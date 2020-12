Ankara cherche à avoir de meilleures relations avec Tel Aviv, a déclaré le président turc Recep Tayyip, tout en critiquant les dirigeants israéliens et en condamnant ses «actes impitoyables» envers les Palestiniens.

« Nous aimerions améliorer nos relations », Erdogan a dit, mais a encore une fois critiqué la politique d’Israël envers la Palestine.

«La politique palestinienne est notre ligne rouge. Il nous est impossible d’accepter la politique palestinienne d’Israël. Leurs actes impitoyables là-bas sont inacceptables », Dit Erdogan. Ankara s’est fermement opposée à l’occupation israélienne de la Cisjordanie et à ses plans d’annexion et à sa politique de colonisation illégale, ainsi qu’à ses prétendues violations des droits de l’homme dans les territoires palestiniens.

«Le principal problème à l’heure actuelle concerne les individus au sommet. S’il n’y avait pas eu de problèmes au plus haut niveau, nos liens auraient pu être très différents», A déclaré vendredi Erdogan aux journalistes.

Alors que la Turquie et Israël entretiennent des liens économiques solides, leurs relations politiques se sont progressivement détériorées ces dernières années. Les deux pays ont même choisi d’expulser les ambassadeurs l’un de l’autre en 2018. Le rejet par la Turquie du parrainé par les « Affaire du siècle » le plan de paix pour la Palestine et sa critique sévère de la récente normalisation des relations entre Israël et certaines nations arabes ont encore entamé les relations.

Malgré les relations de haut niveau aigres, les deux nations continuent de coopérer dans d’autres domaines. «Nos relations avec Israël ne sont pas coupées au niveau des renseignements – elles continuent», Dit Erdogan.

