La Turquie veut mettre fin au veto de l’ONU

Le Conseil de sécurité devrait être élargi et le droit de veto des Big Five aboli, selon le ministre des Affaires étrangères d’Ankara

La Turquie veut que le Conseil de sécurité de l’ONU soit “plus inclusif” et d’éliminer le droit de veto des membres permanents, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu aux journalistes. Les remarques de Cavusoglu, en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, reflètent la politique à long terme d’Ankara – mais s’accordent également avec les récentes propositions américaines.

« Nous pensons que l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité devraient être plus inclusifs. Il existe de nombreuses formules provenant de différents pays, et tous les pays devraient être bien représentés ici », Cavusoglu a déclaré, selon la chaîne de télévision publique TRT.

« Bien sûr, un critère pourrait être déterminé en fonction de la population, de la taille et de la répartition géographique de chaque pays. Mais d’un autre côté, le droit de veto devrait également être aboli », a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a défendu la vision qu’il a surnommée “le monde est plus grand que cinq” – se référant aux cinq membres permanents du CSNU – pendant des années, a déclaré Cavusoglu, ajoutant que d’autres dirigeants mondiaux en parlaient maintenant.

L’ONU a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les puissances alliées victorieuses, qui ont toutes obtenu un siège permanent au Conseil de sécurité, avec 10 membres tournants élus pour un mandat de deux ans. Lors d’une tournée en Afrique en 2021, Erdogan a qualifié cet arrangement d’injuste et obsolète, avec un “une poignée de pays” dominant le monde.

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté l’idée à l’époque, disant si le veto était aboli “l’ONU mourrait le jour même – elle deviendrait la Société des Nations”, un club de débat impuissant.

Maintenant, cependant, l’idée d’Erdogan semble avoir au moins un soutien partiel de Washington. L’envoyée américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield a appelé l’arrangement du Conseil de sécurité « un statu quo insoutenable et dépassé ». S’adressant à l’Assemblée générale cette semaine, le président américain Joe Biden a proposé d’élargir le Conseil de sécurité et de limiter le droit de veto à “situations rares et extraordinaires”.

Les États-Unis ont utilisé leur droit de veto plus de 80 fois, principalement pour défendre Israël.