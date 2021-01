«La tyrannie des grandes technologies»? L’éditeur ANNULE le livre du sénateur Hawley sur la censure face à sa contestation électorale

Un grand éditeur américain refuse de publier un livre écrit par le sénateur républicain Josh Hawley à propos de sa contestation des résultats des élections de 2020, une décision que le législateur a qualifiée d ‘«orwellienne», qualifiant la société de «foule réveillée».

Simon & Schuster, parmi les plus grandes maisons d’édition américaines, a déclaré jeudi qu’il ne commercialiserait pas le prochain livre de Hawley – « The Tyranny of Big Tech », citant sa position sur la course de 2020 à la lumière d’une violente émeute qui a éclaté à le Capitole des États-Unis la veille.

LIRE LA SUITE: Josh Hawley claque les « scumbags Antifa » qui ont entouré sa maison avec sa famille à l’intérieur pendant la « veillée » sur le refus de certifier la victoire de Biden

«En tant qu’éditeur, notre mission sera toujours d’amplifier une variété de voix et de points de vue: en même temps, nous prenons au sérieux notre responsabilité publique plus large en tant que citoyens et ne pouvons pas soutenir le sénateur Hawley après son rôle dans ce qui est devenu une menace dangereuse pour notre démocratie. et la liberté, » la société a déclaré dans un communiqué, qualifiant le chaos de mercredi de « Insurrection inquiétante et mortelle. »

S&S dit "ce sera toujours notre mission d’amplifier une variété de voix et de points de vue; en même temps, nous prenons au sérieux notre responsabilité publique plus large en tant que citoyens et ne pouvons pas soutenir le sénateur Hawley après son rôle dans ce qui est devenu une menace dangereuse pour notre démocratie et notre liberté" – Brian Stelter (@brianstelter) 7 janvier 2021

Une page sur le site Web de la société consacrée au livre de Hawley a depuis été purgée, renvoyant maintenant un message d’erreur – donnant peut-être du poids à la prémisse du travail lui-même, qui dénonce les efforts de censure en ligne des géants de la Big Tech.

Aussi sur rt.com Trump « alimente l’insurrection » et doit être banni des médias sociaux, déclare Michelle Obama au milieu du chœur de la presse américaine appelant à la censure

Le sénateur du GOP, qui a rejoint le président Donald Trump pour alléguer que les élections de 2020 avaient été entachées de fraudes endémiques, a répondu à la décision par une déclaration cinglante de sa part, adressée au « A réveillé la foule chez Simon & Schuster. »

Ma déclaration sur la foule réveillée à @simonschuster pic.twitter.com/pDxtZvz5J0 – Josh Hawley (@HawleyMO) 7 janvier 2021

«Cela ne pourrait pas être plus orwellien. Simon & Schuster annule mon contrat parce que je représentais mes électeurs, menant un débat au Sénat sur l’intégrité des électeurs, qu’ils ont maintenant décidé de redéfinir comme sédition ». a écrit Hawley. «Permettez-moi d’être clair, il ne s’agit pas simplement d’un différend contractuel. C’est une attaque directe contre le premier amendement. Seuls les discours approuvés peuvent désormais être publiés. »

Les éditeurs ont le droit de gérer leur entreprise comme ils l’entendent. Je m’oppose ouvertement au système d’objection électorale de Hawley et suis en désaccord avec son remède proposé sur les problèmes de censure des grandes technologies. Je pense que l’annulation de son livre est la mauvaise décision pour le discours et contre-productif. – Guy Benson (@guypbenson) 7 janvier 2021

C’est la gauche qui cherche à annuler tous ceux qu’elle n’approuve pas. Je vais combattre cette culture d’annulation avec tout ce que j’ai. Nous vous verrons au tribunal.

Je suis contre la censure et je crois profondément à la liberté d’expression. Même le poseur méprisable Hawley a le droit d’écrire – mais cela ne signifie pas qu’un éditeur doit le publier. Je suis fier que mon éditeur ait décidé de le renvoyer. Il trouvera un autre éditeur pour ses tripes. https://t.co/Mld75vUuts – David Maraniss (@davidmaraniss) 8 janvier 2021

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!