’un ne se porte volontaire pour les accueillir. Les migrants qui sont venus à New York se sont retrouvés dans des refuges, des hôtels ou des appartements temporaires que la ville les a aidés à trouver et à payer. pour.

Une augmentation de la migration en provenance du Venezuela, de Cuba et du Nicaragua a porté le nombre de passages illégaux au niveau le plus élevé jamais enregistré au cours d’un exercice financier. Au cours de la période de 12 mois qui s’est terminée le 30 septembre, les migrants ont été arrêtés 2,38 millions de fois, en hausse de 37 % par rapport à 1,73 million de fois l’année précédente et dépassant les 2 millions pour la première fois.

Les chiffres de fin d’année reflètent la détérioration des conditions économiques et politiques dans certains pays, la force relative de l’économie américaine et l’application inégale des restrictions d’asile de l’ère Trump.

Beaucoup sont immédiatement expulsés en vertu des restrictions d’asile, une ordonnance de santé publique connue sous le nom de Titre 42, qui refuse aux gens la possibilité de demander l’asile au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

Mais d’autres – y compris des Cubains et des Nicaraguayens, avec lesquels les États-Unis entretiennent des relations tendues – sont libérés avec des convocations devant un tribunal de l’immigration ou sous condition humanitaire. Ces migrants doivent dire aux agents où ils vivront, mais beaucoup ne peuvent pas fournir d’adresse.

«Il semble presque qu’à la frontière, les responsables recherchent simplement n’importe quelle adresse à but non lucratif qu’ils peuvent ou recherchent simplement n’importe quel nom qu’ils peuvent et le notent simplement sans jamais vérifier si cette personne l’a mentionné, si il y a des lits ou un abri à cet endroit, ou même s’il s’agit d’un endroit qui peut fournir une assistance juridique », a déclaré Lauren Wyatt, avocate en chef de Catholic Charities of New York. “Donc clairement, ce n’est pas le moyen le plus efficace de le faire.”

La plupart des migrants interrogés à New York avaient sauté dans des bus financés par les contribuables que le Texas et la ville d’El Paso envoyaient régulièrement vers la ville du nord-est.

gouverneurs républicains. Ron DeSantis de Floride, Greg Abbott du Texas et Doug Ducey de l’Arizona ont également envoyé des migrants libérés à la frontière vers des bastions démocrates, notamment Chicago, Washington, DC et Martha’s Vineyard, Massachusetts. Ils ont été critiqués pour ne pas avoir informé les autorités locales des plans. Les républicains disent qu’ils mettent en évidence les problèmes liés aux politiques d’immigration du président Joe Biden.

L’administration Biden a récemment accepté d’accepter jusqu’à 24 000 Vénézuéliens dans les aéroports américains s’ils demandent l’asile en ligne auprès de sponsors financiers, de la même manière que les Ukrainiens ont été admis depuis l’invasion de la Russie. Le Mexique a déclaré qu’il reprendrait les Vénézuéliens qui traversent la frontière avec les États-Unis et sont expulsés en vertu du titre 42.

Yeysy Hernández, une Vénézuélienne arrivée à New York après avoir pris l’un des bus d’El Paso, affirme que l’adresse dans ses documents est celle d’une église d’El Paso qui n’attendait pas de migrants et où elle n’a dormi qu’une nuit. Maintenant, elle craint que des avis d’immigration ne soient envoyés là-bas.

Des centaines d’immigrants se sont présentés à l’un des bureaux de Catholic Charities de New York avec des documents indiquant l’adresse. Wyatt a déclaré que le groupe s’était plaint et que le gouvernement avait promis de mettre fin à la pratique d’ici le 1er août – quelque chose qui “évidemment, ne s’est pas produit”.

Le groupe a également reçu plus de 300 avis de comparution devant le tribunal de l’immigration pour des personnes que l’organisation ne connaît pas, a déclaré Wyatt. Il a également reçu des ordres d’expulsion pour les migrants qui ne se sont pas présentés au tribunal parce que leurs avis ont été envoyés à une adresse d’organisations caritatives catholiques.

Victor Quijada a voyagé avec des proches le mois dernier à Denver après que des agents frontaliers ont envoyé la famille vénézuélienne dans un immeuble de bureaux de la Croix-Rouge américaine. Une fois sur place, ils ont été référés à un refuge de la ville qui les a également refoulés. Ils ont fini par trouver un refuge qui les a hébergés pendant quelques jours, mais ils ne se sentaient pas en sécurité.

«C’était difficile ce que nous avons dû traverser; des choses que nous devions manger à être dans la rue – une expérience que je ne souhaiterais à personne », a déclaré Quijada.

Chang, du Colorado Housing Asylum Network, a finalement accueilli la famille chez elle et son organisation les a aidés à louer un appartement. Elle a dit qu’elle connaît plusieurs migrants affectés à des adresses de groupes qui ne peuvent pas les aider.

“Les cinq familles avec lesquelles j’ai travaillé au cours des trois derniers mois ont toutes été ramassées dans la rue, littéralement assises sur le trottoir avec des enfants”, a-t-elle déclaré.

Le bâtiment du centre de Manhattan où Molina s’est rendue est un bureau de réinstallation des réfugiés du Comité international de secours, mais il ne fournit que des services limités aux demandeurs d’asile, a déclaré Stanford Prescott, porte-parole du groupe.

Un seul des bureaux américains de l’IRC – à Phoenix – gère un refuge pour demandeurs d’asile et la plupart restent moins de 48 heures. Pourtant, ses bureaux de Dallas et d’Atlanta ont également été répertoriés sur les documents des migrants.

“Nous sommes profondément préoccupés par le fait que l’inscription erronée de ces adresses puisse entraîner des complications pour les demandeurs d’asile qui suivent une procédure légale pour rechercher la sécurité aux États-Unis”, a déclaré Prescott.

Claudia Torrens et Vanessa A. Alvarez, Associated Press