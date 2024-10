La Typhlosion de Pokémon devient virale après une fuite de Game Freak pour la raison la plus étrange possible

Typhloision Monstre du jeu

Cet article a été publié le 14/10 et réédité le 15/10.

Je ne sais même pas par où commencer. Game Freak a été piraté et d’innombrables fichiers ont été publiés, ce qui malheureusement inclure certaines informations personnelles sur ses employés. Mais il comprend également tout, depuis l’art conceptuel inutilisé jusqu’aux histoires abandonnées de l’univers, et une en particulier est devenue un peu virale. Plus qu’un peu.

Ce serait être un conte à propos de Typhlosion, l’évolution de départ Or/Argent que j’ai définitivement choisie en grandissant. J’ai aussi choisi Charizard avant cela. J’aime le feu, que dire. Mais maintenant, mes souvenirs pourraient être… un peu entachés.

Les fans ont découvert une sorte d’histoire perdue sur Typhlosion dont… eh bien, voici un bref extrait :

« Il y a bien longtemps, lorsque la frontière entre les Pokémon et les humains n’était pas claire… »

Ok non, je vais m’arrêter là. Oui, cela va là où vous pensez que cela va, une relation entre un humain et un Pokémon. Ce genre de relation. Mais c’est… encore plus étrange que vous ne le pensez.

Une jeune fille est trompée par un Bakufun (Typhlosion) métamorphe en lui faisant croire qu’il est un humain. Finalement, elle a apparemment un enfant avec lui et elle s’appelle sa femme. Son père finit par venir tuer le Bakfun et quand elle revient au village, elle et son enfant à moitié Pokémon sont taquinés par les hommes du village qui, à un moment donné, le couvrent de peaux de fourrure. Puis ils courent dans la forêt et ne sont plus jamais revus. Voici un passage particulièrement cauchemardesque du moment où le père part retrouver sa fille :

« Vous avez cassé la branche. Ton père sera bientôt là. Maintenant, je vais faire quelque chose de mal à ton père. Si vous me tuez, vous pourrez avoir mes yeux, ma voix et mon cœur. Ensuite, je veux que vous allumiez un feu là où j’ai été tué et que vous le laissiez brûler. Et je veux que tu chantes cette chanson jusqu’à ce qu’elle s’éteigne.

La fille a dit : « S’il vous plaît, arrêtez. Tu vas tuer mon père. S’il vous plaît, arrêtez. Laissez-vous tuer.

« Au revoir. Nous ne nous reverrons plus jamais.

De nombreuses formes de mythologie, y compris la mythologie japonaise, transforment des animaux en humains ou vice versa afin de faire preuve d’une certaine forme de supercherie. Zeus faisait souvent cela, par exemple. Plus précisément, Typhlosion est censé être basé sur le Mujina, le blaireau japonais, où dans le folklore il est souvent représenté comme un Yokai (démon/filou/monstre) qui change de forme, ce n’est donc pas le cas. entièrement sorti de nulle part. Mais quelque chose comme ça qui figure dans les documents Pokémon chez Game Freak est euh, quelque chose.

On ne sait pas pourquoi cette histoire a été faite ni pourquoi elle figure dans ces fichiers. Nous n’avons aucune idée de qui l’a écrit ou s’il était sur le point d’en faire un jeu (il existe de nombreuses histoires de Pokémon vraiment sombres, mais aucune n’est aussi folle). Mais le texte a quand même pris son envol en ligne et désormais plus personne ne regardera Typhlosion de la même façon. Je ne le ferai certainement pas.

J’ai contacté Game Freak pour obtenir des commentaires et je mettrai à jour si j’ai une réponse.

Mise à jour (15/10) : J’ai pensé qu’il serait intéressant de trouver une autre histoire sur Mujina, qui change de forme, sur laquelle est basée cette version effrayante de Typhlosion. Ce qui suit fait partie d’une adaptation d’un vieux mythe folklorique japonais, La Femme sans visage (via Rikumo) :

« Une nuit, à une heure tardive, il se précipitait vers le Kii-no-kuni-zaka lorsqu’il aperçut une femme accroupie toute seule près des douves. Elle pleurait amèrement et ses mains couvraient complètement son visage alors qu’elle se dirigeait vers les douves. Craignant qu’elle ait l’intention de se noyer, il s’est arrêté près d’elle pour lui proposer son aide. En s’approchant, il vit qu’elle était souple, joliment habillée et que ses cheveux étaient coiffés comme ceux d’une jeune fille de bonne famille.

C’était un homme bon et la pitié lui serrait le cœur. « O-jochu (jeune fille) », s’exclama-t-il en s’approchant d’elle, « O-jochu, ne pleure pas comme ça… Dis-moi quel est ton problème, et s’il y a un moyen de t’aider, je le ferai. « .

Soudain, la jeune fille se retourna et laissa tomber sa manche de ses mains. Là où il aurait dû y avoir deux yeux, une bouche et un nez, il n’y avait rien d’autre qu’une peau sans relief, aussi lisse qu’un œuf. Elle commença à caresser lentement son visage avec sa main devant lui.

L’homme a crié et s’est enfui.

L’idée du « visage d’œuf » a persisté dans le folklore, selon laquelle la Mujina était capable de se métamorphoser en une forme humaine, mais souvent avec un visage lisse et sans traits. Mais cela pourrait aussi prendre d’autres formes, plus normales. La fin de cette histoire est que l’homme essaie de parler de la femme à quelqu’un d’autre qu’il trouve, mais le visage de cet homme se transforme alors également en œuf.

Donc, c’est évidemment différent, mais vous pouvez voir des similitudes et même la cadence de la narration est la même. Les deux sont certainement effrayants à leur manière.

