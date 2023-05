La Turquie vote lors du second tour des élections présidentielles

Les résultats détermineront le cap du pays pour les cinq prochaines années

Les sondages se sont ouverts dans toute la Turquie lors d’un second tour des élections qui déterminera si le président conservateur Recep Tayyip Erdogan conservera le pouvoir ou cédera les rênes à son adversaire plus libéral, Kemal Kilicdaroglu.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures du matin, heure locale, dans les 81 provinces, avec plus de 60 millions de personnes éligibles pour voter lors du second tour de dimanche. 3,4 millions de citoyens turcs supplémentaires étaient éligibles pour voter à l’étranger au cours de la semaine dernière, mais on ne sait pas combien ont voté. Au premier tour, le 14 mai, la participation a été de près de 89 % dans le pays, mais seulement de 49,4 % à l’étranger.

Les nouvelles, les prévisions et les commentaires sur les élections ne sont pas autorisés avant 18 heures, heure locale, une heure après la fermeture des bureaux de vote. Les résultats ne peuvent être communiqués qu’à 21 heures. Cependant, avec seulement deux candidats face à face, la Commission électorale suprême pourrait dévoiler les résultats préliminaires plus tôt. Le premier tour s’est tenu en même temps que les élections législatives et la complexité des scrutins a provoqué des retards et des critiques de la part de l’opposition.

Les deux rivaux ont des points de vue opposés sur une série de politiques, et le résultat des élections pourrait déterminer le cours du pays pour les cinq prochaines années.

Erdogan est un conservateur social qui est président depuis 2014 et qui a été Premier ministre pendant 11 ans auparavant. Sous sa direction, Türkiye a poursuivi des relations commerciales et diplomatiques plus étroites avec la Russie et la Chine, tout en se positionnant comme un pacificateur potentiel dans les conflits régionaux, y compris en Ukraine.

Kilicdaroglu est un centriste qui cherche à annuler de nombreuses réformes intérieures d’Erdogan, en particulier les changements constitutionnels post-2016 qui ont renforcé les pouvoirs de la présidence. Il s’est engagé à relancer immédiatement les pourparlers d’adhésion à l’UE s’il est élu et à relancer l’économie de la Turquie.

Le premier tour s’est terminé de manière non concluante, aucun candidat n’ayant atteint le seuil de 50% pour l’emporter. Erdogan a recueilli 49,5 % des voix, tandis que Kilicdaroglu a obtenu 44,9 %. Le troisième, Sinan Ogan, a remporté 5,17% et a depuis officiellement approuvé le titulaire.

Une cinquantaine d’érudits musulmans ont également soutenu Erdogan, qui s’est présenté comme un défenseur des valeurs islamiques traditionnelles contre le plus libéral Kilicdaroglu, qu’il a un jour décrit comme « une personne LGBT. » En réponse, le politicien laïc est sorti de son personnage vendredi, déclarant qu’il « un péché » voter pour Erdogan, et que « musulmans sincères » ne commettrait pas un tel acte.