La tyrannie technologique est terminée. Voici les actions qui animent ce marché

Jamais les taureaux n’ont été plus pudiques et timides. Jamais les ours n’ont été aussi ascendants et aussi mauvais. Oh, bien sûr, les ours ont cloué Meta Platforms (META) et frappé Microsoft (MSFT) hors du parc. Amazon (AMZN) a fait un flop. Tout comme Alphabet (GOOGL). Mais quand les ours – avec l’aide de tous les médias que je connais – ont essayé de faire tomber Apple (AAPL), ils ont échoué. Apple a eu un trimestre incroyable, mais il fallait en fait comprendre quelque chose à propos d’Apple au-delà de la direction du graphique pour bien faire les choses – et l’acheter à la main lorsque les journalistes l’ont retiré. Ou permettez-moi de le dire autrement : il y a un mois, lorsque nous sommes entrés en octobre comme des agneaux abattus, mon ami Larry Williams, notre plus grand historien du marché aujourd’hui, a déclaré que l’ours était grillé. Il a prédit l’un des plus grands rallyes que nous verrions jamais, mené par le Dow Jones Industrial Average. Et il avait tout simplement raison. Étonnamment juste. Maintenant, il voyait des parallèles historiques. J’ai essayé d’intégrer autant que possible sa pensée, mais ce qui m’a manqué, c’est de m’accrocher à certaines actions classiques qui m’avaient rapporté tant d’argent au fil des ans, voire des décennies. À l’exception d’Apple, ils devaient partir. Ils le font encore, je le crains, à moins que la Chine ne change, et la Chine est devenue un spectacle d’horreur d’un cauchemar totalitaire. Qu’est-ce que j’ai raté? Simple : affectueux. La réticence à partir avec des entreprises qui sont tout simplement les meilleures que nous ayons. Mais cela s’est avéré être ma plus grande énigme. La seule chose dont j’étais certain, par exemple, c’est que Nvidia (NVDA) possède les puces les plus puissantes au monde. La seule chose que je n’ai pas vue venir, c’est que le président Joe Biden le sache et les bannisse de Chine. J’étais sûr que lorsque j’ai parlé hors ligne avec des entreprises de biens de consommation emballés pour savoir à qui elles faisaient de la publicité, la réponse était simple : Amazon et Google. Mais cela a fini par n’être qu’une petite pièce du puzzle. Et les coûts. Je me suis trompé. Les coûts d’Amazon et de Google sont trop élevés, mais j’ai l’impression que c’est fini. Vous les vendez maintenant, vous ne réalisez pas que ces entreprises sont en colère contre elles-mêmes ; ils ne pouvaient pas s’arrêter complètement à l’embauche, c’est ce qu’ils doivent faire . Apple : Cela aurait dû être un trimestre terrible. La Chine est un cauchemar. L’iPhone 14 n’est pas censé être spécial. Les revenus des services allaient être faibles. Voici ce qui manquait cependant : ces choses étaient toutes vraies et cela n’avait pas d’importance. Ils sont les maîtres de 900 millions d’abonnés et d’environ un milliard et demi de clients satisfaits qui achètent tout ce qui va avec les Mac ou les iPhone, les deux plus grands chevaux de Troie sur terre. Ils sont remarquables. Quand les gens réaliseront-ils la grandeur de l’équipe de direction d’Apple ? Bien sûr, il existe une meilleure technologie, mais c’est une technologie d’entreprise. Nous voulons des batteries qui durent plus longtemps. Ils les ont. Nous voulons des montres qui restent deux jours sans recharge. Fait. Nous voulons une programmation incroyable. Bien sûr, j’arrive tout de suite. Nous voulons la confidentialité parce que nous pensons que tout le monde nous prend pour acquis et nous vend aux annonceurs. D’accord, Apple arrêtera cela aussi. Voici ce qu’est Apple : les gentils. Passons maintenant en revue ce qui s’est passé d’autre. Quelques billions de dollars sont sortis d’une poignée d’actions et tout n’est pas allé dans les bons du Trésor à 2 ans. Une partie de cet argent est allée à des entreprises qui ne se séparent pas de leurs actions comme s’il s’agissait d’eau du robinet. Ils sont allés voir des entreprises qui savent quoi faire lorsqu’une récession approche et qui ont fermé les écoutilles avant la tempête, pas après. L’argent est allé aux actions des entreprises qui achètent leurs actions sur le marché libre de la manière dont la Silicon Valley les émet. Ces entreprises sont fières de verser de gros dividendes, même si cela signifie qu’elles ne se développent pas aussi vite qu’elles le pourraient. Parlez de l’air du temps. Le pétrole, la marchandise, a été massacré à un pouce de sa vie. Mais les stocks de pétrole ? Ils ont été fabuleux. Et ils iront encore mieux au point qu’ils auront assez d’argent à envoyer à SLB et Halliburton (HAL) pour sortir plus de pétrole et le vendre deux fois ce qu’il en coûte. Maintenant, éloignons-nous complètement de la mêlée. Ce marché est composé de soins de santé et de services financiers. Soins de santé à l’ancienne comme Merck (MRK) et Eli Lilly (LLY). Comment sont-ils devenus si élevés ? Une partie de nouveaux médicaments formidables et une partie de la déflation à venir que vous obtenez lorsque vous avez un ralentissement. Remarquez que j’ai écrit ralentissement, pas récession ou dépression cauchemardesque. Juste un mauvais ralentissement où les drogues prospèrent. Banques? Ils travaillent ici pour une raison simple : ils peuvent gagner tellement d’argent qu’ils peuvent racheter des actions et augmenter les dividendes comme jamais auparavant. Les industriels ? Ils se portent si bien parce qu’ils sont si bon marché par rapport à leurs prix historiques. Détail? Bien sûr, promotionnel. C’est pourquoi vous achetez TJX Companies (TJX) et Costco (COST). Et si vous voulez de vrais gagnants, tout ce qui concerne les infrastructures, parce que les démocrates nous ont donné tellement d’argent que le gouvernement fédéral sera l’acheteur d’à peu près tout ce qui est fabriqué par nos industriels. J’aimerais que nous possédions Caterpillar (CAT) et Deere (DE). Les deux pourraient se régaler de l’auge pendant des siècles. Enfin, il y a l’aérospatiale. Nous allons voyager comme jamais auparavant après cette guerre de Covid. Et nous ne pouvons pas obtenir assez de ces stocks. Pendant des années, nous avons été sous la tyrannie de la technologie. Cette tyrannie est terminée. Cela a donné la liberté à tous les autres. Ils le prennent. Nous devons aussi le prendre. Il y aura toujours de bons techniciens. Nous ne sommes pas en 2000 alors qu’il ne restait qu’Amazon debout. Mais nous sommes à un moment manufacturé, où la Réserve fédérale va obtenir ses licenciements, la guerre en Ukraine ne va pas durer éternellement, et les Chinois trouveront un moyen de sauver la face et de mettre fin à leurs blocages de Covid. Vivons-nous heureux pour toujours ? Non, mais les taureaux ne vont pas être timides plus longtemps. Et les ours ? Ils ont fait un parcours magnifique, n’est-ce pas ? (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 