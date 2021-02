La tutelle de Britney Spears dans son intégralité depuis l’interdiction de l’iPhone pour limiter les achats et les visiteurs

Britney Spears ‘a passé plus d’une décennie sous le contrôle d’une tutelle qui régule tous les aspects de sa vie et inclut des restrictions sur ses dépenses, ses visiteurs et même le type de téléphone qu’elle peut avoir.

Elle a été imposée à la pop star il y a 12 ans à la suite de sa rupture très médiatisée et elle s’est récemment battue pour faire retirer son père Jamie de ses conservateurs.

La vie de la chanteuse est examinée dans un nouveau documentaire Framing Britney Spears, qui est diffusé ce soir, et il met en lumière la tutelle et la campagne des fans qui pensent qu’elle est contrôlée contre sa volonté.

Alors que la chanteuse a publiquement insisté sur le fait que la tutelle est «volontaire», le mouvement #FreeBritney s’est développé et les adeptes se demandent ouvertement si elle devrait être autorisée à reprendre sa vie en main.

Les avocats de Britney sont revenus devant le tribunal pour demander des changements majeurs dans la façon dont la tutelle est gérée.

Elle a demandé que son père Jamie soit définitivement démis de ses fonctions de conservateur à la suite d’un épisode de mauvaise santé et qu’un « fiduciaire d’entreprise qualifié » soit nommé pour s’occuper de ses finances, selon des documents judiciaires.

Alors que le chanteur se prépare à plus de querelles juridiques, nous revenons sur la façon dont la tutelle est née et comment elle a façonné la vie de l’une des pop stars les plus en vue au monde.

La vie a semblé commencer à mal tourner pour Britney en 2006 alors que son mariage avec Kevin Federline s’effondrait et qu’elle conduisait avec son fils Sean Preston sur ses genoux.

Elle a demandé le divorce du danseur moins de deux mois après avoir donné naissance à leur deuxième fils, Jayden James, et cela a déclenché une bataille pour la garde entre les deux.

Deux jours après avoir quitté la cure de désintoxication, est arrivé le désormais tristement célèbre incident de rasage de la tête de Britney lorsqu’elle a été vue sans poils et pleine de rage attaquer la voiture d’un photographe avec un parapluie.

Après être entrée et sortie de cure de désintoxication à plusieurs reprises, Britney a finalisé son divorce, mais perd plus tard la garde des enfants après avoir été arrêtée pour une infraction de conduite automobile.

Elle a passé des mois à se battre pour retrouver la garde de ses enfants, et tout a culminé en janvier 2008 lorsqu’elle a été admise à l’hôpital.

Britney était des photos enlevées de sa maison attachées à une civière, et elle a été placée sur une prise 5150 pour une évaluation mentale.

Elle a traversé ce processus d’hospitalisation deux fois pendant une période profondément sombre et cela a signalé un démêlement très public de l’un des visages les plus célèbres de la musique.

Plus tard cette année-là, son père Jamie a déposé une requête auprès de la Cour supérieure du comté de Los Angeles pour une «tutelle temporaire» d’urgence – le mettant en charge de la succession et du bien-être physique de sa fille.

Les ordres sont généralement mis en place pour protéger les personnes âgées ou infirmes, ou celles dont la capacité en métal est diminuée.

Il est devenu clair à partir des documents judiciaires déposés dans le cadre de l’arrangement, que Jamie avait reçu le pouvoir sur presque tous les aspects de la vie du chanteur.

Il a été autorisé à négocier des accords commerciaux pour elle, à vendre sa propriété et même à restreindre ses visites.

Britney a même été obligée de rendre compte de tout ce qu’elle achetait afin que ses achats puissent être inclus dans les rapports annuels de dépenses au tribunal.

TMZ a également rapporté que Britney était désespérée de mettre la main sur un iPhone, mais Jamie aurait dit non en raison des inquiétudes concernant les médias sociaux et les parties extérieures contactant sa fille.

Le site Web a signalé que le problème de téléphone avait déjà été soulevé par l’équipe juridique de Britney, mais le juge chargé de l’affaire s’est rangé du côté de son père sur la question.

Le site Web rapporte également que parmi les restrictions avec lesquelles Britney vit, il y a l’interdiction d’entrer dans les magasins d’alcool en raison de problèmes antérieurs avec l’alcool.

À la fin de 2008, Britney semblait concentrée sur la remise en état de sa vie.

Elle a réussi à retrouver le droit de visite à ses deux fils, a réalisé un documentaire et a sorti un album de retour, Circus.

L’année suivante, elle part en tournée mondiale et trouve l’amour avec son agent Jason Trawick.

Au cours des années suivantes, Britney a continué à décrocher de grands projets de travail – apparaissant dans des émissions de télévision, rejoignant The X Factor US et sortant de la nouvelle musique.

Cependant, tout au long de cette période, sa vie était toujours contrôlée par la tutelle qui continuait à être prolongée à chaque examen.

En 2017, elle avait décroché sa première résidence à Las Vegas et il semblait que la marque Britney était à nouveau à plein régime.

Britney gagnait une fortune en récoltant 500 000 $ par concert et à la fin de la résidence, elle avait joué 248 spectacles.

La chanteuse était occupée à planifier sa deuxième résidence à Sin City, Britney: Domination, lorsque sa famille a été mise en crise alors que son père Jamie souffrait d’une rupture du colon.

Jamie a survécu, mais cela a jeté Britney dans une chute libre.

En janvier 2019, elle a annoncé qu’elle annulait les spectacles de Las Vegas et qu’elle s’en allait en cure de désintoxication pendant un mois.

Elle a expliqué dans un communiqué: «Il y a quelques mois, mon père a été hospitalisé et a failli mourir.

«Nous sommes tous très reconnaissants qu’il en soit sorti vivant, mais il a encore un long chemin devant lui.

«J’ai dû prendre la décision difficile de mettre toute ma concentration et mon énergie sur ma famille en ce moment. J’espère que vous comprendrez tous.

Pendant son arrêt de travail, le mouvement #FreeBritney a vraiment commencé à s’imposer.

Dans un podcast appelé Britney’s Gram, des inquiétudes ont été soulevées au sujet de la tutelle avec les animateurs alléguant que Spears était effectivement « retenu captif ».

Le hashtag a eu une tendance sur Twitter et il n’est pas passé inaperçu par le camp des Spears, Jamie a poursuivi un blogueur pro-Britney nommé Anthony Elia pour avoir prétendument répandu de fausses informations sur la tutelle.

Britney s’est même adressée au problème avec un post sur Instagram, en écrivant: «Je voulais dire bonjour, parce que les choses qui sont dites viennent de devenir incontrôlables !!! Wow !!!

«J’essaie de prendre un moment pour moi, mais tout ce qui se passe ne fait que me compliquer la tâche. Ne croyez pas tout ce que vous lisez et entendez.

Elle a apparemment abordé les problèmes de la tutelle en ajoutant: « Ma situation est unique, mais je promets que je fais ce qu’il y a de mieux en ce moment

« Vous ne savez peut-être pas cela de moi, mais je suis fort et je défends ce que je veux! »

Cependant, cela n’a pas freiné le discours.

Alors que #FreeBritney grondait, la tutelle a été prolongée, mais des mois plus tard, Britney demande maintenant des changements majeurs – y compris la suppression de Jamie – qui était payé 130000 $ par an pour ses services.

Dans des documents déposés au tribunal aux États-Unis, l’avocat de Britney, Samuel D Ingham III, a soutenu que l’arrangement devait être modifié «substantiellement» afin de refléter «les changements majeurs dans son mode de vie actuel et ses souhaits déclarés».

Dans une interview avec le New York Post, Jamie a rejeté les théories du complot et a réfuté avec colère les affirmations selon lesquelles il prenait l’argent de sa fille.

Il a dit: « Tous ces théoriciens du complot ne savent rien. Le monde n’en a pas la moindre idée.

«C’est au tribunal de Californie de décider de ce qui est le mieux pour ma fille. Ce n’est l’affaire de personne d’autre.

« Je dois rapporter chaque centime dépensé au tribunal chaque année. Comment diable pourrais-je voler quelque chose? »