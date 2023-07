La Turquie va faire avancer la candidature suédoise à l’OTAN, selon Stoltenberg

Dans un changement de ton surprenant lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a apparemment accepté de faire progresser la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN, a annoncé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

Selon un communiqué de presse de l’OTAN, Erdogan a accepté de porter le processus de ratification au Parlement turc pour qu’il progresse dès que possible.

« La Suède et la Turquie conviennent aujourd’hui de poursuivre leur coopération », indique le communiqué après avoir exposé les mesures prises par la Suède pour répondre aux problèmes de sécurité de la Turquie qui ont bloqué l’adhésion de Stockholm à l’OTAN pendant plus d’un an.

Stoltenberg a qualifié cette décision d ‘ »historique » et le président Biden a défendu la décision d’Erdogan.

« Je suis prêt à travailler avec le président Erdoğan et Türkiye pour renforcer la défense et la dissuasion dans la zone euro-atlantique », a déclaré Biden dans un communiqué. « Je me réjouis d’accueillir le Premier ministre Kristersson et la Suède en tant que 32e allié de l’OTAN. Et je remercie le secrétaire général Stoltenberg pour son leadership inébranlable. »

L’annonce surprenante intervient quelques heures seulement après qu’Erdogan a déclaré qu’il soutiendrait l’adhésion de la Suède à l’OTAN si la Turquie obtenait l’adhésion à l’Union européenne.

Erdogan s’est ardemment opposé à Stockholm depuis qu’il a lancé sa candidature il y a plus d’un an pour rejoindre l’alliance de l’OTAN qui compte désormais 31 membres aux côtés de la Finlande.

Mais alors que la Finlande a reçu le feu vert en avril pour rejoindre le bloc militaire, la Suède s’est heurtée à l’opposition de la Turquie, et plus récemment de la Hongrie, à propos de la position indulgente de Stockholm envers les individus kurdes affiliés au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), que la Turquie perçoit comme » les terroristes. »

« J’appelle d’ici ces pays qui font attendre la Turquie à la porte de l’Union européenne depuis plus de 50 ans », a déclaré Erdogan lundi avant le sommet de l’OTAN cette semaine. « D’abord, venez ouvrir la voie à la Turquie dans l’Union européenne et ensuite nous ouvrirons la voie à la Suède, tout comme nous l’avons fait pour la Finlande. »

Sous la direction d’Erdogan, la Turquie tente d’adhérer à l’Union européenne depuis 2005 lors de son premier mandat de Premier ministre.

Mais le syndicat de 27 membres a bloqué son entrée en raison de préoccupations liées aux droits de l’homme et aux troubles politiques, en particulier à la suite d’une tentative de coup d’État manquée en 2016.

Les responsables mondiaux ont repoussé les demandes d’Erdogan en soulignant que l’UE et l’OTAN sont des entités distinctes et ne sont pas liées l’une à l’autre.

« Le processus d’adhésion de chaque pays candidat est basé sur les mérites de chaque pays », a déclaré un porte-parole de l’UE à Reuters.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que s’il soutenait l’adhésion de la Turquie à l’UE, il a noté que la Suède remplissait déjà toutes les conditions pour rejoindre l’OTAN – le seul hic étant le consentement unanime nécessaire de tous les pays membres.

Le département d’État américain a fait écho à ces commentaires et a déclaré que bien qu’il soutienne également les tentatives d’Erdogan de rejoindre l’UE, en fin de compte « ce sont des questions distinctes ».

« C’est une question distincte de la question de l’adhésion de la Suède à l’OTAN », a déclaré lundi à la presse un porte-parole du département d’Etat. « Nous pensons qu’il est temps pour la Suède de rejoindre l’OTAN, et nous espérons que la Turquie les soutiendra. »

Reuters a contribué à ce rapport.